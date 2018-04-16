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    Карлос назвал Акинфеева, Смолова и Головина лидерами сборной России

    Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос, выступавший в одно время в РФПЛ за «Анжи», назвал трех лидеров российской национальной команды.

    «Не смотрел много игр, но отмечу Акинфеева, Смолова и молодого полузащитника. Забыл фамилию… Точно, Александр Головин!

    В России много хороших футболистов, ваш футбол сейчас на подъеме. Хотя это не удивительно, ведь в России пройдет ЧМ-2018. Сложно сказать, смог бы кто-то заиграть именно в «Реале» – все же там собраны лучшие игроки мира. Но, думаю, когда-нибудь несколько российских игроков окажутся в чемпионате Испании на ведущих ролях», – сказал Карлос.

    Источник: Sport24

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    16.04.2018 15:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +979

      directorpg 17 апреля 2018, 02:36

      Спасибо!

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 16 апреля 2018, 18:08

      Наш футбол был на подъеме, когда ты в махачкалу перебирался) все еще поднимается))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      retiremen 16 апреля 2018, 16:58

      Карлос знает, что говорит!

      1
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 16 апреля 2018, 16:23

      глушака забыл

      -2
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 16 апреля 2018, 16:19

      Как там его ..... аааа, Головин. Точно Сашка Головин.
      Ваша сборная на подъеме. Ага, на подъеме, уже к седьмому десятку в рейтинге подтенулись)))
      П.С. Но лично я надеюсь и верю в нашу страну! когда нибудь поднимимся в уровне.
      Надежда на школу Краснодара. ну еще наверное парочку Спартак, ЦСКА, больше не знаю нормальных.

      -1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 16 апреля 2018, 16:02

      Роберто еще не знаком с усатым))и не видел игру его команды

      3
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