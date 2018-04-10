Зенит - Краснодар

ну не епанутые нет? у соперников попроще на своем поле не судьба выиграть а тут на тебе
|11 тур
|24 сентября, воскресенье
|19:00
|Краснодар
|0:2
|Зенит
|29 тур
|17 мая, среда
|19:30
|Зенит
|1:0
|Краснодар
|15 тур
|27 ноября, воскресенье
|19:00
|Краснодар
|2:1
|Зенит
|19 тур
|5 марта, суббота
|19:30
|Краснодар
|0:0
|Зенит
|5 тур
|15 августа, суббота
|16:30
|Зенит
|0:2
|Краснодар
|17 тур
|6 декабря, суббота
|16:45
|Зенит
|4:0
|Краснодар
|10 тур
|18 октября, суббота
|17:00
|Краснодар
|2:2
|Зенит
|25 тур
|21 апреля, воскресенье
|16:00
|Зенит
|1:0
|Краснодар
|11 тур
|7 октября, воскресенье
|20:15
|Краснодар
|0:2
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локомотив
|30
|18
|6
|6
|41:21
|+20
|60
|2.
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|49:23
|+26
|58
|3.
|Спартак М
|30
|16
|8
|6
|51:32
|+19
|56
|4.
|Краснодар
|30
|16
|6
|8
|46:30
|+16
|54
|5.
|Зенит
|30
|14
|11
|5
|46:21
|+25
|53
|6.
|Уфа
|30
|11
|10
|9
|34:30
|+4
|43
|7.
|Арсенал Т
|30
|12
|6
|12
|35:41
|-6
|42
|8.
|Амкар-Пермь
|32
|11
|8
|13
|23:30
|-7
|41
|9.
|Динамо М
|30
|10
|10
|10
|29:30
|-1
|40
|10.
|Ахмат
|30
|10
|9
|11
|30:34
|-4
|39
|11.
|Рубин
|30
|9
|11
|10
|32:25
|+7
|38
|12.
|Ростов
|30
|9
|10
|11
|27:28
|-1
|37
|13.
|Урал
|30
|8
|13
|9
|31:32
|-1
|37
|14.
|Анжи
|32
|7
|6
|19
|35:61
|-26
|27
|15.
|Тосно
|30
|6
|6
|18
|23:54
|-31
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|30
|2
|7
|21
|16:55
|-39
|13
|17.
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|6:4
|+2
|3
|18.
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|0:3
|-3
|0
ну не епанутые нет? у соперников попроще на своем поле не судьба выиграть а тут на тебе
Заслуженно победили
Манчини на свалку!
Краснодар красавцы! Спасибо, порадовали.
Вместо Манчини жереновского в тренеры.
С почином Мусаева!
голь-голь-голь-голь голь.....
зе-ниит. зе-ниит, зе-ниит, зе-ниит
голь-голь-голь-голь-голь-голь-голь....
зе-ниит, зе-ниит, зе-ниит, зе-ниит.
ОТЛ! Ваше супер!)
Интересно, на что после матча будет жаловаться Кончини ?
А может просто по-тихому уедет домой?
Не не не. Пусть уж до конца развалит! )))
Пусть Путин откажется от своего футбольного проекта!
Хотя кому я это говорю? Такому же проекту
Нет у тебя мозгов, да? Так в магазине и не купишь. Только полный неадекват приплетает к футболу президента страны. Просто ты откажись от своего бреда и может сойдешь за человека.
Челу 42 годика, а он до сих пор не понимает, что газпром не по своему желанию стал дойной коровой для зины и для Питера... Мозги то есть, и славу богу они еще не промыты как у некоторых )))