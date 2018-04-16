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    Воробьев: «Спартак» в матче с «Уралом» держал в голове Кубок России. Это сейчас главная цель красно-белых»

    Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев считает, что «Спартак», вероятно, мог проиграть «Уралу» (1:2) в матче 26 тура РФПЛ из-за мыслей о предстоящем полуфинале Кубка России с «Тосно». По его мнению, завоевание данного трофея сейчас является главной целью красно-белых.

    «Надо объективно признать, что этим поражением «Спартак» исключил себя из гонки. Здесь главным фактором стал эмоциональный подъем уральцев, связанный с открытием нового стадиона. Пришло достаточно много народу – и это главная причина.

    Также нужно сказать, что красно-белые достаточно давно не знали поражений, и любая серия рано или поздно заканчивается. Тут сыграл некий закон больших чисел – когда-то «Спартак» должен был оступиться. Это произошло на фоне уральского вояжа.

    Плюс к этому подопечные Массимо Карреры где-то на периферии своих мыслей держат Кубок России. Я уверен, что это их главная цель сейчас. Предстоит полуфинал против «Тосно», который является явным аутсайдером встречи, а там уже брезжит и финал, куда из второго противостояния выйдет команда вообще не из Премьер-лиги. Думаю, «Спартак» мысленно уже в Кубке России, понимая, что догнать «Локомотив» в чемпионате очень тяжело», – сказал Воробьев.

    Полуфинальная встреча Кубка России «Спартак» – «Тосно» состоится в среду, 18 апреля, и начнется в 18:30 по московскому времени.

    Источник: Газета.ру

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    16.04.2018 16:56
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 18 апреля 2018, 12:46

      Значит, чемпионства в голове уже не было.

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 17 апреля 2018, 16:31

      Такой плохой игры защитников я ещё не видел. Такое количество неточных пасов, мяч еле катился, просто застревал в траве. Ощущение, что игроки съели чего-то не то или валерьянки напились.

      0
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      Рейтинг: +100709

      zigbert 17 апреля 2018, 11:48

      Сказать что Спартак не хотел победить - нельзя.Видимо это был не его день.

      1
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 17 апреля 2018, 07:27

      С Тосно уже пролетали! как бы не повторить....

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 16 апреля 2018, 22:04

      Это полбеды, что в матче с Уралом держали в голове Тосно. Будет хуже, если в остальных матчах они будут держать в голове Курский Авангард.

      0
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 16 апреля 2018, 21:39

      Если бы играл Адриано, то Спартак бы выиграл!!!

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 16 апреля 2018, 21:20

      лично мне бросилось в глаза то с каким упорством игроки Урала бросались под удары напов Спартака. Это мне напомнило игру старой , еще советской школы хоккея, когда защитники буквально ложились под шайбу. Точно в такой же позиции когда Шатов бил свободно по воротам Зенита, а Передес уклонялся в сторону, не дай бог, мячик испортит его прическу, а защитники просто не давали пробить Спартаку. Если бы из 3-5 моментов, кто-то уклонился бы, возможно и счет был бы иным.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 апреля 2018, 20:43

      а он оказывается учёный про какие то некие большие числа базарит

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 16 апреля 2018, 20:18

      Нихрена он в голове не держал,
      А плохо играл.
      Шальные голы не залетали,
      Вот и проиграли.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 16 апреля 2018, 19:27

      Думаю что всё таки главней была погоня за Локо,а на худой конец серебро и прямое попадание в ЛЧ,,,,а уж потом кубок,,,что уж темнить не ценится у нас кубок не спроста все из вышки повылетали,,,

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