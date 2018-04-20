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  • Сычев: «Большие деньги – проблема для молодых российских игроков»

Сычев: «Большие деньги – проблема для молодых российских игроков»

20 апреля 2018, 01:06
5

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев посоветовал российским футболистам попробовать свои силы в европейских клубах. Напомним, что сам форвард выступал с 2003 по 2004 год за «Марсель».

«Если вы достаточно хороши, чтобы уехать за рубеж, нужно это делать.

Почему это редко происходит с нашими футболистами? Русские люди часто скучают по своей стране вдали от дома. Я мог играть в Европе после «Марселя», но большая проблема российских футболистов — ментальная слабость. Их тянет домой. А еще в нашем футболе есть другая проблема — большие деньги, которые влияют на молодых футболистов. Они рано получают хорошие контракты и теряют мотивацию», – сказал Сычев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Сычев Дмитрий
Комментарии (5)
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shinnik
1524198151
"Ой.. это откуда это к нам такого красивого дяденьку замело..?"(с))
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alexivanof197
1524198709
по себе знает
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Ruryu
1524203553
Дима,помолчал бы... сколько отыграл за Марсель??? Год,и не особо закрепился. Слишком самоуверенно рванул в Европу...
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OfaZavr
1524212461
вот это верно подметил, на своем опыте убедился видимо)
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zigbert
1524295926
Конечно можно попробовать и не ссылаться на российский менталитет.
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