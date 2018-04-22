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Дзюба отпраздновал гол «Зениту» перед Манчини

22 апреля 2018, 16:02
41

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба забил гол в матче 27-го тура чемпионата России против «Зенита» (3:3).

По информации журналиста Гоши Чернова, игрок пробежал перед главным тренером «Зенита» Роберто Манчини. Дзюба развернулся спиной к скамейке запасных санкт-петербуржцев и указал на свою фамилию на майке.

Напомним, что права на футболиста принадлежат клубу из Санкт-Петербурга.

Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Манчини Роберто
Комментарии (41)
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пряник929
1524402307
Манчини - лох, который разбазарил потециал Зенита и усилил соперников
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Артурка32
1524402309
Лучше бы показали лицо Манчини и скамейки Зенита в этот момент
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alex1951
1524402372
Дзюба хулиган,но на его месте вряд ли кто устоял....)))) А Манчини теперь уже все пох....и Дзюба тоже...
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Garrincha58
1524402410
у Дзюбы появился еще один тренеришка теперь их у него трое(Карпин Эмери и Манчини)
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GoldPlayFIFARus9
1524402604
Хоть очки нам очень нужны для ЛЧ. Но показать тренеру какой он некомпетентный, это возможно и стоило того. Скорее бы уже сезон закончился,сил нет больше смотреть это убожество. Кузяев - это единственное светлое пятно в этом сезоне
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Zeff
1524402688
Ай да Дзюба. А Манчини гнать из города сцаными тряпками!
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Shaitan.
1524403108
Красавец, все правильно сделал
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Татарин за ЦСКА
1524403118
НУЖНО БЫЛО ПИНОК СДЕЛАТЬ МАНЧИНИ.ЗЕНИТ УБОЖИЩЕ ПРОСТО.ПРОСТО ТЕМНОЕ ПЯТНО НА РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ.ДЗЮБА ПРОСТО КРАСАВА.
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Spartak №1
1524404636
«Забьет – клуб заплатит, пробегает в холостую – самому придется», – написал в твиттере журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров. Вот почему Дзюба рвал все на своем пути. Может стоит эту систему внедрить клубам. при победе игрок получает премию а при проигрыше игрок должен будет платить. Во была бы заруба
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petrucho-spb
1524413968
Дзюба по сути протестант.Не любит давление со стороны тренера и какой- либо ситемы.Думаю его комагнда- это крепкий середняк,где он раскрепощается и чувствует себя нужным.
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