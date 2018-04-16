Болельщик «Луча-Энергии»: «Стоило ли бросать в Григоряна петуха? Конечно, да»

Фанат владивостокского «Луча-Энергии» Александр прокомментировал свой поступок, который он совершил во время матча 33 тура ФНЛ между дальневосточниками и воронежским «Факелом» (1:3). Болельщик бросил петуха в Александра Григоряна.

«Меня задержали не только за петуха, но и за то, что выбежал на поле. Но я не выбегал. Пронeс петуха за счeт харизмы и языка. Мы его сначала связали. Пока меня проверяли стюарды, я их заболтал. Говорю: «Ребят, привет, как дела?» В это время второй человек с петухом прошeл.

Купили его за 500 рублей. Продавцу я сказал, что другу на дачу везу. Он мне жаловался потом. Петуха забрал санитар «Факела». К сожалению, не имею связи с этим человеком. Теперь я получил штраф 500 рублей и запрет на посещение матчей. Стоило ли оно того? Конечно, оно того стоило», – сказал Александр в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

«Луч-Энергия» идет в очке от зоны вылета из ФНЛ.