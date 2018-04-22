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  • Манчини – о замене Скроботова: «Вы не видите ничего дальше своего носа»

Манчини – о замене Скроботова: «Вы не видите ничего дальше своего носа»

22 апреля 2018, 16:25
14

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал игру 17-летнего защитника Ильи Скроботова во встрече против «Арсенала» (3:3). Россиянин вышел в стартовом составе, но был заменен на 23-й минуте матча.

«Честно говоря, вы не видите ничего дальше своего носа. Вы должны радоваться, что есть русский 17-летний игрок, который талантлив. Здесь нет места для иронии. Россияне должны радоваться, что появился такой парень. Он играет в РФПЛ и имеет возможность попасть в сборную.

Он был заменен, чтобы поменять игровую модель. Только и всего», – передает слова Манчини корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Скроботов Илья
Комментарии (14)
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acer2003
1524404020
Не знаю,сколько эта модель будет строиться,но мимо ЛЧ,Зенит,похоже,пролетает((
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Spartak №1
1524404146
ОООО тренеришка ты это.. остынь аа, Если ты видиш дальше своего носа это твои проблемы, какой дурак бросает в основе на поле 17 летнего защитника, ну забил один раз ну и что. Его что сразу в основу ставит? Его надо наигрывать 10-15 минут в концовочке. а то что он появился на поле с первых минут это ошибка и его нужно принять.
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Shaitan.
1524404574
Зато ты много что видишь ставя заболотного в основу. 10 матчей 0 мячей 0 передач. Столько гонора, а толку как от того же 'бомбардира' что ты требовал. Слабейший тренер за всю историю Зенита привел слабейшего нападающего. Клуб в помойку превратил. Еще совести же хватает хорохориться.
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m40
1524404742
Это он сам не видит. Так и надо было подпускать к основе, выпуская в концовке каждый раз давая больше времени. А так он парня может морально поломать. Ладно бы гол из-за него забили, так нет. ну вышел опытный игрок, Иванович встал на позицию Скроботова, так все равно еще два пропустили
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upiter622
1524406204
Вот ты кретин,выпустил бы его минут за 30 до окончания,была бы другая игра!
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РМЗ
1524406556
Аргентишек своих некчемых меняй
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isa361
1524406827
А как здорово все начиналось в начале сезона...
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dddolphin
1524407501
Быдло итальяно, мерда алленаторе
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Asbjorn
1524409932
Манчини и свой "нос" не видит,выпустил парня и заменил на 22 минуте,отдал шатова и дзюбу,теперь жалуется что у него игроков нет,взял мертвого заболотного,а шатов и дхюба помогли у зенита очки отнять,в общем как тренер Манчини-ноль,жаль сборную Италии
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alp
1524419972
этот видящий дальше носа успел просрать КР, ЛЕ и сейчас методично всерает аутсайдерам... лошара и дармоед
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