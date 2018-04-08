Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов

Тот случай, когда платил не зря.

«Зенит» отдает игроков в аренду на интересных условиях. Чтобы сыграть против «Зенита» за «Краснодар», Олег Шатов должен был заплатить 10 миллионов рублей. «Платил ли я? Это не столь важно. Важнее, чтобы болельщики Питера знали – я сыграю за «Краснодар», а не против «Зенита», – рассказывал Шатов перед матчем. Кажется, деньги своему клубу он все-таки выплатил, потому что появился в стартовом составе.

На 22-й минуте Шатов забил гол в ворота команды, в которую вернется летом. Этому удару аплодировали даже болельщики «Зенита», а сам Шатов не стал устраивать громкие празднования. Мяч в ворота «Зенита» стал для Шатова первым за «Краснодар». Получилось красиво, а «Краснодар» выиграл со счетом 2:1.

twit text — 1xbet (@1xbet_bk) 7 апреля 2018 г.

Кстати, Артем Дзюба тоже заплатит деньги из своего кармана. Ему играть против «Зенита» за тульский «Арсенал» 22 апреля. Интересно, что игроки в арендах вредят результату собственного клуба, но хотя бы позволяют на себе зарабатывать.

Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Краснодар»