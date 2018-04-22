Луис Суарес: «Победой в Кубке Испании мы не компенсировали вылет из Лиги чемпионов»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал победу каталонцев в финале Кубка Испании против «Севильи» (5:0). Уругваец упомянул и вылет сине-гранатовых из Лиги чемпионов.

«Начало матча в нашем исполнении было хорошим, что и помогло в итоге добиться успеха. Все играли аккуратно и старательно. Мы взяли важный титул, но он не компенсирует поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Барселона» должна была проходить «Рому», – сказал игрок.

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