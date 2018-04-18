РФПЛ. «Зенит» вырвал победу у «Динамо», победный гол забил 17-летний защитник Скроботов

В матче 23-го тура РФПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» – 2:1. Голы в составе хозяев забили защитники Доменико Кришито и Илья Скроботов. У гостей отметился защитник Тони Шунич.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кришито (с пенальти), 57; 1:1 – Шунич, 88; 2:1 – Скроботов, 90+3.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Жирков (Заболотный, 54), Ерохин, Кузяев (Набиуллин, 69), Паредес, Краневиттер, Дриусси (Скроботов, 88), Полоз.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов (Темников, 73), Шунич, Хольмен, Рауш, Тетте, Соу, Ташаев, Панченко (Марков, 62), Луценко (Черных, 65).

Предупреждения: нет – Морозов, 57; Темников, 90+2.

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