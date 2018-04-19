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    У Погребняка диагностирован разрыв ахиллова сухожилия. Он пропустит минимум остаток сезона

    Генеральный директор «Тосно» Вячелов Матюшенко рассказал о состоянии форварда Павла Погребняка. Напомним, что игрок получил травму в матче полуфинала Кубка России против «Спартака» (1:1, 5:4 по пенальти).

    – Павел прошел МРТ, и ему поставили именно этот диагноз [разрыв ахиллова сухожилия – прим. «Бомбардира»]. Врач говорит, что Погребняк хочет обойтись без операции, но, наверное, это нереально. Доктор считает, что нужно ложиться под нож в ближайшие три-четыре дня, чтобы сухожилие не заволокнилось. Будем решать, где проводить хирургическое вмешательство. Нападающий остался после матча в Москве и сегодня поедет на еще одну консультацию. Ждем решения, как выходить из ситуации.

    – Каковы могут быть сроки восстановления Погребняка?

    – Точно сказать не могу, но думаю, что на реабилитацию уйдет много времени. Пока все срастется, потом начнется собственно процесс восстановления. До конца сезона Павел на сто процентов выбыл из строя. А что будет дальше, пока не совсем понятно.

    – Какие существуют варианты в плане места проведения операции?

    – В Москве есть хорошие специалисты, которые могут ее провести.

    Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.04.2018 14:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 апреля 2018, 17:10

      Хреновая травма !!! Выздоравливай Паша !!!

      3
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      Рейтинг: +380

      Гуус 19 апреля 2018, 16:28

      эх пашка как так, кто за тосно в финале будет забивать?
      Но я буду болеть за Курский авангард пусть они хоть разок в группе ле поиграют!

      3
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 19 апреля 2018, 16:25

      Как же теперь без на чемпионате мира то будем, жесть

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 19 апреля 2018, 15:06

      хорошо что зоба не дотронулся до это кучи фекалий, в противном случае вони о том, что спартак его сломал, было до потолка... вся его ненависть к спартаку -надуманная, ушел, потому что был нулевым, как и большую часть карьеры, за исключением отдельных эпизодов, нездоровые слюни в сторону спартака - утомляют... здоровья конечно, волка ноги кормят, но человек пустой

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