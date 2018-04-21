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    «Барселона» хочет обменять Дембеле на Салаха

    «Барселона» планирует заключить сделку с «Ливерпулем» по обмену нападающего Усмане Дембеле на Мохамеда Салаха.

    По информации источника, подобный трансфер обрадует лидера сине-гранатовых Лионеля Месси, который не хочет видеть в составе своей команды форварда «Атлетико» Антуан Гризманна. Аргентинцу кажется, что они с французом играют на одной и той же позиции и буду часто «накладываться» друг на друга на поле.

    Также, как отмечает издание, приобретение Салаха означало бы, что «Барселона» получит игрока в расцвете своих сил и ей не придется ждать, пока полностью раскроется и наберется опыта Дембеле. Кроме того, с приходом египтянина полузащитник Филипе Коутинью сможет больше сосредоточиться на замене Андреса Иньесты в центре полузащиты, вместо того, чтобы действовать на фланге.

    Источник: Diario Gol

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    21.04.2018 16:40
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 20:29

      Не равноценный обмен, который скорей всего останется слухом.

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 21 апреля 2018, 20:09

      Зачем менять часы(Дембеле) на трусы(Салах)?))

      0
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 21 апреля 2018, 18:22

      Необоснованный обмен для Ливерпуля

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 21 апреля 2018, 18:14

      Дембеле, Коутиньо и еще лямов 20 и может тогда Ливерпуль его отдаст)

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 апреля 2018, 17:46

      обрадует лидера сине-гранатовых Лионеля Месси, который не хочет видеть в составе своей команды форварда «Атлетико» Антуан Гризманна.
      Месси в Барселоне бог.Как он скажет,так и будет

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 21 апреля 2018, 17:34

      а Тосно хочет обменять Погребняка на Неймара, думаю ПСЖ должно согласиться полюбому!

      8
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Masteralex 21 апреля 2018, 17:47

      То есть по твоему Погребяк это Дембеле,а Салах-это Неймар???

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Татарин за ЦСКА 21 апреля 2018, 20:56

      ну тут конечно да, махнул немного, Паша уже взрослый состоявшийся игрок, поэтому Дембеле ему точно не ровня

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Masteralex 22 апреля 2018, 09:13

      ахахаха

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 21 апреля 2018, 17:27

      Ку-ку ***!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 21 апреля 2018, 17:03

      Салах?! Да,губа не дура!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 апреля 2018, 16:55

      Дембеле - кот в мешке, а Салах супер-форвард в расцвете сил. Тут придётся ещё лямов 50 доплачивать. Да и с какого это перепугу Салаху куда-то уходить, а красным его отпускать? В Ливерпуле сейчас всё пучком.

      5
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Cules2013 21 апреля 2018, 17:00

      ты так хорошо начал, а потом как сказал - добавить 50!! лямов, так прямо смешно стало. То что барса выложила за дембеле кучу бабок не значит что он стоит, его единственный плюс только молодость, к дембеле надо добавить еще столько же( лямов 100+) чтобы заполучить салаха... Дембеле пока бесполезен как бензема в реале) только у дембеле еще куча времени) а салах прекрасно подойдет и барсе и реалу( ну по стилю реалу ближе он) а так ... ливерпуль скорее всего будет в финале лч! а может даже и победит, тогда салах точно останется.

      3
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > DeStar 21 апреля 2018, 21:16

      Он имел ввиду что барсе придется доплачивать за Салаха помимо Дембеле, а не на оборот.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Ф.К БАРСЕЛОНА 21 апреля 2018, 21:47

      ну может быть, хотя уверенным ты в этом быть не можешь никак. Ну это логично, а кто-то мог про наоборот подумать?)

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > DeStar 21 апреля 2018, 21:58

      Да там по тексту сразу понятно (Дембеле - кот в мешке, а Салах супер-форвард в расцвете сил. Тут придётся ещё лямов 50 доплачивать.) Что там не понятного?))))

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Ф.К БАРСЕЛОНА 21 апреля 2018, 22:21

      а я по твоему к чему доколебался?) я разве сказал что-то не по теме. Я лишь добавил, что не 50 лямов, а 100, может и больше. Я ведьбольше ничего не сказал )

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Ф.К БАРСЕЛОНА 21 апреля 2018, 22:22

      я не думаю что на этом сайте есть человек, которому нужно объяснять что к дембеле еще нужно будет мешок денег прилагать в обмен на салаха) а я лишь этот мешок денег просто увеличил))) и ни в каких других строчках человека не усомнился)

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > DeStar 21 апреля 2018, 22:26

      Извиняюсь тогда)

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Ф.К БАРСЕЛОНА 22 апреля 2018, 00:19

      ай да ладно) хоть пообщались)

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > DeStar 22 апреля 2018, 00:22

      )))

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 21 апреля 2018, 16:54

      хорошее желание

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