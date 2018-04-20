Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Если Чистяков не увидел нарушения на Смолове, он или неквалифицирован, или взяточник, или дурак»

Уткин: «Если Чистяков не увидел нарушения на Смолове, он или неквалифицирован, или взяточник, или дурак»

20 апреля 2018, 18:54
23

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал мнение по поводу дисквалификации нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Футболист получил желтую карточку за симуляцию в матче 26 тура РФПЛ с «Арсеналом», которая стала для него четвертой в сезоне. КДК РФС признал ошибочность наказания форварда, однако не стал его отменять, поскольку в регламенте отсутствует подобное правило. Из-за этого Смолов пропустит поединок с ЦСКА.

«Дело Смолова завершено, и нельзя сказать, что оно не принесло результатов. Самых разнообразных. Начать с того, что впервые фотография дырявой бутсы была показана на столь широкую публику. Публика тщательно ее рассмотрела, поохала, поцокала языком, матюкнулась на выдохе и запомнила производителя.

Все, как и должно быть. Смолов не нарушил правила. Строго говоря, точно сформулировать это не так легко: Смолов не пытался создать ложное впечатление, что правила были нарушены против него. Он невиновен. Но он будет наказан.

Самая обыкновенная история для нашей сегодняшней жизни. Раз принятое решение наказать пересмотреть нельзя. Почему? Не предусмотрено. Не положено. Что вы, маленький, что ли? Но в тот же день и час, как КДК, ККК (и ЦСКА так и просится в рифму, но мы этого, конечно, не скажем) громыхнули своим решением «невиновен, но наказан», в отставку ушли руководители российских судей. А арбитр, который наказал невиновного, получил отстранение до конца года. На самом деле я почти уверен, что навсегда.

Потому что регламент действительно не позволяет пересмотреть решение судьи на поле. В круг достаточно четко перечисленных исключений казус Смолова не входит. Но никто не поверит в то, что судья в идеальной позиции не только не в состоянии рассмотреть момент столкновения в штрафной, но и секунды спустя, увидев рваную бутсу, не пересмотрит своего решения. Потому что такой судья или неквалифицирован, или взяточник, или дурак. Или все вместе. Дураки плохо обучаемы, а деньги им нужны. Но это рассуждение в общем, а не о судье Чистякове.

В общем, судья и те, кто его назначил, заставили футбольную власть выставить себя в глупейшем свете. За это их стерли ластиком. Судью и тех, кто его назначал. У Чистякова же не первый веселый матч в году. У него в ФНЛ потерявший жизненные ориентиры тренер Григорян минут пять бегал по полю, а в протоколе матча об этом не осталось никакой записи. Если в Григоряна швырнули живым петухом, то в Чистякова следовало бы запустить курицей. В честь куриной слепоты», – сказал Уткин.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал Смолов Федор Уткин Василий Чистяков Артем
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1524239957
одно не мешает другому ...идиотизм и жадность, не исключают друг друга, а скорее пораждают
Ответить
Полная Канистра
1524240289
это тот случай когда покупаешь шампунь там написано 3 в 1 так что одно другому не мешает этому судье
Ответить
Gullit 76
1524240399
И неквалифицирован, и взяточник, и дурак.
Ответить
OfaZavr
1524240444
Уткин нет нет да правдой резанет))
Ответить
maygli
1524240923
Как в фильме "Берегись автомобиля" - "... граждане судьи. Он конечно виноват, но он - не виноват"
Ответить
prezent2017
1524241181
Уткин все правильно про себя сказал: неквалифицирован, или взяточник, или дурак
Ответить
пряник929
1524242419
Пусть на Уткина судья подаст в суд за оскорбление и клевету, может после этого поумнеет говорун?
Ответить
shinnik
1524243520
Браво,Вася..
Ответить
multiscan
1524246187
Был бы это не Смолов, а какой-нибудь Вася...Пупкин - судья бы ничего не заметил. Требую назначить Уткина футбольным судьёй на предстоящий чемпионат мира.
Ответить
кеша_КБ
1524303753
- ))))))))Вася хоть и куртуазный маньерист( в журналистике), но в этом случае, на мой взгляд - он прав!!! Играйте в футбол...и будьте здоровы!!!
Ответить
Главные новости
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
3
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
4
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
7
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
12
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Все новости
Все новости
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
6
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
8
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+