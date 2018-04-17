Салах и Месси – главные претенденты на «Золотую бутсу»

Стали известны очередные промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) «Золотая бутса».

На данный момент лидирует нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, забивший 30 голов в АПЛ. В его активе 60 баллов. Второе место занимает форвард «Барселоны» Лионель Месси, у которого 29 мячей и 58 баллов).

Также в первую пятерку входят Чиро Иммобиле («Лацио», 27 голов и 54 балла), Роберт Левандовски («Бавария», 27 мячей и 54 балла) и Эдинсон Кавани (ПСЖ», 25 голов и 50 баллов).

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: голы, забитые в национальном чемпионате, умножаются на коэффициент лиги, который зависит от места страны в рейтинге УЕФА.