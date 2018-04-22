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    Манчини – о замене Скроботова: «Вы не видите ничего дальше своего носа»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал игру 17-летнего защитника Ильи Скроботова во встрече против «Арсенала» (3:3). Россиянин вышел в стартовом составе, но был заменен на 23-й минуте матча.

    «Честно говоря, вы не видите ничего дальше своего носа. Вы должны радоваться, что есть русский 17-летний игрок, который талантлив. Здесь нет места для иронии. Россияне должны радоваться, что появился такой парень. Он играет в РФПЛ и имеет возможность попасть в сборную.

    Он был заменен, чтобы поменять игровую модель. Только и всего», – передает слова Манчини корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 16:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11240

      alp 22 апреля 2018, 20:59

      этот видящий дальше носа успел просрать КР, ЛЕ и сейчас методично всерает аутсайдерам... лошара и дармоед

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 апреля 2018, 18:12

      Манчини и свой "нос" не видит,выпустил парня и заменил на 22 минуте,отдал шатова и дзюбу,теперь жалуется что у него игроков нет,взял мертвого заболотного,а шатов и дхюба помогли у зенита очки отнять,в общем как тренер Манчини-ноль,жаль сборную Италии

      1
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 22 апреля 2018, 17:31

      Быдло итальяно, мерда алленаторе

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 апреля 2018, 17:28

      И мания величия и на грани нервного срыва - в лечебницу ему надо!

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 22 апреля 2018, 17:20

      А как здорово все начиналось в начале сезона...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 апреля 2018, 17:18

      Заболотного вообще не надо подпускать к игре есть Панюков или еще какой нибудь молодой думаю хуже не будет да и Ригони вообще никакой позорит честь аргентинской сборной

      0
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 22 апреля 2018, 17:15

      Аргентишек своих некчемых меняй

      1
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 22 апреля 2018, 17:10

      Вот ты кретин,выпустил бы его минут за 30 до окончания,была бы другая игра!

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      Рейтинг: +3136

      m40 22 апреля 2018, 16:45

      Это он сам не видит. Так и надо было подпускать к основе, выпуская в концовке каждый раз давая больше времени. А так он парня может морально поломать. Ладно бы гол из-за него забили, так нет. ну вышел опытный игрок, Иванович встал на позицию Скроботова, так все равно еще два пропустили

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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 22 апреля 2018, 16:42

      Зато ты много что видишь ставя заболотного в основу. 10 матчей 0 мячей 0 передач.
      Столько гонора, а толку как от того же 'бомбардира' что ты требовал. Слабейший тренер за всю историю Зенита привел слабейшего нападающего. Клуб в помойку превратил.
      Еще совести же хватает хорохориться.

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