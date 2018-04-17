«Спорт день за днем»: «Краснодар» не собирается приобретать Оджиджа-Офое

«Краснодар» не возобновлял интереса к полузащитнику «Олимпиакоса» Вадисом Оджиджа-Офое, о котором сегодня писали СМИ.

По информации «Спорт день за днем», «горожане» вели переговоры с 29-летним футболистом прошлым летом, однако отказались от сделки в последний момент. Впоследствии бельгиец перешел из «Легии» в греческий клуб.

В настоящее время, как сообщает источник, никаких контактов между «быками» и хавбеком нет.

В нынешнем сезоне Оджиджа-Офое принял участие в 29 поединках, записав в свой актив четыре гола и три результативные передачи.