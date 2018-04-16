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  • Дембеле не собирается уходить из «Барселоны» из-за прихода Гризманна

Дембеле не собирается уходить из «Барселоны» из-за прихода Гризманна

16 апреля 2018, 10:06
8

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле не собирается покидать Каталонию в будущее межсезонье.

«Я не хочу никуда уходить после всего лишь первого сезона. У меня есть действующий пятилетний контракт с клубом. Поэтому я здесь надолго.

Усиление конкуренции в случае перехода Гризманна? Это «Барселона». Здесь всегда так. Я также был рад переходу Коутиньо», – сказал Дембеле.

В текущем сезоне 20-летний француз провел в составе «Барселоны» в Примере девять матчей, в которых не забил ни одного гола, отдав пять результативных передач.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Трансферы Барселона Дембеле Усман
Комментарии (8)
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ProstoPolzovatel
1523867689
Ну и все правильно сказал...люди, которые боятся конкуренции, в топ-клубах и не появляются
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Татарин за ЦСКА
1523873713
ПРОВАЛИШЬСЯ,НЕГРОИД
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DeStar
1523877898
ну когда тебе 20 лет - ничего подобное не может расстроить я думаю. Да, барса конечно закупается как-то странно последнее время, то неудачные трансферы типа гомешей, д. суареса, турана и прочего сброда от которого пользы 0 как от илиараменди когда его реал подписал. То тратит 260 + мультов за дембеле и коута, и еще дальше собирается брать. Получается дембеле тупо лавочник за 100+ миллионов.. и нафига он им вообще был нужен.
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3ton
1523890591
Ну и правильно. Все еще впереди и я уверен, все у тебя в Барселоне получится.
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zigbert
1523950808
Конкуренция конечно усилится.
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