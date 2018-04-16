Юсупов: «Полгода без футбола дались тяжело»

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов поделился наблюдениями от победного матча 26-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (2:0). Для российского футболиста эта встреча стала первой спустя полгода. В октябре 2017 года хавбек получил травму крестообразных связок колена.

– Чувствую себя прекрасно. Полгода без футбола дались тяжело. С каждым днем чувствую себя лучше.

– Самая главная поддержка, которая была за эти шесть месяцев?

– Хочется сказать огромное спасибо болельщикам. Я все помню. Каждое их действие, каждый комментарий. Буду стараться благодарить их на поле.

– Как оцениваешь свою готовность и игру сегодня?

– Для первого матча сыграл неплохо. Второй там провел лучше, чем первый. Значит не в колене дело, дело в голове. Возможно, уверенности в первом тайме не хватало. Будем над этим работать.