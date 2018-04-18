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    РФПЛ. «Зенит» вырвал победу у «Динамо», победный гол забил 17-летний защитник Скроботов

    В матче 23-го тура РФПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» – 2:1. Голы в составе хозяев забили защитники Доменико Кришито и Илья Скроботов. У гостей отметился защитник Тони Шунич.

    Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кришито (с пенальти), 57; 1:1 – Шунич, 88; 2:1 – Скроботов, 90+3.

    «Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Жирков (Заболотный, 54), Ерохин, Кузяев (Набиуллин, 69), Паредес, Краневиттер, Дриусси (Скроботов, 88), Полоз.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов (Темников, 73), Шунич, Хольмен, Рауш, Тетте, Соу, Ташаев, Панченко (Марков, 62), Луценко (Черных, 65).

    Предупреждения: нет – Морозов, 57; Темников, 90+2.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2018 21:25
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 19 апреля 2018, 05:46

      Лично мне приятно смотреть на Зенит уже 3 матч (включая Краснодар)

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 18 апреля 2018, 22:36

      С победой всех!!!Редкий случай ,когда замены пошли на пользу.Никто не выпал,но нервы потрепали.

      2
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      Рейтинг: +17768

      paracetamol 18 апреля 2018, 22:30

      Кабы не зазнался Илья!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 18 апреля 2018, 22:11

      Я в сердцах отключил после динамовской банки. В и п ал стопарь и послал всех на ...... Не зря значит

      5
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      ...
      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > neveldomha 19 апреля 2018, 05:48

      Так и до выброса шарфа с трибун недалеко) не позволяй себе больше такого)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17768

      paracetamol 18 апреля 2018, 22:11

      Своих в состав надо ставить - давно говорил. Вышел питерский пацан, и воткнул!

      7
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 18 апреля 2018, 22:02

      когда у Маккаби выиграли, меньше радовались...

      2
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      ...
      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > семёнычев 19 апреля 2018, 05:49

      Тот Зенит был менее эмоционален

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 апреля 2018, 22:02

      Хочется верить , что наметился прогресс -- как по мне -- это лучшая игра после перерыва !!! Скроботов просто молодчага -- спас Зенит !!! Всех с победой !!!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Zenmaster 18 апреля 2018, 23:02

      Снимаю шляпу!))))

      0
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 18 апреля 2018, 21:58

      Зенит с победой, но Дриусси такой шлак, смотрел за ним - бестолочь полная и еще этот дибил из Тосно, надо ж было такое прикупить....

      4
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      Рейтинг: +3957

      Kollljan > Kokmarov 18 апреля 2018, 22:04

      Не, у дебила из Тосно уже появляются некие проблески игры. Надо еще посмотреть на него.

      1
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Kokmarov 18 апреля 2018, 22:27

      так же как и у Дриусси!

      2
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 18 апреля 2018, 21:58

      Молодежь МОЛОДЦА! Это радует!

      2
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 18 апреля 2018, 21:54

      Геннадий Сергеевич будет рад! Жду комментариев от него. Искромётный комментатор!

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