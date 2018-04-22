Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луис Суарес: «Победой в Кубке Испании мы не компенсировали вылет из Лиги чемпионов»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал победу каталонцев в финале Кубка Испании против «Севильи» (5:0). Уругваец упомянул и вылет сине-гранатовых из Лиги чемпионов.

    «Начало матча в нашем исполнении было хорошим, что и помогло в итоге добиться успеха. Все играли аккуратно и старательно. Мы взяли важный титул, но он не компенсирует поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Барселона» должна была проходить «Рому», – сказал игрок.

    «Барселона» с 12-очковым отрывом лидирует в Примере.

    «Барселона» разгромно выиграла Кубок Испании. Но сезон не спасти

    Источник: AFP

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2018 09:39
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 22 апреля 2018, 10:31

      Молодцы!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 22 апреля 2018, 10:03

      Всё равно молодцы. Титул есть титул.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11