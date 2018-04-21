Бундеслига. «Бавария» разгромила «Ганновер» и другие результаты

В матче 31 тура Бундеслиги «Бавария» с крупным счетом обыграла «Ганновер» благодаря голам Мюллера, Левандовского и Руди.

В других встречах «РБ Лейпциг» потерпел поражение от «Хоффенхайма», «Гамбург» минимально переиграл «Фрайбург», «Айнтрахт» уступил «Герте», а «Штутгарт» победил «Вердер».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 31 тур

Ганновер – Бавария – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Мюллер, 57; 0:2 – Левандовски, 73; 0:3 – Руди, 89.

Гамбург – Фрайбург – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Холтби, 54.

Удаление: нет – Сеюнджу, 71.

Айнтрахт – Герта – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Зелке, 57 (с пенальти); 0:2 – Леки, 77; 0:3 – Эссвайн, 90+1.

Удаление: Хасебе, 79 – нет.

РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 2:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Ют, 14; 0:2 – Гнабри, 35; 0:3 – Кадержабек, 45; 1:3 – Бауманн, 59 (автогол); 1:4 – Ют, 59; 1:5 – Рупп, 65; 2:5 – Конате, 88.

Удаление: Форсберг, 47 – нет.

Штутгарт – Вердер – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гентнер, 13; 2:0 – Озкан, 90+1.

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