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  • Григорян: «Поведение фанатов «Луч-Энергии» – проплаченная акция. Я терпел, но обратился в ФСБ»

Григорян: «Поведение фанатов «Луч-Энергии» – проплаченная акция. Я терпел, но обратился в ФСБ»

17 апреля 2018, 22:49
5

Главный тренер «Луч-Энергии» Александр Григорян рассказал о конфликте с болельщиками клуба. Специалист обратился в полицию.

Григорян получал от болельщиков угрозы. На матче 33-го тура первенства ФНЛ против «Факела» (1:3) в тренера кинули живого петуха.

«Все акции, которые проводят фанаты «Луча», – это абсолютно продуманная, целенаправленная и проплаченная акция, и поверьте мне, это скоро уже станет достоянием. Почему? Потому что мое терпение лопнуло, я обратился в правоохранительные органы, в том числе и в ФСБ. Мною будут предоставлены материалы и факты.

Я долго терпел и считал, что это с моей стороны, наверное, будет не по-мужски обращаться в органы и в полицию. Сейчас я понимаю, что эти персонажи посягнули на мое самое, что у меня есть, святое – на мою любовь к футболу. Потому что моя профессия, которой я занимаюсь, – это моя страсть и моя любовь. Я никогда не рассматривал футбол как средство для зарабатывания денег, и это знают многие, кто работал со мной», – сказал Григорян.

Почему фанаты «Луча» так ненавидят Григоряна

Источник: Sport24
Россия. ФНЛ Луч Григорян Александр
Комментарии (5)
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Shogun
1523995139
Хахахха, сразу в ФСБ, а почему не просишь убежища сразу в Америке, клоун очередной
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Федя Кабак
1523997119
По мне так он клоун, каких поискать!
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FCSM#REDWHITE#
1523999904
Дуй в армению
Ответить
Бан
1524012872
Зачем в ФСБ, надо было в РПЦ писать ...
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mihail200606
1524029011
Идиот.. В фсб ты на х... Нужен?)))
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