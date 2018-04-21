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    Вальверде может быть уволен из «Барселоны», даже если сделает золотой дубль

    Будущее главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде находится под вопросом.

    Сине-гранатовые уверенно лидируют в турнирной таблице Примеры, опережая ближайшего преследователя на 12 очков. Также каталонцев вышли в финал Кубка Испании, где в субботу сыграют с «Валенсией».

    Однако несмотря на то, что «блауграна» имеет отличный шанс сделать золотой дубль, Вальверде все равно может покинуть команду летом. Основная причина – вылет «Барселоны» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов от «Ромы» (4:1: 0:3). Клубное руководство считает, что именно данный турнир привлекает спонсоров, и что слово «авария» не подходит для оправдания того, что произошло на «Стадио Олимпико» в Риме.

    Напомним, Вальверде возглавил «Барселону» прошлым летом, заключив контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

    Источник: AS

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    21.04.2018 13:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 22 апреля 2018, 22:03

      Хави без тренерского опыта с первого сезона оформил бы требл.Вальверде,если крупно обыграет Реал 6 го мая,тогда можно оставить,при ничье и поражении уволил бы сам лично,если имел бы на это право.

      0
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      Рейтинг: +182

      KsiroN 21 апреля 2018, 19:57

      Руководство можно понять, игра Барселоны оставляет желать лучшего, я считаю что они лучшие в Испании потому что все остальные в этом сезоне дно и сыграли провально, а не потому что они очень сильны. Многие матчи выигрывают с большой натяжкой, имея все шансы на поражение или ничью. Руководство это видит и их это не может устраивать. Барса клуб который каждый год должен претендовать на требл, а с такой игрой это вряд ли.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 апреля 2018, 17:01

      Преждевременно принимать такие серьёзные решения. Позитива явно больше, чем проблем. Пусть человек нормально поработает.

      2
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 16:52

      Неужели так можно поступить с тренером из за одного поражения?

      3
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 21 апреля 2018, 16:50

      Татарчонок, топящий за Реал, в любой теме про Барселону гадит.Недержание у него мочи и кала. Путного про футбол вообще ни пазу не написал.Около футбольный даун.

      2
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > Патронташ 22 апреля 2018, 21:59

      Ты прав,некому ломать его челюсть

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 апреля 2018, 15:11

      Да пусть еще поработает

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 21 апреля 2018, 14:59

      Дискотека авария)))

      1
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      Рейтинг: +17

      Unicef 21 апреля 2018, 14:56

      С какой нахер Валенсией они играть будут в финале кубка)))как я думал с Севильей))))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 апреля 2018, 14:15

      да причем здесь тренер не возможно всегда выигрывать вон Реал еще хуже играет и что Зидана пока никто не выгоняет но думаю после Баварии сразу начнут сплавлять его, а что касается Барсы кончилась эра Хави Иньесты и Месси тоже не железный робот бывают и у него спады так что Барсу скоро начнут драть и чаще

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 21 апреля 2018, 14:09

      Да слабую они игру показывают, да и слив от Ромы вина виной

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