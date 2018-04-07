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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Краснодар
Зенит - Краснодар: обзор матча 07 апреля 2018
Зенит
07.04.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
33'
А. Ерохин
22'
О. Шатов
88'
В. Классон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Краснодар
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Смолов
88'
ГОЛ! 1:2!
В. Классон
Пас отдал
Ф. Смолов
86'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
П. Мамаев
Желтая карточка
М. Мевля
85'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Э. Ригони
83'
82'
Желтая карточка
П. Мамаев
79'
Замена
Р. Шишкин
️️️️
О. Шатов
78'
Травма
О. Шатов
Замена
Д. Кузяев
️️️️
М. Оздоев
72'
71'
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Перейра
Желтая карточка
Л. Паредес
63'
Замена
А. Панюков
️️️️
А. Заболотный
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Ерохин
Пас отдал
С. Дриусси
33'
22'
ГОЛ! 0:1!
О. Шатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
27
Олег Шатов
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Латышонок
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
21
Рикардо Лаборде
ПП
9
Андрей Иван
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-1-1-3-1
99
Лунев
18
Жирков
20
Иванович
32
Мевля
8
Смольников
5
Паредес
21
Оздоев
9
Дриусси
21
Ерохин
24
Ригони
91
Заболотный
4-3-2-1
88
Синицын
98
Петров
14
Мартынович
4
Гранквист
2
Рамирес
10
Перейра
10
Мамаев
18
Газинский
27
Шатов
7
Классон
90
Смолов
21
Оздоев
14
Кузяев
14
Кузяев
21
Оздоев
24
Ригони
7
Полоз
7
Полоз
24
Ригони
91
Заболотный
11
Панюков
11
Панюков
91
Заболотный
27
Шатов
49
Шишкин
49
Шишкин
27
Шатов
10
Мамаев
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Мамаев
10
Перейра
94
Вандерсон
94
Вандерсон
10
Перейра
Остались в запасе
Зенит
Краснодар
10
Дмитрий Плетнев
АП
22
Никита Каккоев
ОП
33
Илья Скроботов
ЦЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Евгений Латышонок
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
21
Рикардо Лаборде
ПП
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
10
Дмитрий Плетнев
АП
22
Никита Каккоев
ОП
33
Илья Скроботов
ЦЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
21
Рикардо Лаборде
ПП
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Зенит - Краснодар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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