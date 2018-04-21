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«Барселона» хочет обменять Дембеле на Салаха

21 апреля 2018, 16:40
23

«Барселона» планирует заключить сделку с «Ливерпулем» по обмену нападающего Усмане Дембеле на Мохамеда Салаха.

По информации источника, подобный трансфер обрадует лидера сине-гранатовых Лионеля Месси, который не хочет видеть в составе своей команды форварда «Атлетико» Антуан Гризманна. Аргентинцу кажется, что они с французом играют на одной и той же позиции и буду часто «накладываться» друг на друга на поле.

Также, как отмечает издание, приобретение Салаха означало бы, что «Барселона» получит игрока в расцвете своих сил и ей не придется ждать, пока полностью раскроется и наберется опыта Дембеле. Кроме того, с приходом египтянина полузащитник Филипе Коутинью сможет больше сосредоточиться на замене Андреса Иньесты в центре полузащиты, вместо того, чтобы действовать на фланге.

Источник: Diario Gol
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Ливерпуль Салах Мохамед Дембеле Усман
Комментарии (23)
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Asbjorn
1524318592
ливер запросит по мимо дембеле еще лямов 150-200
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swot1205
1524318860
хорошее желание
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Cules2013
1524318939
Дембеле - кот в мешке, а Салах супер-форвард в расцвете сил. Тут придётся ещё лямов 50 доплачивать. Да и с какого это перепугу Салаху куда-то уходить, а красным его отпускать? В Ливерпуле сейчас всё пучком.
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ribavadim
1524319380
Салах?! Да,губа не дура!
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Masteralex
1524321269
а Тосно хочет обменять Погребняка на Неймара, думаю ПСЖ должно согласиться полюбому!
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Татарин за ЦСКА
1524321996
обрадует лидера сине-гранатовых Лионеля Месси, который не хочет видеть в составе своей команды форварда «Атлетико» Антуан Гризманна. Месси в Барселоне бог.Как он скажет,так и будет
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ПФК ЦСКА Моscow
1524323647
Дембеле, Коутиньо и еще лямов 20 и может тогда Ливерпуль его отдаст)
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krg-kz
1524324129
Необоснованный обмен для Ливерпуля
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3ton
1524330584
Зачем менять часы(Дембеле) на трусы(Салах)?))
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zigbert
1524331759
Не равноценный обмен, который скорей всего останется слухом.
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