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    Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Севилью» и выиграла турнир

    В финальном матче Кубка Испании «Барселона» крупно выиграла у «Севильи». Встреча, которая проходила сегодня на стадионе Ванда Метрополитано, завершилась со счетом 5:0 в пользу каталонской команды.

    Дубль в этой встрече оформил нападающий Луис Суарес. Еще по голу на свой счет записали Лионель Месси, Андрес Иньеста и Филиппе Коутиньо.

    Таким образом, «Барселона» стала победителем турнира.

    Кубок Испании. Финал.

    Барселона – Севилья – 5:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Суарес, 14; 2:0 – Месси, 31; 3:0 – Суарес, 40; 4:0 – Иньеста, 52; 5:0 – Коутиньо, 69 (с пенальти).

    Барселона: Силессен, Пике, Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 76), Иньеста (Д. Суарес, 88), Луис Суарес, Месси, Коутиньо (Дембеле, 82), Альба, Роберто, Умтити.

    Севилья: Сорья, Ленгле, Банега, Корреа (Рамирес, 46), Н’зони, Навас, Сарабия (Лайун, 82), Эскудеро, Муриэль, Васкес (Нолито, 86), Меркадо.

    Предупреждения: Меркадо, 34; Эскудеро, 38; Васкес, 74 – Иньеста, 67; Бускетс, 74.

    Результаты Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 00:17
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 22 апреля 2018, 10:20

      Молодцы.Даже Иньеста отличился.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Bandit7 22 апреля 2018, 03:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мда Севилья как так проиграли путалонии

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +142

      MaxiLeon 22 апреля 2018, 01:45

      Лишний Трофей тоже не по мешает )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 22 апреля 2018, 01:16

      Это была какая-то футбольная феерия в исполнении Барселоны! Футбольные гурманы получили прекрасный подарок! И как после этого смотреть наш чемпионат!?)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich > starche 22 апреля 2018, 01:40

      Согласен было круто!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 22 апреля 2018, 00:57

      Вот это я понимаю настоящий каталонский футбол, а не то что было до этого 2 гола и удержание счета, атаковали до последних минут вот это вот была настоящая Барса которую я привык видеть.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 22 апреля 2018, 00:54

      Отличный атакующий футбол!Красивая и достойная победа!

      4
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      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > Патронташ 22 апреля 2018, 02:42

      Побереги восторги, ты еще не смотрел наших Тосно с Курском. Может, там похлеще будет.

      2
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon 22 апреля 2018, 00:38

      я же писал что Вальверде сберег состав для Кубка

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 22 апреля 2018, 00:26

      До начала сезона у меня были опасения по поводу тренера Вальверде. Этот сезон их только подтвердил, у Вальверде нет опыта выступление в ЛЧ, отсюда и результат такой, зато есть опыт в Ла лиге и кубке, вот и результат. Если барселона хочет победы в чемпионате и кубке, то оставляйтк вальверде, если в ЛЧ нужна победа то Вельверде не нужен. Вельверде отлично подошел бы в атлети М, или в любую итальянскую команду, но для барсы он слишком прагматичен. Я бы очень хотел посматреть на барселону под управлением Клопа.

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 22 апреля 2018, 00:23

      поздно пить баржоми.

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 22 апреля 2018, 00:22

      Это Была самая Раскошная и Самая мощная Игра Барселоны в этом сезоне.. Крупно выиграть в финале и против Севильи.. Это Сильно..
      Очень понравился поступок Месси, отдав пенальти Коутиньо.. Красиво и очень Приятно смотреть как люди относятся с добром.. РЕСПЕКТ БАРСА, ВПЕРЁД БАРСА. ЛА ЛИГА УЖЕ ЖДЁТ..

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