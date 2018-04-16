Карлос назвал Акинфеева, Смолова и Головина лидерами сборной России

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос, выступавший в одно время в РФПЛ за «Анжи», назвал трех лидеров российской национальной команды.

«Не смотрел много игр, но отмечу Акинфеева, Смолова и молодого полузащитника. Забыл фамилию… Точно, Александр Головин!

В России много хороших футболистов, ваш футбол сейчас на подъеме. Хотя это не удивительно, ведь в России пройдет ЧМ-2018. Сложно сказать, смог бы кто-то заиграть именно в «Реале» – все же там собраны лучшие игроки мира. Но, думаю, когда-нибудь несколько российских игроков окажутся в чемпионате Испании на ведущих ролях», – сказал Карлос.