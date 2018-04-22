Дзюба отпраздновал гол «Зениту» перед Манчини

Этот парень из тех игроков, которых сначала нужно хорошенько пнуть, чтобы они стали хоть, что-то делать. Скоро запал закончится и придется его снова пинать. И так до бесконечности.
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба забил гол в матче 27-го тура чемпионата России против «Зенита» (3:3).
По информации журналиста Гоши Чернова, игрок пробежал перед главным тренером «Зенита» Роберто Манчини. Дзюба развернулся спиной к скамейке запасных санкт-петербуржцев и указал на свою фамилию на майке.
Напомним, что права на футболиста принадлежат клубу из Санкт-Петербурга.
Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое
twit text
— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) April 22, 2018