Сычев: «Большие деньги – проблема для молодых российских игроков»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев посоветовал российским футболистам попробовать свои силы в европейских клубах. Напомним, что сам форвард выступал с 2003 по 2004 год за «Марсель».

«Если вы достаточно хороши, чтобы уехать за рубеж, нужно это делать.

Почему это редко происходит с нашими футболистами? Русские люди часто скучают по своей стране вдали от дома. Я мог играть в Европе после «Марселя», но большая проблема российских футболистов — ментальная слабость. Их тянет домой. А еще в нашем футболе есть другая проблема — большие деньги, которые влияют на молодых футболистов. Они рано получают хорошие контракты и теряют мотивацию», – сказал Сычев.