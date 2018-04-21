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  • Вальверде может быть уволен из «Барселоны», даже если сделает золотой дубль

Вальверде может быть уволен из «Барселоны», даже если сделает золотой дубль

21 апреля 2018, 13:56
14

Будущее главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде находится под вопросом.

Сине-гранатовые уверенно лидируют в турнирной таблице Примеры, опережая ближайшего преследователя на 12 очков. Также каталонцев вышли в финал Кубка Испании, где в субботу сыграют с «Валенсией».

Однако несмотря на то, что «блауграна» имеет отличный шанс сделать золотой дубль, Вальверде все равно может покинуть команду летом. Основная причина – вылет «Барселоны» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов от «Ромы» (4:1: 0:3). Клубное руководство считает, что именно данный турнир привлекает спонсоров, и что слово «авария» не подходит для оправдания того, что произошло на «Стадио Олимпико» в Риме.

Напомним, Вальверде возглавил «Барселону» прошлым летом, заключив контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Вальверде Эрнесто
Комментарии (14)
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Shogun
1524308968
Да слабую они игру показывают, да и слив от Ромы вина виной
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Garrincha58
1524309316
да причем здесь тренер не возможно всегда выигрывать вон Реал еще хуже играет и что Зидана пока никто не выгоняет но думаю после Баварии сразу начнут сплавлять его, а что касается Барсы кончилась эра Хави Иньесты и Месси тоже не железный робот бывают и у него спады так что Барсу скоро начнут драть и чаще
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Unicef
1524311786
С какой нахер Валенсией они играть будут в финале кубка)))как я думал с Севильей))))
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El_Chori
1524311940
Дискотека авария)))
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Татарин за ЦСКА
1524312686
Да пусть еще поработает
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Патронташ
1524318600
Татарчонок, топящий за Реал, в любой теме про Барселону гадит.Недержание у него мочи и кала. Путного про футбол вообще ни пазу не написал.Около футбольный даун.
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zigbert
1524318739
Неужели так можно поступить с тренером из за одного поражения?
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Cules2013
1524319302
Преждевременно принимать такие серьёзные решения. Позитива явно больше, чем проблем. Пусть человек нормально поработает.
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KsiroN
1524329876
Руководство можно понять, игра Барселоны оставляет желать лучшего, я считаю что они лучшие в Испании потому что все остальные в этом сезоне дно и сыграли провально, а не потому что они очень сильны. Многие матчи выигрывают с большой натяжкой, имея все шансы на поражение или ничью. Руководство это видит и их это не может устраивать. Барса клуб который каждый год должен претендовать на требл, а с такой игрой это вряд ли.
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1524423785
Хави без тренерского опыта с первого сезона оформил бы требл.Вальверде,если крупно обыграет Реал 6 го мая,тогда можно оставить,при ничье и поражении уволил бы сам лично,если имел бы на это право.
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