Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Силкин: «Если крыша у Скроботова не съедет, может, что-то из него и получится»

Силкин: «Если крыша у Скроботова не съедет, может, что-то из него и получится»

19 апреля 2018, 11:05
5

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин пожелал 17-летнему защитнику «Зенита» Илье Скроботову не потерять голову от успеха в матче 23-го тура РФПЛ с бело-голубыми.

«Если крыша не съедет, может, что-то и получится. Все зависит от того, как парень 2000-го года рождения воспримет произошедшее с ним сегодня.

Часто бывает, что у ребят кружится голова от сиюминутного успеха, после чего они теряют все, к чему шли. Не хотелось бы, чтобы со Скроботовым это произошло.

Габаритный такой парень, центральный защитник с хорошими антропометрическими данными, настоящий такой крепкий защитник.

Хотелось бы, чтобы наши молодые футболисты шли вперед и появлялись, тем более на такой дефицитной позиции. Так что будем надеяться, что Скроботов вырастет в крепкого футболиста», – считает Силкин.

Перенесенный матч 23-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Динамо» завершился со счетом 2:1. 17-летний защитник принес своей команде победу, забив гол в компенсированное время.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Скроботов Илья Силкин Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1524125661
главное чтобы бакланы не трогали Скроботова, а то налетели на парня ну забил так бывает и молодец Манчини все таки он тренер и не виноват, что Заболотный не умеет играть в футбол и ему подобные
Ответить
ARTHUR19
1524127385
Он оказался в нужное время в нужном месте и просто ударил головой, ничего сверхъестественного.
Ответить
prezent2017
1524149594
Реально парня захвалили. А ему еще ЕГЭ сдавать!
Ответить
OfaZavr
1524150828
это верно, у нас любят как только маленько сверкнет игрок сразу с ним таскаться а потом и думаем почему из него ничего не получилось, голову вскружат и расхваливают от этого почти у любого может крыша съехать и от зарплаты заоблачной в раннем возрасте.
Ответить
zigbert
1524160641
Не прихватить бы ему "звездную"болезнь.
Ответить
Главные новости
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
2
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
3
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
5
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Все новости
Все новости
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
5
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
7
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+