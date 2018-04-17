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    Салах и Месси – главные претенденты на «Золотую бутсу»

    Стали известны очередные промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) «Золотая бутса».

    На данный момент лидирует нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, забивший 30 голов в АПЛ. В его активе 60 баллов. Второе место занимает форвард «Барселоны» Лионель Месси, у которого 29 мячей и 58 баллов).

    Также в первую пятерку входят Чиро Иммобиле («Лацио», 27 голов и 54 балла), Роберт Левандовски («Бавария», 27 мячей и 54 балла) и Эдинсон Кавани (ПСЖ», 25 голов и 50 баллов).

    Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: голы, забитые в национальном чемпионате, умножаются на коэффициент лиги, который зависит от места страны в рейтинге УЕФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2018 17:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 апреля 2018, 19:07

      Салах очень хорош,но Месси может в любой момент 2-3 положить.Победы сильнейшему!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 17 апреля 2018, 21:50

      Лео походу выйграет)

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 17 апреля 2018, 21:22

      А где Кристинка, который каждый год по 40 мячей забивает?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > alex kidn 18 апреля 2018, 13:22

      Пеналду только всяким ПСЖ и Юветусам забивает. Аж 41 гол за сезон забил - вообще чмо сдулся...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 17 апреля 2018, 19:07

      салах победит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 19:05

      желаю победы Салаху! в этом сезоне он достоин как никогда!

      5
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 17 апреля 2018, 18:46

      Все может поменяться в каждом туре,тем и интересней будет борьба.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2888

      absent32 17 апреля 2018, 18:40

      Египет, встречай своего героя)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 17 апреля 2018, 18:12

      куда кристинку мою дели а?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 17 апреля 2018, 18:07

      Месси возьмет, у Барсы игр в чемпе больше

      -1
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      Рейтинг: +145

      бесёнок > Shogun 17 апреля 2018, 18:13

      с какого х.я, и там и там в чемпе по 38 игр

      -2
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      Рейтинг: +102

      Shogun > бесёнок 17 апреля 2018, 18:15

      С такого х...я в Англии прошел 34й тур, а в Испании 32й, элементарно посмотреть можно, идиот

      3
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      Рейтинг: +145

      бесёнок > Shogun 17 апреля 2018, 19:48

      сказочный долбо.б. присуждают по окончанию сезона

      -1
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      Рейтинг: +102

      Shogun > бесёнок 17 апреля 2018, 20:29

      Ты и есть долб, у Месси больше игр будет, а значит и голов больше, дебила ты кусок, думать научись существо убогое

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