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    Уткин: «Если Чистяков не увидел нарушения на Смолове, он или неквалифицирован, или взяточник, или дурак»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал мнение по поводу дисквалификации нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    Футболист получил желтую карточку за симуляцию в матче 26 тура РФПЛ с «Арсеналом», которая стала для него четвертой в сезоне. КДК РФС признал ошибочность наказания форварда, однако не стал его отменять, поскольку в регламенте отсутствует подобное правило. Из-за этого Смолов пропустит поединок с ЦСКА.

    «Дело Смолова завершено, и нельзя сказать, что оно не принесло результатов. Самых разнообразных. Начать с того, что впервые фотография дырявой бутсы была показана на столь широкую публику. Публика тщательно ее рассмотрела, поохала, поцокала языком, матюкнулась на выдохе и запомнила производителя.

    Все, как и должно быть. Смолов не нарушил правила. Строго говоря, точно сформулировать это не так легко: Смолов не пытался создать ложное впечатление, что правила были нарушены против него. Он невиновен. Но он будет наказан.

    Самая обыкновенная история для нашей сегодняшней жизни. Раз принятое решение наказать пересмотреть нельзя. Почему? Не предусмотрено. Не положено. Что вы, маленький, что ли? Но в тот же день и час, как КДК, ККК (и ЦСКА так и просится в рифму, но мы этого, конечно, не скажем) громыхнули своим решением «невиновен, но наказан», в отставку ушли руководители российских судей. А арбитр, который наказал невиновного, получил отстранение до конца года. На самом деле я почти уверен, что навсегда.

    Потому что регламент действительно не позволяет пересмотреть решение судьи на поле. В круг достаточно четко перечисленных исключений казус Смолова не входит. Но никто не поверит в то, что судья в идеальной позиции не только не в состоянии рассмотреть момент столкновения в штрафной, но и секунды спустя, увидев рваную бутсу, не пересмотрит своего решения. Потому что такой судья или неквалифицирован, или взяточник, или дурак. Или все вместе. Дураки плохо обучаемы, а деньги им нужны. Но это рассуждение в общем, а не о судье Чистякове.

    В общем, судья и те, кто его назначил, заставили футбольную власть выставить себя в глупейшем свете. За это их стерли ластиком. Судью и тех, кто его назначал. У Чистякова же не первый веселый матч в году. У него в ФНЛ потерявший жизненные ориентиры тренер Григорян минут пять бегал по полю, а в протоколе матча об этом не осталось никакой записи. Если в Григоряна швырнули живым петухом, то в Чистякова следовало бы запустить курицей. В честь куриной слепоты», – сказал Уткин.

    Источник: Sport24

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    20.04.2018 18:54
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 22 апреля 2018, 12:42

      может 3 в 1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 21 апреля 2018, 12:42

      - ))))))))Вася хоть и куртуазный маньерист( в журналистике), но в этом случае, на мой взгляд - он прав!!! Играйте в футбол...и будьте здоровы!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Волховский 20 апреля 2018, 23:18

      Василий, что -то за Денисова больше не заступаетесь? Или он и Вас послал туда же, куда послал допинг-офицера?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 20 апреля 2018, 22:32

      Выходит нечто среднее квалифицированный взяточник.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 20 апреля 2018, 20:43

      Был бы это не Смолов, а какой-нибудь Вася...Пупкин - судья бы ничего не заметил. Требую назначить Уткина футбольным судьёй на предстоящий чемпионат мира.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > multiscan 20 апреля 2018, 20:45

      решишь проблему передвижения васи по полю?

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 20 апреля 2018, 20:09

      Уткин: « Чистяков увидел нарушения на Смолове, он неквалифицирован, взяточник, и дурак»

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 апреля 2018, 19:58

      Браво,Вася..

      4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 апреля 2018, 19:40

      Пусть на Уткина судья подаст в суд за оскорбление и клевету, может после этого поумнеет говорун?

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 апреля 2018, 19:19

      Уткин все правильно про себя сказал: неквалифицирован, или взяточник, или дурак

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > prezent2017 20 апреля 2018, 19:40

      уткин личность спорная и довольно неприятная, но дураком его назвать уж точно нельзя, особенно сравнивая его с теми, кто в наше время с экрана телевизора и просторов интернета, пытается вещать о футболе

      5
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      Рейтинг: +5873

      maygli 20 апреля 2018, 19:15

      Как в фильме "Берегись автомобиля" - "... граждане судьи. Он конечно виноват, но он - не виноват"

      5
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