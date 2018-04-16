Воробьев: «Спартак» в матче с «Уралом» держал в голове Кубок России. Это сейчас главная цель красно-белых»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев считает, что «Спартак», вероятно, мог проиграть «Уралу» (1:2) в матче 26 тура РФПЛ из-за мыслей о предстоящем полуфинале Кубка России с «Тосно». По его мнению, завоевание данного трофея сейчас является главной целью красно-белых.

«Надо объективно признать, что этим поражением «Спартак» исключил себя из гонки. Здесь главным фактором стал эмоциональный подъем уральцев, связанный с открытием нового стадиона. Пришло достаточно много народу – и это главная причина.

Также нужно сказать, что красно-белые достаточно давно не знали поражений, и любая серия рано или поздно заканчивается. Тут сыграл некий закон больших чисел – когда-то «Спартак» должен был оступиться. Это произошло на фоне уральского вояжа.

Плюс к этому подопечные Массимо Карреры где-то на периферии своих мыслей держат Кубок России. Я уверен, что это их главная цель сейчас. Предстоит полуфинал против «Тосно», который является явным аутсайдером встречи, а там уже брезжит и финал, куда из второго противостояния выйдет команда вообще не из Премьер-лиги. Думаю, «Спартак» мысленно уже в Кубке России, понимая, что догнать «Локомотив» в чемпионате очень тяжело», – сказал Воробьев.

Полуфинальная встреча Кубка России «Спартак» – «Тосно» состоится в среду, 18 апреля, и начнется в 18:30 по московскому времени.