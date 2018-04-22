Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое

Какое же яркое шоу!

Олег Шатов компенсировал мини-штраф за игру с «Зенитом» из собственного кармана. Все проходило без лишних слов. Он приехал с «Краснодаром» в Санкт-Петербург, забил, а в концовке матча расплакался на скамейке. Позже Шатов объяснил это эмоциями и тем, что на него слишком много всего навалилось. Месть итальянцу Роберто Манчини удалась. «Краснодар» одержал важную победу и лишил «Зенит» мнимых шансов на титул.

История с Дзюбой от случая с Шатовым отличается. «Зенит» помог тульскому «Арсеналу» сразу тремя футболистами. Джорджевича сдали туда еще перед началом сезона. Лука был лучшим бомбардиром команды до прихода Дзюбы. Зимой к нему добавились Новосельцев и Дзюба. Для игры против «Зенита» им нужно было заплатить денежную компенсацию. В случае с Дзюбой она составляет 10 миллионов рублей. В Туле Артем получает 3 миллиона в месяц, но большая часть приходит от самого «Зенита».

Изначально Дзюба был готов заплатить всю сумму сам. Потом захотел поделить ее с «Арсеналом». Миодраг Божович даже сказал, что Дзюба наверняка не сыграет с «Зенитом» из-за денежного вопроса. И это было бы потерей. Сам главный тренер утверждал, что «Арсенал» сильно зависит от Дзюбы. Но решение все-таки нашли. Детали неизвестны, но Артем Дзюба попал в стартовый состав «Арсенала» на игру с «Зенитом»:

twit text — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 22 апреля 2018 г.

Зато Новосельцева и Джорджевича в составе не оказалось. У Дзюбы весной есть четыре забитых мяча в шести играх. Статистика хорошая, но ее можно и улучшить. Тем более что «Арсенал» выиграл у «Зенита» матч первого круга.

Артем начал красиво. Уже на 4-й минуте мяч в ворота «Зенита» забил Горбатенко, а на Дзюбу записали голевую передачу. В твиттере сразу напомнили «Зениту», что трансферы можно делать и лучше.

twit text — Pavel Vagapov (@Pavelvag) 22 апреля 2018 г.

Манчини в середине первого тайма заменил 17-летнего Скроботова, которого впервые в сезоне сам же поставил в старт. Зато «Зенит», если забивает, делает это интересно. То отличился 17-летний защитник дебютант, а теперь прямым ударом с углового забил Паредес.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 22 апреля 2018 г.

В конце второго тайма забивший первый гол Горбатенко схватил удаление, чем подвел команду. «Чтобы не удалили Горбатенко, надо было менять судью», – восклицал после игры Миодраг Божович. «Зенит» воспользовался положением: дубль за две минуты оформил Далер Кузяев.

Еще в первом тайме болельщики «Зенита» отметили игру Дзюбы. «Пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха», – спели они.

Спас Тулу тот, кто и должен был. К голевой передаче Дзюба добавил гол. Привет, Манчини! Праздновал Артем прямо перед главным тренером «Зенита».

Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов