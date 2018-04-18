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    Червиченко: «Спартак» выиграл Кубок России еще в 1/16 финала»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что красно-белые начиная с 1/16 финала являются фаворитом Кубка России, поскольку на этой стадии турнир покинули все основные претенденты.

    Сегодня в Москве, 18 апреля, подопечные Массимо Карреры в полуфинале сыграют с «Тосно». В другой встрече 1/2 финала «Авангард» примет «Шинник».

    «Честно говоря, «Спартак» стал победителем Кубка России еще на стадии 1/16 финала, когда вылетели все основные конкуренты – «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Если футболисты Карреры не смогут выиграть данный турнир – это будет настоящим позором для команды.

    Нужно подойти со всей серьезностью к матчу. Представить, что «Тосно» – это большой английский клуб. В таком случае «Спартак» сможет подготовиться к этой встрече с большей мотивацией, не повторив ошибку с «Уралом» в РФПЛ», – сказал Червиченко.

    Источник: Р-Спорт

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    18.04.2018 12:42
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +14

      Soccer24 19 апреля 2018, 04:52

      «Спартак» стал победителем Кубка России еще на стадии 1/16 финала, поэтому решил в финал не выходить. Теперь впервые в истории у нас будет два победителя Кубка в одном сезоне.

      0
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      Рейтинг: +1591

      koli4ka 18 апреля 2018, 22:16

      Андруша не нада делать бла-бла-бла,там в тосно погреб паша,кот учёный- всё ходит по цепи с ружьём...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100710

      zigbert 18 апреля 2018, 22:10

      Накаркал червяк.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 апреля 2018, 21:50

      Это была шутка дня от Червиченко!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 18 апреля 2018, 21:37

      спартак представил что играет с большим английским клубом и на всякий случай дежурно проиграл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      DIMA79 18 апреля 2018, 21:32

      Хахахахахахахахаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      anomalist 18 апреля 2018, 21:31

      Угадал

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      Ответить
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 18 апреля 2018, 21:30

      все эксперты дружно обосрались вместе со спартаком

      2
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 18 апреля 2018, 21:18

      мда...

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 18 апреля 2018, 15:20

      Просто болтун. Вот будет здорово, если спартачок облажается

      2
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