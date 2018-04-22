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  • Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Севилью» и выиграла турнир

Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Севилью» и выиграла турнир

22 апреля 2018, 00:17
12

В финальном матче Кубка Испании «Барселона» крупно выиграла у «Севильи». Встреча, которая проходила сегодня на стадионе Ванда Метрополитано, завершилась со счетом 5:0 в пользу каталонской команды.

Дубль в этой встрече оформил нападающий Луис Суарес. Еще по голу на свой счет записали Лионель Месси, Андрес Иньеста и Филиппе Коутиньо.

Таким образом, «Барселона» стала победителем турнира.

Кубок Испании. Финал.

Барселона – Севилья – 5:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Суарес, 14; 2:0 – Месси, 31; 3:0 – Суарес, 40; 4:0 – Иньеста, 52; 5:0 – Коутиньо, 69 (с пенальти).

Барселона: Силессен, Пике, Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 76), Иньеста (Д. Суарес, 88), Луис Суарес, Месси, Коутиньо (Дембеле, 82), Альба, Роберто, Умтити.

Севилья: Сорья, Ленгле, Банега, Корреа (Рамирес, 46), Н’зони, Навас, Сарабия (Лайун, 82), Эскудеро, Муриэль, Васкес (Нолито, 86), Меркадо.

Предупреждения: Меркадо, 34; Эскудеро, 38; Васкес, 74 – Иньеста, 67; Бускетс, 74.

Результаты Кубка Испании

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Кубок Барселона Севилья Суарес Луис
Комментарии (12)
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Football06
1524345750
Это Была самая Раскошная и Самая мощная Игра Барселоны в этом сезоне.. Крупно выиграть в финале и против Севильи.. Это Сильно.. Очень понравился поступок Месси, отдав пенальти Коутиньо.. Красиво и очень Приятно смотреть как люди относятся с добром.. РЕСПЕКТ БАРСА, ВПЕРЁД БАРСА. ЛА ЛИГА УЖЕ ЖДЁТ..
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Павел Буре
1524345796
поздно пить баржоми.
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Павел Буре
1524346000
До начала сезона у меня были опасения по поводу тренера Вальверде. Этот сезон их только подтвердил, у Вальверде нет опыта выступление в ЛЧ, отсюда и результат такой, зато есть опыт в Ла лиге и кубке, вот и результат. Если барселона хочет победы в чемпионате и кубке, то оставляйтк вальверде, если в ЛЧ нужна победа то Вельверде не нужен. Вельверде отлично подошел бы в атлети М, или в любую итальянскую команду, но для барсы он слишком прагматичен. Я бы очень хотел посматреть на барселону под управлением Клопа.
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MaxiLeon
1524346696
я же писал что Вальверде сберег состав для Кубка
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Патронташ
1524347640
Отличный атакующий футбол!Красивая и достойная победа!
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1524347868
Вот это я понимаю настоящий каталонский футбол, а не то что было до этого 2 гола и удержание счета, атаковали до последних минут вот это вот была настоящая Барса которую я привык видеть.
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starche
1524348963
Это была какая-то футбольная феерия в исполнении Барселоны! Футбольные гурманы получили прекрасный подарок! И как после этого смотреть наш чемпионат!?)))
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MaxiLeon
1524350709
Лишний Трофей тоже не по мешает )))
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Bandit7
1524357079
Мда Севилья как так проиграли путалонии
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zigbert
1524381637
Молодцы.Даже Иньеста отличился.
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