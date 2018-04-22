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    «Барселона» разгромно выиграла Кубок Испании. Но сезон не спасти


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    Голосов: 8
    22.04.2018 00:20
    Тот момент, когда привычный трофей ничего не решает.

    Эрнесто Вальверде могут уволить из «Барселоны» даже в случае золотого дубля. Сейчас можно утверждать, что он уже случился. В чемпионате Испании преимущество каталонцев достигает 12-ти очков. Чемпионский момент близок, но даже это не спасает Вальверде от настораживающих слухов.

    В Испании пишут, что руководство «Барселоны» без энтузиазма восприняло вылет команды из Лиги чемпионов. По чемпионату «Барса» вопросов не вызывала, по Кубку Испании – тем более. Кубковый турнир команда выигрывала три раза подряд, а теперь продлила серию. Она стала обладателем трофея в 30-й раз.

    Зато именно в главном еврокубке случился необъяснимый провал, впечатливший всю Европу. У «Барселоны» существуют проблемы, которые затмевают все положительное из происходящего в клубе. Вот некоторые из них:

    1)Летом из клуба уйдет Иньеста. Он продолжит карьеру в Китае, а «Барселона» все еще не нашла ему замену. Паулиньо много думает об атаке, Андре Гомеш проваливается, а остальные выполняют немного другие роли. Иньеста в «Барсе» уже доигрывает и думает о бизнесе.

    2)Вальверде провалился в раскрытии таланта Усмана Дембеле. Летом француза покупали на замену Неймару, но Дембеле только бесконечно травмировался. Он провел в Примере всего 13 матчей, где забил гол и сделал пять голевых пасов. Слабоватая статистика.

    3)По-прежнему сидит на скамейке Пако Алькасер. Талантливый форвард иногда выходит на замену, забил четыре мяча, но вообще не прогрессирует. Алькасеру уже 24 года, а перспектив на постоянную игру в «Барселоне» нет вообще.

    Конечно, за всем этим прячутся и хорошие вещи. Месси все еще в топе и готовится бить новые рекорды.

    Суарес периодически просыпается, а тер Штеген дорос до основного голкипера сборной Германии. Даже Коутиньо быстро влился в коллектив и хорошо чувствует себя рядом со звездами. Все это стало слишком привычно. «Барселоне» необходимы победы громче, чем локальные успехи в Испании.

    Финальный матч с «Севильей» в Кубке Испании ничего не решал для «Барселоны» в глобальном плане. Ей нужно было просто выйти и победить соперника, где долго рассуждали об инопланетном происхождении Месси. Лионель сделал два голевых паса и еще раз забил сам. Дубль Суареса, гол Иньесты и пенальти Коутиньо все решили окончательно. «Барселона» – обладатель Кубка Испании, но прямо сейчас здесь уже начинают думать о доминировании в Европе.

    Это для «Барсы» важнее остального, поэтому и возникают разговоры о фантастическом обмене Дембеле на Салаха. Вальверде говорил, что победа в Кубке Испании затмит вылет из Лиги чемпионов. Ракитич был готов сломать палец ради этого успеха. Теперь «Барселона» порадуется, хотя сезон все равно испорчен.

    Текстовый онлайн матча «Барселона» – «Севилья»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Барселона»
    Рейтинг: 2 Голосов: 8
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 30 октября 2018, 13:38

      LERDAV. K чему эта статья? Когда контракт БАРСЫ с ТРЕНЕРОМ еще на 2 года и команда продолжает свои успехи. Футбол Это игра, а БАРСЕЛОНА ОСТАЕТЬСЯ Лучшей Командой. Честно анализируйте НАШ чемпионат и его клубы

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 23 апреля 2018, 08:12

      Барселонская проблема - отсутствие плана Б. Играет красиво, но однобоко. Например, не очень получается противостоять силовому давлению.
      Иногда наличие таранного форварда, условного Марио Гомеса, может быть ценнее Месси.
      Нужно уметь как-то перевоплощаться. Чередовать короткий пас и британские навесы. Сподобиться на навал. Розыгрыш до последнего и дальние удары...

      И вообще, они просрали в своё время Эриксена. Это барселонский игрок, и он круче Коутинью и Дембеле. Теперь с новым контрактом его хрен выкупишь.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 22 апреля 2018, 21:29

      да все норм ! удачи вальверде и надо играть в 3 напа как вчера и это есть барселона ! а не как с ромой было.

      2
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      Рейтинг: +40

      стикс 22 апреля 2018, 13:34

      и что бы не говорили Барсики красиво раскатали Севилью!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +80

      war20071 22 апреля 2018, 08:55

      Да мир профессионального спорта жесток проиграл матч лиги чемпионов и выгонят.

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 22 апреля 2018, 07:42

      хоть что-то взяли в этом сезоне

      1
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      Рейтинг: +305

      Strig 22 апреля 2018, 07:16

      Спорт есть победы и поражения, непобедимых в абсолюте не бывает

      4
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      Рейтинг: +348

      343443 22 апреля 2018, 06:29

      Да кому нужен этот кубок

      1
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 22 апреля 2018, 01:45

      Глупая статья. 1. Провальный сезон? Сколько топ-клубов борются за ЛЧ, но побеждает какая-то одна команда, и что у всех остальных даже при победе в Лиге и Кубке - сезон провальный? Назовем его не самым успешным, да. Но не провальным. 2. Коутинью и Паулиньо - это очень хорошие приобретения Барсы. То, что "сломался" Дембеле не вина тренера. Барса потеряла Неймара из-за недоработки руководства, а не тренера. 3. Иньеста - очень большой игрок. Любой клуб, теряя лидера и созидателя, долго ищет нового героя. Тренер не может кого-то назначить на роль Иньесты. Было б так просто - Иньесты бы в каждом клубе были. 4. У Барсы уверенная игра и результат в Лиге, Кубке и ЛЧ. А ответный матч с Ромой - это конфуз, не более того.

      По такой логике надо Пепа увольнять - концовка сезона провальная: из ЛЧ улетели от середняка Ливерпуля, в Лиге уступили конкуренту МЮ. Зинченко почти не играет. Менди и Ляпорт пока не нашли себя в команде. Увольняем Гвардиолу!!!

      А. Фергюсон боролся за выживание в Лиге с МЮ, несмотря на сильный состав и топ-уровень для Англии на тот момент. И были провальные сезоны. Что случилось далее, мы все знаем.

      16
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > АИН-27 22 апреля 2018, 08:08

      Согласен. Совершенно тупой заголовок и текст от бомбардира. Барса делает золотой дубль в Испании. По такой логике для любой команды РФПЛ каждый сезон не то что "провальный", а "катастрофический" :)

      6
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > АИН-27 22 апреля 2018, 11:53

      У больших клубов - большие амбиции. Поражение в ЛЧ - это локальный провал. Работу тренерского штаба надо рассматривать на дистанции, а не локально. А на дистанции у Барсы всё окей. Работа тренера - это тактика и баланс, это ротация и планирование, это мотивация на поле и нормальные отношения в раздевалке. При Вальверде я не слышал о скандалах в Барсе. И судя по статистике - команда в порядке. А смену поколений никто не отменял. Господа журналисты, порассуждайте тогда кто может возглавить Барсу: у кого есть опыт на таком уровне, авторитет у игроков, схожее понимание философии клуба.

      4
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 22 апреля 2018, 00:45

      "О времена!О нравы!" как сказал тов.Цицерон.. Кому-то кубок+чемпионат не в кайф,а кто-то и мечтать о таком не может...

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