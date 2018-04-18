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  • Червиченко: «Спартак» выиграл Кубок России еще в 1/16 финала»

Червиченко: «Спартак» выиграл Кубок России еще в 1/16 финала»

18 апреля 2018, 12:42
21

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что красно-белые начиная с 1/16 финала являются фаворитом Кубка России, поскольку на этой стадии турнир покинули все основные претенденты.

Сегодня в Москве, 18 апреля, подопечные Массимо Карреры в полуфинале сыграют с «Тосно». В другой встрече 1/2 финала «Авангард» примет «Шинник».

«Честно говоря, «Спартак» стал победителем Кубка России еще на стадии 1/16 финала, когда вылетели все основные конкуренты – «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Если футболисты Карреры не смогут выиграть данный турнир – это будет настоящим позором для команды.

Нужно подойти со всей серьезностью к матчу. Представить, что «Тосно» – это большой английский клуб. В таком случае «Спартак» сможет подготовиться к этой встрече с большей мотивацией, не повторив ошибку с «Уралом» в РФПЛ», – сказал Червиченко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Кубок Спартак Тосно Червиченко Андрей
Комментарии (21)
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piligrim1986
1524044776
пока еще не выиграли
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OfaZavr
1524044853
сам говорит что к Тосно нужно серьезно подготовиться это значит что так легко пройти не получиться и тут же говорит что кубок мы уже выиграли)
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Oblommoff
1524046172
Обычно червиченко только грязью поливает Спартак, а сейчас что случилось?
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upiter622
1524046428
Думаю Тосно даст жару,так как терять уже нечего!
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77SAM
1524048002
А по регламенту победитель определяется в финале ."Честно говоря."
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almanev
1524049801
Сглазить пытается падла.
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Федя Кабак
1524054017
Просто болтун. Вот будет здорово, если спартачок облажается
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Masteralex
1524076248
все эксперты дружно обосрались вместе со спартаком
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Обер-КанцлерЪ
1524077429
Это была шутка дня от Червиченко!
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zigbert
1524078632
Накаркал червяк.
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