«Барселона» хочет обменять Дембеле на Салаха

«Барселона» планирует заключить сделку с «Ливерпулем» по обмену нападающего Усмане Дембеле на Мохамеда Салаха.

По информации источника, подобный трансфер обрадует лидера сине-гранатовых Лионеля Месси, который не хочет видеть в составе своей команды форварда «Атлетико» Антуан Гризманна. Аргентинцу кажется, что они с французом играют на одной и той же позиции и буду часто «накладываться» друг на друга на поле.

Также, как отмечает издание, приобретение Салаха означало бы, что «Барселона» получит игрока в расцвете своих сил и ей не придется ждать, пока полностью раскроется и наберется опыта Дембеле. Кроме того, с приходом египтянина полузащитник Филипе Коутинью сможет больше сосредоточиться на замене Андреса Иньесты в центре полузащиты, вместо того, чтобы действовать на фланге.