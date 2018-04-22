Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Севилью» и выиграла турнир

В финальном матче Кубка Испании «Барселона» крупно выиграла у «Севильи». Встреча, которая проходила сегодня на стадионе Ванда Метрополитано, завершилась со счетом 5:0 в пользу каталонской команды.

Дубль в этой встрече оформил нападающий Луис Суарес. Еще по голу на свой счет записали Лионель Месси, Андрес Иньеста и Филиппе Коутиньо.

Таким образом, «Барселона» стала победителем турнира.

Кубок Испании. Финал.

Барселона – Севилья – 5:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Суарес, 14; 2:0 – Месси, 31; 3:0 – Суарес, 40; 4:0 – Иньеста, 52; 5:0 – Коутиньо, 69 (с пенальти).

Барселона: Силессен, Пике, Ракитич, Бускетс (Паулиньо, 76), Иньеста (Д. Суарес, 88), Луис Суарес, Месси, Коутиньо (Дембеле, 82), Альба, Роберто, Умтити.

Севилья: Сорья, Ленгле, Банега, Корреа (Рамирес, 46), Н’зони, Навас, Сарабия (Лайун, 82), Эскудеро, Муриэль, Васкес (Нолито, 86), Меркадо.

Предупреждения: Меркадо, 34; Эскудеро, 38; Васкес, 74 – Иньеста, 67; Бускетс, 74.

Результаты Кубка Испании