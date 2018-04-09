Слезы Шатова – главная тема выходных. Полный разбор истории

Забил, заплакал и откровенно высказался.

В субботу «Краснодар» в гостях обыграл «Зенит». Арендованный у питерцев Олег Шатов забил на 22-й минуте первый гол. Эта победа очень важна для клуба: она прервала трехматчевую безвыигрышную серию и стала первой в дебютном матче нового главного тренера Мурада Мусаева. Главное – она стала невероятно значимой для самого Шатова, который зимой покинул «Зенит» после внутреннего конфликта с клубом.

На 79-й минуте Шатова заменили из-за травмы. В конце матча и после финального свистка камеры выхватили его плачущим. Сначала все думали, что это реакция на повреждение. Оказалось, все из-за эмоций от матча против бывшей команды.

Вот что сам Шатов сказал в этот же вечер:

«Все нормально, просто два раза в одно и тоже место получил ушиб и усталость – все вместе. Я понимал, что я где-то проседаю по позиции, плюс болевое ощущение. Я принял решение, что мне лучше замениться. Вышел свежий игрок, и он выложился на сто процентов. К сожалению, я был на последнем издыхании. Слезы – это эмоции. Потому что всегда, когда сталкиваешься с какой-то, на твой взгляд, несправедливостью и когда ты начинаешь доказывать сам себе, своим родным, своим близким, ты проходишь эту ситуацию с высоко поднятой головой, и только тогда настоящие искренние эмоции. Я плакал не потому, что забил «Зениту» или что мы выиграли, а то, что я нашел в себе силы и доказал самому себе, что я еще могу играть в футбол. В жизни нужно всегда рассчитывать только на себя, никогда не опускать руки, бороться до конца, и вознаграждение придет».

Позднее он добавил:

«В «Зените» мне высчитывали какие-то проценты за то, что я плохо играл. Хотя я не скрывал, что у меня был неудачный период, после операции шла череда травм. Я считаю, если клуб рассчитывает на футболиста, он его всегда поддержит в любой ситуации. Я душой и сердцем всегда был в «Зените», отдавал все силы за него. А так получилось, что в определенный момент, когда я попал в такую яму, от меня, образно говоря, избавились. Было неприятно. Я считаю, это была несправедливость по отношению ко мне – человеку, который душой и сердцем пять лет бился ради клуба, ради города. Так и появились слезы.

После гола я побежал к Мусаеву… Хотел показать, что нужно доверять нашим молодым российским специалистам, ведь за ними будущее. Он хороший тренер, который будет набираться опыта, расти. Это лучше, чем привозить за нереальные бабки людей – извините за выражение, которые считают наш менталитет каким-то неправильным, это мое мнение, кто-то может быть не согласен. Лучше, чтобы был свой человек, на которого можно опереться, с которым можно поговорить и высказаться, который тебя поймет и поддержит».

• Шатов перешел в «Краснодар» в аренду на полгода с правом выкупа. Летом клуб сможет забрать его на полноценный контракт, выплатив питерцам 5 млн евро.

• По информации «Спорт-Экспресса», Шатов сам доплатил «Зениту» 25 млн рублей за этот переход. Еще 10 млн он должен был заплатить, если сыграет в матче против «Зенита».

• С 27 августа Шатов сыграл в РФПЛ за «Зенит» 7 матчей. Из них только два – в стартовом составе. В одном из них был заменен в перерыве.

• В ноябре, после матча с «Русенборгом», где Шатов вышел в стартовом составе, он отказался давать комментарий журналисту, сказав: «Зачем? Сбитый летчик».

• 11 декабря Роберто Манчини в матче с «Ахматом» сделал обратную замену Шатова, сначала выпустив его на 55-й минуте, а затем убрав на 86-й. Это был последний матч Шатова за «Зенит».

• В середине января журналист Игорь Рабинер написал: «У меня есть достоверная информация, подтвержденная не из одного источника, что Манчини не разговаривал с Дзюбой, Шатовым и Анюковым, прежде чем не взять их на сбор, и они узнали об этом из прессы. У них могло что-то не получаться, но такое отношение – это не по-человечески».

• В эту субботу на матче с «Краснодаром» фанаты «Зенита» аплодировали Шатову.