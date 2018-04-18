Червиченко: «Спартак» выиграл Кубок России еще в 1/16 финала»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что красно-белые начиная с 1/16 финала являются фаворитом Кубка России, поскольку на этой стадии турнир покинули все основные претенденты.

Сегодня в Москве, 18 апреля, подопечные Массимо Карреры в полуфинале сыграют с «Тосно». В другой встрече 1/2 финала «Авангард» примет «Шинник».

«Честно говоря, «Спартак» стал победителем Кубка России еще на стадии 1/16 финала, когда вылетели все основные конкуренты – «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Если футболисты Карреры не смогут выиграть данный турнир – это будет настоящим позором для команды.

Нужно подойти со всей серьезностью к матчу. Представить, что «Тосно» – это большой английский клуб. В таком случае «Спартак» сможет подготовиться к этой встрече с большей мотивацией, не повторив ошибку с «Уралом» в РФПЛ», – сказал Червиченко.