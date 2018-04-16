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    Болельщик «Луча-Энергии»: «Стоило ли бросать в Григоряна петуха? Конечно, да»

    Фанат владивостокского «Луча-Энергии» Александр прокомментировал свой поступок, который он совершил во время матча 33 тура ФНЛ между дальневосточниками и воронежским «Факелом» (1:3). Болельщик бросил петуха в Александра Григоряна.

    «Меня задержали не только за петуха, но и за то, что выбежал на поле. Но я не выбегал. Пронeс петуха за счeт харизмы и языка. Мы его сначала связали. Пока меня проверяли стюарды, я их заболтал. Говорю: «Ребят, привет, как дела?» В это время второй человек с петухом прошeл.

    Купили его за 500 рублей. Продавцу я сказал, что другу на дачу везу. Он мне жаловался потом. Петуха забрал санитар «Факела». К сожалению, не имею связи с этим человеком. Теперь я получил штраф 500 рублей и запрет на посещение матчей. Стоило ли оно того? Конечно, оно того стоило», – сказал Александр в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

    «Луч-Энергия» идет в очке от зоны вылета из ФНЛ.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2018 20:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100709

      zigbert 17 апреля 2018, 12:24

      Спрашивается:" зачем он пришел на футбол"?

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 10:12

      даже слов на таких нет, это не болельщики, а совсем отбитые на голову.

      1
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 16 апреля 2018, 23:28

      Че вы так на григаряна взъелись ???

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 16 апреля 2018, 22:02

      Дебил,но в кого он это сделал ещё "лучше"

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 16 апреля 2018, 21:37

      Пьянь, а не харизма)

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 16 апреля 2018, 20:31

      Поступок конечно дебильный, ума палата. Но этот григорян ещё тот кретин конечно.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 апреля 2018, 20:27

      а я в погоне за минусами..)
      Одобряю..
      Хоть так.Григорян-джан достал всех и везде.
      Непрофессионален,жаден и понтовей всех армян вместе взятых.

      1
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      Рейтинг: +20

      Arsen-Arsenal > shinnik 16 апреля 2018, 20:34

      shinnik иди ты к фене ,дятел ты

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 16 апреля 2018, 20:24

      Дебилы в России не выведутся, как тараканы. Хотя тараканы кое-где пропали, у нас в Саратове последнего таракана я видел осенью 2004 года.

      2
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 16 апреля 2018, 20:17

      Даже не знаю как на это реагировать!!!Как то это все подло и низко!!((((

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