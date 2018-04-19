Погребняк не думает о завершении карьеры, несмотря на травму

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк рассказал травме, полученной в матче полуфинала Кубка России против «Спартака» (1:1, 5:4 по пенальти). У игрока диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

«К сожалению, все довольно серьезно. Скорее всего, придется делать операцию. Надеюсь, в ближайшие дни она будет проведена. Сроки восстановления? Пока не могу сказать… В этом сезоне, получается, уже не выйду на поле… Обидно. Мыслей о завершении карьеры нет. Еще поиграем», – сказал Погребняк.

У Погребняка диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Он пропустит минимум остаток сезона