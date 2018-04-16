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    Юсупов: «Полгода без футбола дались тяжело»

    Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов поделился наблюдениями от победного матча 26-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (2:0). Для российского футболиста эта встреча стала первой спустя полгода. В октябре 2017 года хавбек получил травму крестообразных связок колена.

    – Чувствую себя прекрасно. Полгода без футбола дались тяжело. С каждым днем чувствую себя лучше.

    – Самая главная поддержка, которая была за эти шесть месяцев?

    – Хочется сказать огромное спасибо болельщикам. Я все помню. Каждое их действие, каждый комментарий. Буду стараться благодарить их на поле.

    – Как оцениваешь свою готовность и игру сегодня?

    – Для первого матча сыграл неплохо. Второй там провел лучше, чем первый. Значит не в колене дело, дело в голове. Возможно, уверенности в первом тайме не хватало. Будем над этим работать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2018 00:27
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 16 апреля 2018, 06:55

      Ростов с победой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      sidors32 16 апреля 2018, 06:11

      С возвращением!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      lovemasturbate 16 апреля 2018, 01:07

      О, так этот парень раньше трахал гимнастку Яну Кудрявцеву, но потом они расстались и Яну теперь трахает какой-то хоккеист

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov > lovemasturbate 16 апреля 2018, 14:58

      а тебе завидно??? ты попроси и тебя оттрахают!!!

      2
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