Дзюба отпраздновал гол «Зениту» перед Манчини

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба забил гол в матче 27-го тура чемпионата России против «Зенита» (3:3).
По информации журналиста Гоши Чернова, игрок пробежал перед главным тренером «Зенита» Роберто Манчини. Дзюба развернулся спиной к скамейке запасных санкт-петербуржцев и указал на свою фамилию на майке.
Напомним, что права на футболиста принадлежат клубу из Санкт-Петербурга.
Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое
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Источник: Бомбардир.ру