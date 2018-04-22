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    Дзюба отпраздновал гол «Зениту» перед Манчини

    Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба забил гол в матче 27-го тура чемпионата России против «Зенита» (3:3).

    По информации журналиста Гоши Чернова, игрок пробежал перед главным тренером «Зенита» Роберто Манчини. Дзюба развернулся спиной к скамейке запасных санкт-петербуржцев и указал на свою фамилию на майке.

    Напомним, что права на футболиста принадлежат клубу из Санкт-Петербурга.

    Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 16:02
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 23 апреля 2018, 14:45

      Этот парень из тех игроков, которых сначала нужно хорошенько пнуть, чтобы они стали хоть, что-то делать. Скоро запал закончится и придется его снова пинать. И так до бесконечности.

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 23 апреля 2018, 06:58

      Что в Спартаке иудой был. что в Зените стал. разница лишь в том. у кого он больше бабла урвал... ни чего нового про него я не узнал

      0
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      Рейтинг: +512

      gari69 22 апреля 2018, 21:51

      Манчини -очередной тренеришка))

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 22 апреля 2018, 19:19

      Дзюба по сути протестант.Не любит давление со стороны тренера и какой- либо ситемы.Думаю его комагнда- это крепкий середняк,где он раскрепощается и чувствует себя нужным.

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      Рейтинг: +309

      Ден71 > petrucho-spb 22 апреля 2018, 17:08

      Ну и сам Дзюба просто мощный парень, со средней техникой, можно сказать даже в минус, Ну целеустремленный мощный физический. И согласен клуб среднего уровня любой не топовый он будет его подстегивать и его раскрывать

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 апреля 2018, 18:47

      молодец Дзюба видимо желание доказать и показать в нем било через край) ладно хоть чего-нибудь похлеще не показал, а то с него станется))

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > OfaZavr 22 апреля 2018, 19:53

      так он сначала палец в рот засунул

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > вместе с ЦСКА 23 апреля 2018, 10:04

      ну это не самый плохой жест из возможных))

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > OfaZavr 23 апреля 2018, 21:37

      но с намеком=)) надеюсь в сторону Манчини смотрел=))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > вместе с ЦСКА 24 апреля 2018, 10:38

      )))

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      Рейтинг: +2229

      river31 22 апреля 2018, 18:42

      Хоть мне и не нравится как он играет, но сегодня порадовал. Превзошел сам себя. И поборолся, и забил. Всегда бы так играл, цены бы не было.

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      Рейтинг: +84

      kolbaser105 22 апреля 2018, 18:36

      Дзюба-красавец!!!Манчини-балбес...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 апреля 2018, 17:32

      Хофнюк!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 22 апреля 2018, 17:28

      Дзюба- красавец, Манчини - чмо.

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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 22 апреля 2018, 16:43

      «Забьет – клуб заплатит, пробегает в холостую – самому придется», – написал в твиттере журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
      Вот почему Дзюба рвал все на своем пути. Может стоит эту систему внедрить клубам. при победе игрок получает премию а при проигрыше игрок должен будет платить. Во была бы заруба

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