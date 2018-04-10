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Судьи
Главный судья:
Роман Галимов (Улан-Удэ)
Материалы

Зенит - Краснодар

07.04.2018, Суббота, 16:30 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 25 тур Зенит - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
11 тур
24 сентября, воскресенье 19:00 Краснодар 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
29 тур
17 мая, среда 19:30 Зенит 1:0 Краснодар
15 тур
27 ноября, воскресенье 19:00 Краснодар 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
19 тур
5 марта, суббота 19:30 Краснодар 0:0 Зенит
5 тур
15 августа, суббота 16:30 Зенит 0:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
17 тур
6 декабря, суббота 16:45 Зенит 4:0 Краснодар
10 тур
18 октября, суббота 17:00 Краснодар 2:2 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 19:30 Зенит 4:1 Краснодар
1 тур
17 июля, среда 20:00 Краснодар 1:2 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
21 апреля, воскресенье 16:00 Зенит 1:0 Краснодар
11 тур
7 октября, воскресенье 20:15 Краснодар 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
22 тур
28 августа, воскресенье 16:45 Зенит 5:0 Краснодар
7 тур
1 мая, воскресенье 16:30 Краснодар 0:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +915

    спанчес 9 апреля 2018, 16:36

    ну не епанутые нет? у соперников попроще на своем поле не судьба выиграть а тут на тебе

    0
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    Рейтинг: +390

    fantom23 8 апреля 2018, 00:06

    Заслуженно победили

    1
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 7 апреля 2018, 22:57

    Манчини на свалку!

    2
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    Рейтинг: +523

    Грыззь 7 апреля 2018, 20:04

    Краснодар красавцы! Спасибо, порадовали.

    3
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    Рейтинг: +134

    korshun1977 7 апреля 2018, 19:59

    Вместо Манчини жереновского в тренеры.

    1
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    Рейтинг: +1097

    Cubinec1989 7 апреля 2018, 18:39

    С почином Мусаева!

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +1934

    семёнычев 7 апреля 2018, 18:31

    голь-голь-голь-голь голь.....
    зе-ниит. зе-ниит, зе-ниит, зе-ниит
    голь-голь-голь-голь-голь-голь-голь....
    зе-ниит, зе-ниит, зе-ниит, зе-ниит.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +18426

    ilichkadr 7 апреля 2018, 18:28

    Это был матч Олега Шатова. После свистка Олег расплакался..................удачи Олегу!!!!!!!!!!!

    5
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 7 апреля 2018, 18:24

    ОТЛ! Ваше супер!)

    1
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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 7 апреля 2018, 18:21

    Интересно, на что после матча будет жаловаться Кончини ?
    А может просто по-тихому уедет домой?

    5
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Обер-КанцлерЪ 7 апреля 2018, 18:24

    Не не не. Пусть уж до конца развалит! )))

    1
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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ > ufos73 7 апреля 2018, 18:29

    Куда уж дальше разваливать.. Ниже 5го места не опуститься Зениту, хотя...

    2
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Обер-КанцлерЪ 7 апреля 2018, 18:31

    Пусть Путин откажется от своего футбольного проекта!

    -1
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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ > ufos73 7 апреля 2018, 18:32

    От сборной России чтоли?) Это вряд ли)

    1
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Обер-КанцлерЪ 7 апреля 2018, 18:36

    Хотя кому я это говорю? Такому же проекту

    1
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    Рейтинг: +6871

    Антибиотик > ufos73 7 апреля 2018, 21:52

    Нет у тебя мозгов, да? Так в магазине и не купишь. Только полный неадекват приплетает к футболу президента страны. Просто ты откажись от своего бреда и может сойдешь за человека.

    -3
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > Антибиотик 7 апреля 2018, 23:18

    Челу 42 годика, а он до сих пор не понимает, что газпром не по своему желанию стал дойной коровой для зины и для Питера... Мозги то есть, и славу богу они еще не промыты как у некоторых )))

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