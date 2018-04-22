Дзюба отпраздновал гол «Зениту» перед Манчини

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба забил гол в матче 27-го тура чемпионата России против «Зенита» (3:3).

По информации журналиста Гоши Чернова, игрок пробежал перед главным тренером «Зенита» Роберто Манчини. Дзюба развернулся спиной к скамейке запасных санкт-петербуржцев и указал на свою фамилию на майке.

Напомним, что права на футболиста принадлежат клубу из Санкт-Петербурга.

Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое