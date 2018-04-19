У Погребняка диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Он пропустит минимум остаток сезона

Генеральный директор «Тосно» Вячелов Матюшенко рассказал о состоянии форварда Павла Погребняка. Напомним, что игрок получил травму в матче полуфинала Кубка России против «Спартака» (1:1, 5:4 по пенальти).

– Павел прошел МРТ, и ему поставили именно этот диагноз [разрыв ахиллова сухожилия – прим. «Бомбардира»]. Врач говорит, что Погребняк хочет обойтись без операции, но, наверное, это нереально. Доктор считает, что нужно ложиться под нож в ближайшие три-четыре дня, чтобы сухожилие не заволокнилось. Будем решать, где проводить хирургическое вмешательство. Нападающий остался после матча в Москве и сегодня поедет на еще одну консультацию. Ждем решения, как выходить из ситуации.

– Каковы могут быть сроки восстановления Погребняка?

– Точно сказать не могу, но думаю, что на реабилитацию уйдет много времени. Пока все срастется, потом начнется собственно процесс восстановления. До конца сезона Павел на сто процентов выбыл из строя. А что будет дальше, пока не совсем понятно.

– Какие существуют варианты в плане места проведения операции?

– В Москве есть хорошие специалисты, которые могут ее провести.

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