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    Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое


    3
    Голосов: 10
    22.04.2018 12:50
    Какое же яркое шоу!

    Олег Шатов компенсировал мини-штраф за игру с «Зенитом» из собственного кармана. Все проходило без лишних слов. Он приехал с «Краснодаром» в Санкт-Петербург, забил, а в концовке матча расплакался на скамейке. Позже Шатов объяснил это эмоциями и тем, что на него слишком много всего навалилось. Месть итальянцу Роберто Манчини удалась. «Краснодар» одержал важную победу и лишил «Зенит» мнимых шансов на титул.

    История с Дзюбой от случая с Шатовым отличается. «Зенит» помог тульскому «Арсеналу» сразу тремя футболистами. Джорджевича сдали туда еще перед началом сезона. Лука был лучшим бомбардиром команды до прихода Дзюбы. Зимой к нему добавились Новосельцев и Дзюба. Для игры против «Зенита» им нужно было заплатить денежную компенсацию. В случае с Дзюбой она составляет 10 миллионов рублей. В Туле Артем получает 3 миллиона в месяц, но большая часть приходит от самого «Зенита».

    Изначально Дзюба был готов заплатить всю сумму сам. Потом захотел поделить ее с «Арсеналом». Миодраг Божович даже сказал, что Дзюба наверняка не сыграет с «Зенитом» из-за денежного вопроса. И это было бы потерей. Сам главный тренер утверждал, что «Арсенал» сильно зависит от Дзюбы. Но решение все-таки нашли. Детали неизвестны, но Артем Дзюба попал в стартовый состав «Арсенала» на игру с «Зенитом»:

    Зато Новосельцева и Джорджевича в составе не оказалось. У Дзюбы весной есть четыре забитых мяча в шести играх. Статистика хорошая, но ее можно и улучшить. Тем более что «Арсенал» выиграл у «Зенита» матч первого круга.

    Артем начал красиво. Уже на 4-й минуте мяч в ворота «Зенита» забил Горбатенко, а на Дзюбу записали голевую передачу. В твиттере сразу напомнили «Зениту», что трансферы можно делать и лучше.

    Манчини в середине первого тайма заменил 17-летнего Скроботова, которого впервые в сезоне сам же поставил в старт. Зато «Зенит», если забивает, делает это интересно. То отличился 17-летний защитник дебютант, а теперь прямым ударом с углового забил Паредес.

    В конце второго тайма забивший первый гол Горбатенко схватил удаление, чем подвел команду. «Чтобы не удалили Горбатенко, надо было менять судью», – восклицал после игры Миодраг Божович. «Зенит» воспользовался положением: дубль за две минуты оформил Далер Кузяев.

    Еще в первом тайме болельщики «Зенита» отметили игру Дзюбы. «Пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха», – спели они.

    Спас Тулу тот, кто и должен был. К голевой передаче Дзюба добавил гол. Привет, Манчини! Праздновал Артем прямо перед главным тренером «Зенита».

    Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Арсенал»
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +11

      rus2205 24 апреля 2018, 10:30

      "Еще в первом тайме болельщики «Зенита» отметили игру Дзюбы. «Пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха», – спели они."

      если кто не знаком с творчеством гр. "Ленинград", вбейте в гугол эти слова, которыми "отметили" игру Дзюбы" и послушайте песню :)

      1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 23 апреля 2018, 12:52

      Нашим игрокам, чтоб играть с максимальной самоотдачей, постоянно нужна встряска. Поэтому они в Европе и не держатся.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +448

      Paladius 23 апреля 2018, 10:27

      C точки зрения профессионализма Дзюбе 5 балов! Но я думаю, если бы он так играл за Зенит, как против него, вряд ли бы кто-то позволил его отдать в аренду. Да и с точки зрения дальновидности, очень глупо с его стороны. Плачини он ничего не докажет, по причине, что ему наплевать на Зенит и его игроков. Через месяц Артемка вернется в Зенит, скорее всего в нем и останется, пока новый тренер будет присматриваться к игрокам. А благодаря такому рвению Дзюбы против своего же клуба и незаработанных Зенитом двух очков и клуб и сам Дзюба может оказаться без Лиги Чемпионов. Получается Дзюба сам себя наказал, недальновидный! P/s Хотя объективно Зенит на победу конечно же не наиграл! Унылый футбол продолжается!

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 23 апреля 2018, 07:07

      Манчини надо гнать поганой метлой и немедленно!

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 22 апреля 2018, 23:04

      Дзюба не пожалел 10-ти миллионов, может быть Зенит задумается...

      0
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      Рейтинг: +110

      Grub3r 22 апреля 2018, 21:04

      Дзюба и другие бывшие игроки Зенита молодцы!
      Так и нужно играть! играть за славу и наслождение а не за безконечные миллионы!

      А этого пиццагрыза гнать нужно, со звёздной ********* сделать ничего не может. середняков выносить нужно а с сильными на ровне играть и бороться за высокие места.

      То как сейчас играет Зенит всем понятно!

      а то что лешили Тосно игроков это отвратительно! Своих выростить немогут, только скупают всех подряд без смысла и повода!

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 апреля 2018, 20:43

      Арсенал должен быть выше Зенита в турнирной таблице

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4028

      raritet 22 апреля 2018, 17:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      То. что происходит с игроками Зенита-это полнейший идиотизм. Если , ты знаешь, что тебе придется возможно вернуться в Зенит, зачем ты прикладываешь столько усилий чтобы лишить команду ЛЧ и соответственно денег. И при этом сам еще доплачиваешь за этот поступок. Понятно, давно понятно, что есть обида на итальянца. Но не таким же способом нужно это доказывать. ИДИОТЫ!!!

      -5
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > raritet 22 апреля 2018, 19:07

      Это было бы верно, но еще есть сборная и возможность сыграть на ЧМ. Если бы не это, ни Шатов, ни Дзюба так бы не рвались играть с Зенитом. Так что это шоу для Саламыча. А у него как раз телевизор сломался.

      2
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 22 апреля 2018, 17:32

      Дзюбу в сборную, заболотного в ФНЛ

      3
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 апреля 2018, 17:32

      как же крепко насолил Дзюба манчини век помнить будет дни и ночи такое не забывается

      5
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