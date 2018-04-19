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    Силкин: «Если крыша у Скроботова не съедет, может, что-то из него и получится»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин пожелал 17-летнему защитнику «Зенита» Илье Скроботову не потерять голову от успеха в матче 23-го тура РФПЛ с бело-голубыми.

    «Если крыша не съедет, может, что-то и получится. Все зависит от того, как парень 2000-го года рождения воспримет произошедшее с ним сегодня.

    Часто бывает, что у ребят кружится голова от сиюминутного успеха, после чего они теряют все, к чему шли. Не хотелось бы, чтобы со Скроботовым это произошло.

    Габаритный такой парень, центральный защитник с хорошими антропометрическими данными, настоящий такой крепкий защитник.

    Хотелось бы, чтобы наши молодые футболисты шли вперед и появлялись, тем более на такой дефицитной позиции. Так что будем надеяться, что Скроботов вырастет в крепкого футболиста», – считает Силкин.

    Перенесенный матч 23-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Динамо» завершился со счетом 2:1. 17-летний защитник принес своей команде победу, забив гол в компенсированное время.

    Источник: Rusfootball.info

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    19.04.2018 11:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 20:57

      Не прихватить бы ему "звездную"болезнь.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 18:13

      это верно, у нас любят как только маленько сверкнет игрок сразу с ним таскаться а потом и думаем почему из него ничего не получилось, голову вскружат и расхваливают от этого почти у любого может крыша съехать и от зарплаты заоблачной в раннем возрасте.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 апреля 2018, 17:53

      Реально парня захвалили. А ему еще ЕГЭ сдавать!

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 19 апреля 2018, 11:43

      Он оказался в нужное время в нужном месте и просто ударил головой, ничего сверхъестественного.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 апреля 2018, 11:14

      главное чтобы бакланы не трогали Скроботова, а то налетели на парня ну забил так бывает и молодец Манчини все таки он тренер и не виноват, что Заболотный не умеет играть в футбол и ему подобные

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