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    Сычев: «Большие деньги – проблема для молодых российских игроков»

    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев посоветовал российским футболистам попробовать свои силы в европейских клубах. Напомним, что сам форвард выступал с 2003 по 2004 год за «Марсель».

    «Если вы достаточно хороши, чтобы уехать за рубеж, нужно это делать.

    Почему это редко происходит с нашими футболистами? Русские люди часто скучают по своей стране вдали от дома. Я мог играть в Европе после «Марселя», но большая проблема российских футболистов — ментальная слабость. Их тянет домой. А еще в нашем футболе есть другая проблема — большие деньги, которые влияют на молодых футболистов. Они рано получают хорошие контракты и теряют мотивацию», – сказал Сычев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.04.2018 01:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 10:32

      Конечно можно попробовать и не ссылаться на российский менталитет.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 апреля 2018, 11:21

      вот это верно подметил, на своем опыте убедился видимо)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 20 апреля 2018, 08:52

      Дима,помолчал бы... сколько отыграл за Марсель??? Год,и не особо закрепился. Слишком самоуверенно рванул в Европу...

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 20 апреля 2018, 07:31

      по себе знает

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 апреля 2018, 07:22

      "Ой..
      это откуда это к нам такого красивого дяденьку замело..?"(с))

      1
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