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    Погребняк не думает о завершении карьеры, несмотря на травму

    Нападающий «Тосно» Павел Погребняк рассказал травме, полученной в матче полуфинала Кубка России против «Спартака» (1:1, 5:4 по пенальти). У игрока диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

    «К сожалению, все довольно серьезно. Скорее всего, придется делать операцию. Надеюсь, в ближайшие дни она будет проведена. Сроки восстановления? Пока не могу сказать… В этом сезоне, получается, уже не выйду на поле… Обидно. Мыслей о завершении карьеры нет. Еще поиграем», – сказал Погребняк.

    У Погребняка диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Он пропустит минимум остаток сезона

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.04.2018 16:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 апреля 2018, 17:48

      Еще поиграем а Лиге Европы, – сказал Погребняк.

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