Дембеле не собирается уходить из «Барселоны» из-за прихода Гризманна

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле не собирается покидать Каталонию в будущее межсезонье.

«Я не хочу никуда уходить после всего лишь первого сезона. У меня есть действующий пятилетний контракт с клубом. Поэтому я здесь надолго.

Усиление конкуренции в случае перехода Гризманна? Это «Барселона». Здесь всегда так. Я также был рад переходу Коутиньо», – сказал Дембеле.

В текущем сезоне 20-летний француз провел в составе «Барселоны» в Примере девять матчей, в которых не забил ни одного гола, отдав пять результативных передач.