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    Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов


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    Голосов: 15
    08.04.2018 16:30
    Тот случай, когда платил не зря.

    «Зенит» отдает игроков в аренду на интересных условиях. Чтобы сыграть против «Зенита» за «Краснодар», Олег Шатов должен был заплатить 10 миллионов рублей. «Платил ли я? Это не столь важно. Важнее, чтобы болельщики Питера знали – я сыграю за «Краснодар», а не против «Зенита», – рассказывал Шатов перед матчем. Кажется, деньги своему клубу он все-таки выплатил, потому что появился в стартовом составе.

    На 22-й минуте Шатов забил гол в ворота команды, в которую вернется летом. Этому удару аплодировали даже болельщики «Зенита», а сам Шатов не стал устраивать громкие празднования. Мяч в ворота «Зенита» стал для Шатова первым за «Краснодар». Получилось красиво, а «Краснодар» выиграл со счетом 2:1.

    Кстати, Артем Дзюба тоже заплатит деньги из своего кармана. Ему играть против «Зенита» за тульский «Арсенал» 22 апреля. Интересно, что игроки в арендах вредят результату собственного клуба, но хотя бы позволяют на себе зарабатывать.

    Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Краснодар»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 4 Голосов: 15
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    Комментарии49
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    • ...
      Рейтинг: +1

      sports1302 9 апреля 2018, 12:34

      Прогнoзы футбольных матчей -> bets-info.ru

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100743

      zigbert 9 апреля 2018, 09:41

      Получается игрок Зенита забивает гол в свои ворота.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      denzillo 8 апреля 2018, 22:27

      эбаный нытик!тьфу

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 8 апреля 2018, 18:38

      молодец Олег ! давай работай , старайся , принесешь пользу сборной !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 8 апреля 2018, 18:03

      Этот гол может потянуть на 10 млн зелени, если Краснодар попадет в ЛЧ. В плюс для Краснодара. Может и больше. Как Галицкий укомплектует команду к турниру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 8 апреля 2018, 17:05

      Бей своих, даже заплатив за это, чтобы чужие боялись - это чисто по русски.)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      nb chbcch 8 апреля 2018, 13:15

      красава

      0
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    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 8 апреля 2018, 12:59

      молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      fosterwow 8 апреля 2018, 12:21

      K P A C U B O

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      Salamоn 8 апреля 2018, 12:16

      Олежик молорик

      0
      Ответить
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