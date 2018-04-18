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  • РФПЛ. «Зенит» вырвал победу у «Динамо», победный гол забил 17-летний защитник Скроботов

РФПЛ. «Зенит» вырвал победу у «Динамо», победный гол забил 17-летний защитник Скроботов

18 апреля 2018, 21:25
29

В матче 23-го тура РФПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» – 2:1. Голы в составе хозяев забили защитники Доменико Кришито и Илья Скроботов. У гостей отметился защитник Тони Шунич.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кришито (с пенальти), 57; 1:1 – Шунич, 88; 2:1 – Скроботов, 90+3.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Жирков (Заболотный, 54), Ерохин, Кузяев (Набиуллин, 69), Паредес, Краневиттер, Дриусси (Скроботов, 88), Полоз.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов (Темников, 73), Шунич, Хольмен, Рауш, Тетте, Соу, Ташаев, Панченко (Марков, 62), Луценко (Черных, 65).

Предупреждения: нет – Морозов, 57; Темников, 90+2.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
Комментарии (29)
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Мультибановый хрякозавр
1524076080
Скроботов красаучег
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ЖОРРО
1524076617
Ибо надо внедрять молодёжь давно уже Зениту!
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Кронштадт65
1524076921
я уж думал трындец валидольщики. Всех болел с ПОБЕДОЙ
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Bratanya
1524077367
Ты смотри впервые игра Зенита и нет в коментах спартачей. А да они сейчас все срут на своих за вылет. Не до зенита
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ZENIT-59
1524077585
Первый гол молодого зенитовца!Да ещё какой нужный мяч забил!Просто вырвал победу!Не плохо для начала!Молодец!
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Kokmarov
1524077908
Зенит с победой, но Дриусси такой шлак, смотрел за ним - бестолочь полная и еще этот дибил из Тосно, надо ж было такое прикупить....
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Zenmaster
1524078125
Хочется верить , что наметился прогресс -- как по мне -- это лучшая игра после перерыва !!! Скроботов просто молодчага -- спас Зенит !!! Всех с победой !!!
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paracetamol
1524078670
Своих в состав надо ставить - давно говорил. Вышел питерский пацан, и воткнул!
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neveldomha
1524078674
Я в сердцах отключил после динамовской банки. В и п ал стопарь и послал всех на ...... Не зря значит
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petrucho-spb
1524080182
С победой всех!!!Редкий случай ,когда замены пошли на пользу.Никто не выпал,но нервы потрепали.
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