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    Слезы Шатова – главная тема выходных. Полный разбор истории


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    Голосов: 8
    09.04.2018 00:40
    Забил, заплакал и откровенно высказался.

    В субботу «Краснодар» в гостях обыграл «Зенит». Арендованный у питерцев Олег Шатов забил на 22-й минуте первый гол. Эта победа очень важна для клуба: она прервала трехматчевую безвыигрышную серию и стала первой в дебютном матче нового главного тренера Мурада Мусаева. Главное – она стала невероятно значимой для самого Шатова, который зимой покинул «Зенит» после внутреннего конфликта с клубом.

    На 79-й минуте Шатова заменили из-за травмы. В конце матча и после финального свистка камеры выхватили его плачущим. Сначала все думали, что это реакция на повреждение. Оказалось, все из-за эмоций от матча против бывшей команды.

    Вот что сам Шатов сказал в этот же вечер:

    «Все нормально, просто два раза в одно и тоже место получил ушиб и усталость – все вместе. Я понимал, что я где-то проседаю по позиции, плюс болевое ощущение. Я принял решение, что мне лучше замениться. Вышел свежий игрок, и он выложился на сто процентов. К сожалению, я был на последнем издыхании. Слезы – это эмоции. Потому что всегда, когда сталкиваешься с какой-то, на твой взгляд, несправедливостью и когда ты начинаешь доказывать сам себе, своим родным, своим близким, ты проходишь эту ситуацию с высоко поднятой головой, и только тогда настоящие искренние эмоции. Я плакал не потому, что забил «Зениту» или что мы выиграли, а то, что я нашел в себе силы и доказал самому себе, что я еще могу играть в футбол. В жизни нужно всегда рассчитывать только на себя, никогда не опускать руки, бороться до конца, и вознаграждение придет».

    Позднее он добавил:

    «В «Зените» мне высчитывали какие-то проценты за то, что я плохо играл. Хотя я не скрывал, что у меня был неудачный период, после операции шла череда травм. Я считаю, если клуб рассчитывает на футболиста, он его всегда поддержит в любой ситуации. Я душой и сердцем всегда был в «Зените», отдавал все силы за него. А так получилось, что в определенный момент, когда я попал в такую яму, от меня, образно говоря, избавились. Было неприятно. Я считаю, это была несправедливость по отношению ко мне – человеку, который душой и сердцем пять лет бился ради клуба, ради города. Так и появились слезы.

    После гола я побежал к Мусаеву… Хотел показать, что нужно доверять нашим молодым российским специалистам, ведь за ними будущее. Он хороший тренер, который будет набираться опыта, расти. Это лучше, чем привозить за нереальные бабки людей – извините за выражение, которые считают наш менталитет каким-то неправильным, это мое мнение, кто-то может быть не согласен. Лучше, чтобы был свой человек, на которого можно опереться, с которым можно поговорить и высказаться, который тебя поймет и поддержит».

    • Шатов перешел в «Краснодар» в аренду на полгода с правом выкупа. Летом клуб сможет забрать его на полноценный контракт, выплатив питерцам 5 млн евро.

    • По информации «Спорт-Экспресса», Шатов сам доплатил «Зениту» 25 млн рублей за этот переход. Еще 10 млн он должен был заплатить, если сыграет в матче против «Зенита».

    • С 27 августа Шатов сыграл в РФПЛ за «Зенит» 7 матчей. Из них только два – в стартовом составе. В одном из них был заменен в перерыве.

    • В ноябре, после матча с «Русенборгом», где Шатов вышел в стартовом составе, он отказался давать комментарий журналисту, сказав: «Зачем? Сбитый летчик».

    • 11 декабря Роберто Манчини в матче с «Ахматом» сделал обратную замену Шатова, сначала выпустив его на 55-й минуте, а затем убрав на 86-й. Это был последний матч Шатова за «Зенит».

    • В середине января журналист Игорь Рабинер написал: «У меня есть достоверная информация, подтвержденная не из одного источника, что Манчини не разговаривал с Дзюбой, Шатовым и Анюковым, прежде чем не взять их на сбор, и они узнали об этом из прессы. У них могло что-то не получаться, но такое отношение – это не по-человечески».

    • В эту субботу на матче с «Краснодаром» фанаты «Зенита» аплодировали Шатову.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт «Краснодара»
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +709

      monser08 10 апреля 2018, 11:36

      Манчини редиска

      0
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      Рейтинг: +24

      Leshka1994 10 апреля 2018, 09:18

      Жаль что с Шатовым так вышло.

      0
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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan 10 апреля 2018, 03:11

      Почему они все плачут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 9 апреля 2018, 20:29

      итальяшка убивает Зенит и чем быстрее его нагонят тем лучше

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4028

      raritet 9 апреля 2018, 19:09

      А вот теперь понятно, почему он так ревел. Оказывается он в общей сложности потерял 35.000.000 рублей, а я то думал всего навсего 10.000.000. И теперь я, пенсионер с пенсией в 6 540 руб. в месяц очень могу его понять . Это точно так же как если бы у меня вообще отняли всю пенсию. Ничего Олежка , не переживай. Если что , то мы с моей бабкой тебе поможем. Но конечно , не деньгами. А так что есть на дачке у нас; морковка, картошка, яблочки...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1

      sports1302 9 апреля 2018, 12:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прогнозы футбольных мaтчей -> bets-info.ru

      -6
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 9 апреля 2018, 12:11

      Держись Олег! Мы с тобой!!!

      5
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 9 апреля 2018, 12:00

      Жаль

      0
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 9 апреля 2018, 11:42

      Олег- молодец. Ещё поиграет, жаль, что не в нашем клубе. Манчини гнать поганой метлой из Зенита. Неважно, какой он тренер, как человек- говно. На фоне Спала и Боаша, Манчини с румыном - это уже два шага назад в развитии клуба.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 9 апреля 2018, 11:09

      От сердца сказал и он во многом прав.Русский менталитет особенный,к нему подход нужен.Нам санкции вешают ,а мы им работу высокооплачеваемую отдаём и ещё результата нет.В чем прикол этого?Не пойму!Шалимова уволили,хотя Ераснодар всегда в топе 5 был.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > gosproektikabinet 9 апреля 2018, 19:50

      ну тут надо бороться до конца

      -1
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