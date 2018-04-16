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    Дембеле не собирается уходить из «Барселоны» из-за прихода Гризманна

    Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле не собирается покидать Каталонию в будущее межсезонье.

    «Я не хочу никуда уходить после всего лишь первого сезона. У меня есть действующий пятилетний контракт с клубом. Поэтому я здесь надолго.

    Усиление конкуренции в случае перехода Гризманна? Это «Барселона». Здесь всегда так. Я также был рад переходу Коутиньо», – сказал Дембеле.

    В текущем сезоне 20-летний француз провел в составе «Барселоны» в Примере девять матчей, в которых не забил ни одного гола, отдав пять результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    16.04.2018 10:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 10:40

      Конкуренция конечно усилится.

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 16 апреля 2018, 17:56

      Ну и правильно.
      Все еще впереди и я уверен, все у тебя в Барселоне получится.

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 16 апреля 2018, 14:24

      ну когда тебе 20 лет - ничего подобное не может расстроить я думаю. Да, барса конечно закупается как-то странно последнее время, то неудачные трансферы типа гомешей, д. суареса, турана и прочего сброда от которого пользы 0 как от илиараменди когда его реал подписал. То тратит 260 + мультов за дембеле и коута, и еще дальше собирается брать. Получается дембеле тупо лавочник за 100+ миллионов.. и нафига он им вообще был нужен.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 16 апреля 2018, 13:15

      ПРОВАЛИШЬСЯ,НЕГРОИД

      -2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Татарин за ЦСКА 16 апреля 2018, 18:30

      Да вы расист,татарин.Сравните свою зарплату и зарплату Дембеле, может тогда поймете кто провалился,и кто больше негроид в этой жизни.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Патронташ 17 апреля 2018, 07:13

      сравни как я тружусь и ЗАРАБАТЫВАЮ свою зарплату и что он делает,что бы получить свои миллионы

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Татарин за ЦСКА 17 апреля 2018, 13:57

      Как раз поэтому ты и больший "негр" чем он)))

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 16 апреля 2018, 11:34

      Ну и все правильно сказал...люди, которые боятся конкуренции, в топ-клубах и не появляются

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