Уткин: «Если Чистяков не увидел нарушения на Смолове, он или неквалифицирован, или взяточник, или дурак»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин высказал мнение по поводу дисквалификации нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Футболист получил желтую карточку за симуляцию в матче 26 тура РФПЛ с «Арсеналом», которая стала для него четвертой в сезоне. КДК РФС признал ошибочность наказания форварда, однако не стал его отменять, поскольку в регламенте отсутствует подобное правило. Из-за этого Смолов пропустит поединок с ЦСКА.

«Дело Смолова завершено, и нельзя сказать, что оно не принесло результатов. Самых разнообразных. Начать с того, что впервые фотография дырявой бутсы была показана на столь широкую публику. Публика тщательно ее рассмотрела, поохала, поцокала языком, матюкнулась на выдохе и запомнила производителя.

Все, как и должно быть. Смолов не нарушил правила. Строго говоря, точно сформулировать это не так легко: Смолов не пытался создать ложное впечатление, что правила были нарушены против него. Он невиновен. Но он будет наказан.

Самая обыкновенная история для нашей сегодняшней жизни. Раз принятое решение наказать пересмотреть нельзя. Почему? Не предусмотрено. Не положено. Что вы, маленький, что ли? Но в тот же день и час, как КДК, ККК (и ЦСКА так и просится в рифму, но мы этого, конечно, не скажем) громыхнули своим решением «невиновен, но наказан», в отставку ушли руководители российских судей. А арбитр, который наказал невиновного, получил отстранение до конца года. На самом деле я почти уверен, что навсегда.

Потому что регламент действительно не позволяет пересмотреть решение судьи на поле. В круг достаточно четко перечисленных исключений казус Смолова не входит. Но никто не поверит в то, что судья в идеальной позиции не только не в состоянии рассмотреть момент столкновения в штрафной, но и секунды спустя, увидев рваную бутсу, не пересмотрит своего решения. Потому что такой судья или неквалифицирован, или взяточник, или дурак. Или все вместе. Дураки плохо обучаемы, а деньги им нужны. Но это рассуждение в общем, а не о судье Чистякове.

В общем, судья и те, кто его назначил, заставили футбольную власть выставить себя в глупейшем свете. За это их стерли ластиком. Судью и тех, кто его назначал. У Чистякова же не первый веселый матч в году. У него в ФНЛ потерявший жизненные ориентиры тренер Григорян минут пять бегал по полю, а в протоколе матча об этом не осталось никакой записи. Если в Григоряна швырнули живым петухом, то в Чистякова следовало бы запустить курицей. В честь куриной слепоты», – сказал Уткин.