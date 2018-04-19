Силкин: «Если крыша у Скроботова не съедет, может, что-то из него и получится»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин пожелал 17-летнему защитнику «Зенита» Илье Скроботову не потерять голову от успеха в матче 23-го тура РФПЛ с бело-голубыми.

«Если крыша не съедет, может, что-то и получится. Все зависит от того, как парень 2000-го года рождения воспримет произошедшее с ним сегодня.

Часто бывает, что у ребят кружится голова от сиюминутного успеха, после чего они теряют все, к чему шли. Не хотелось бы, чтобы со Скроботовым это произошло.

Габаритный такой парень, центральный защитник с хорошими антропометрическими данными, настоящий такой крепкий защитник.

Хотелось бы, чтобы наши молодые футболисты шли вперед и появлялись, тем более на такой дефицитной позиции. Так что будем надеяться, что Скроботов вырастет в крепкого футболиста», – считает Силкин.

Перенесенный матч 23-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Динамо» завершился со счетом 2:1. 17-летний защитник принес своей команде победу, забив гол в компенсированное время.