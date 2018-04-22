«Барселона» разгромно выиграла Кубок Испании. Но сезон не спасти

Тот момент, когда привычный трофей ничего не решает.

Эрнесто Вальверде могут уволить из «Барселоны» даже в случае золотого дубля. Сейчас можно утверждать, что он уже случился. В чемпионате Испании преимущество каталонцев достигает 12-ти очков. Чемпионский момент близок, но даже это не спасает Вальверде от настораживающих слухов.

В Испании пишут, что руководство «Барселоны» без энтузиазма восприняло вылет команды из Лиги чемпионов. По чемпионату «Барса» вопросов не вызывала, по Кубку Испании – тем более. Кубковый турнир команда выигрывала три раза подряд, а теперь продлила серию. Она стала обладателем трофея в 30-й раз.

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 апреля 2018 г.

Зато именно в главном еврокубке случился необъяснимый провал, впечатливший всю Европу. У «Барселоны» существуют проблемы, которые затмевают все положительное из происходящего в клубе. Вот некоторые из них:

1)Летом из клуба уйдет Иньеста. Он продолжит карьеру в Китае, а «Барселона» все еще не нашла ему замену. Паулиньо много думает об атаке, Андре Гомеш проваливается, а остальные выполняют немного другие роли. Иньеста в «Барсе» уже доигрывает и думает о бизнесе.

2)Вальверде провалился в раскрытии таланта Усмана Дембеле. Летом француза покупали на замену Неймару, но Дембеле только бесконечно травмировался. Он провел в Примере всего 13 матчей, где забил гол и сделал пять голевых пасов. Слабоватая статистика.

3)По-прежнему сидит на скамейке Пако Алькасер. Талантливый форвард иногда выходит на замену, забил четыре мяча, но вообще не прогрессирует. Алькасеру уже 24 года, а перспектив на постоянную игру в «Барселоне» нет вообще.

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 апреля 2018 г.

Конечно, за всем этим прячутся и хорошие вещи. Месси все еще в топе и готовится бить новые рекорды.

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 апреля 2018 г.

Суарес периодически просыпается, а тер Штеген дорос до основного голкипера сборной Германии. Даже Коутиньо быстро влился в коллектив и хорошо чувствует себя рядом со звездами. Все это стало слишком привычно. «Барселоне» необходимы победы громче, чем локальные успехи в Испании.

Финальный матч с «Севильей» в Кубке Испании ничего не решал для «Барселоны» в глобальном плане. Ей нужно было просто выйти и победить соперника, где долго рассуждали об инопланетном происхождении Месси. Лионель сделал два голевых паса и еще раз забил сам. Дубль Суареса, гол Иньесты и пенальти Коутиньо все решили окончательно. «Барселона» – обладатель Кубка Испании, но прямо сейчас здесь уже начинают думать о доминировании в Европе.

Это для «Барсы» важнее остального, поэтому и возникают разговоры о фантастическом обмене Дембеле на Салаха. Вальверде говорил, что победа в Кубке Испании затмит вылет из Лиги чемпионов. Ракитич был готов сломать палец ради этого успеха. Теперь «Барселона» порадуется, хотя сезон все равно испорчен.

Текстовый онлайн матча «Барселона» – «Севилья»