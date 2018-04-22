Манчини – о замене Скроботова: «Вы не видите ничего дальше своего носа»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал игру 17-летнего защитника Ильи Скроботова во встрече против «Арсенала» (3:3). Россиянин вышел в стартовом составе, но был заменен на 23-й минуте матча.

«Честно говоря, вы не видите ничего дальше своего носа. Вы должны радоваться, что есть русский 17-летний игрок, который талантлив. Здесь нет места для иронии. Россияне должны радоваться, что появился такой парень. Он играет в РФПЛ и имеет возможность попасть в сборную.

Он был заменен, чтобы поменять игровую модель. Только и всего», – передает слова Манчини корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

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