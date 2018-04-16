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  • Воробьев: «Спартак» в матче с «Уралом» держал в голове Кубок России. Это сейчас главная цель красно-белых»

Воробьев: «Спартак» в матче с «Уралом» держал в голове Кубок России. Это сейчас главная цель красно-белых»

16 апреля 2018, 16:56
13

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев считает, что «Спартак», вероятно, мог проиграть «Уралу» (1:2) в матче 26 тура РФПЛ из-за мыслей о предстоящем полуфинале Кубка России с «Тосно». По его мнению, завоевание данного трофея сейчас является главной целью красно-белых.

«Надо объективно признать, что этим поражением «Спартак» исключил себя из гонки. Здесь главным фактором стал эмоциональный подъем уральцев, связанный с открытием нового стадиона. Пришло достаточно много народу – и это главная причина.

Также нужно сказать, что красно-белые достаточно давно не знали поражений, и любая серия рано или поздно заканчивается. Тут сыграл некий закон больших чисел – когда-то «Спартак» должен был оступиться. Это произошло на фоне уральского вояжа.

Плюс к этому подопечные Массимо Карреры где-то на периферии своих мыслей держат Кубок России. Я уверен, что это их главная цель сейчас. Предстоит полуфинал против «Тосно», который является явным аутсайдером встречи, а там уже брезжит и финал, куда из второго противостояния выйдет команда вообще не из Премьер-лиги. Думаю, «Спартак» мысленно уже в Кубке России, понимая, что догнать «Локомотив» в чемпионате очень тяжело», – сказал Воробьев.

Полуфинальная встреча Кубка России «Спартак» – «Тосно» состоится в среду, 18 апреля, и начнется в 18:30 по московскому времени.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Урал Тосно
Комментарии (13)
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Диктор
1523889913
Бред просто.
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OfaZavr
1523893454
очень сомневаюсь что так было, просто бывает игра не идет, моменты не реализуются, много ошибок допускает команда а соперник настроен боевито и наказывает за эти ошибки.
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slavа0508
1523896078
Думаю что всё таки главней была погоня за Локо,а на худой конец серебро и прямое попадание в ЛЧ,,,,а уж потом кубок,,,что уж темнить не ценится у нас кубок не спроста все из вышки повылетали,,,
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subbotaspartak
1523899101
Нихрена он в голове не держал, А плохо играл. Шальные голы не залетали, Вот и проиграли.
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Полная Канистра
1523900588
а он оказывается учёный про какие то некие большие числа базарит
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solyh-1962
1523903945
Если бы играл Адриано, то Спартак бы выиграл!!!
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Flame2045
1523939231
С Тосно уже пролетали! как бы не повторить....
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zigbert
1523954899
Сказать что Спартак не хотел победить - нельзя.Видимо это был не его день.
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maygli
1523971875
Такой плохой игры защитников я ещё не видел. Такое количество неточных пасов, мяч еле катился, просто застревал в траве. Ощущение, что игроки съели чего-то не то или валерьянки напились.
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Viktor781
1524044763
Значит, чемпионства в голове уже не было.
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