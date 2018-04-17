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    Григорян: «Поведение фанатов «Луч-Энергии» – проплаченная акция. Я терпел, но обратился в ФСБ»

    Главный тренер «Луч-Энергии» Александр Григорян рассказал о конфликте с болельщиками клуба. Специалист обратился в полицию.

    Григорян получал от болельщиков угрозы. На матче 33-го тура первенства ФНЛ против «Факела» (1:3) в тренера кинули живого петуха.

    «Все акции, которые проводят фанаты «Луча», – это абсолютно продуманная, целенаправленная и проплаченная акция, и поверьте мне, это скоро уже станет достоянием. Почему? Потому что мое терпение лопнуло, я обратился в правоохранительные органы, в том числе и в ФСБ. Мною будут предоставлены материалы и факты.

    Я долго терпел и считал, что это с моей стороны, наверное, будет не по-мужски обращаться в органы и в полицию. Сейчас я понимаю, что эти персонажи посягнули на мое самое, что у меня есть, святое – на мою любовь к футболу. Потому что моя профессия, которой я занимаюсь, – это моя страсть и моя любовь. Я никогда не рассматривал футбол как средство для зарабатывания денег, и это знают многие, кто работал со мной», – сказал Григорян.

    Почему фанаты «Луча» так ненавидят Григоряна

    Источник: Sport24

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    17.04.2018 22:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 18 апреля 2018, 08:23

      Идиот.. В фсб ты на х... Нужен?)))

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 18 апреля 2018, 03:54

      Зачем в ФСБ, надо было в РПЦ писать ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 18 апреля 2018, 00:18

      Дуй в армению

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 23:31

      По мне так он клоун, каких поискать!

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 17 апреля 2018, 22:58

      Хахахха, сразу в ФСБ, а почему не просишь убежища сразу в Америке, клоун очередной

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