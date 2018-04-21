Вальверде может быть уволен из «Барселоны», даже если сделает золотой дубль

Будущее главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде находится под вопросом.

Сине-гранатовые уверенно лидируют в турнирной таблице Примеры, опережая ближайшего преследователя на 12 очков. Также каталонцев вышли в финал Кубка Испании, где в субботу сыграют с «Валенсией».

Однако несмотря на то, что «блауграна» имеет отличный шанс сделать золотой дубль, Вальверде все равно может покинуть команду летом. Основная причина – вылет «Барселоны» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов от «Ромы» (4:1: 0:3). Клубное руководство считает, что именно данный турнир привлекает спонсоров, и что слово «авария» не подходит для оправдания того, что произошло на «Стадио Олимпико» в Риме.

Напомним, Вальверде возглавил «Барселону» прошлым летом, заключив контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.