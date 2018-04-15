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    Каррера: «Чемпионство в РФПЛ? «Спартак» продолжает гонку»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 26-го тура РФПЛ против «Урала» (2:1).

    – Сказал команде перед игрой, что нам предстоит сыграть важный матч. «Урал» является командой, которая играет в хороший футбол, и, чтобы победить, надо сыграть. Заранее матчи не выигрываются.

    – Сыграли ли замены так, как хотелось?

    – В сегодняшней игре много ошибались в передачах. Матч был не особо удачен для нас. Наши ошибки позволили сопернику контратаковать, и они забили на этом голы. Мы не смогли воспользоваться своими моментами. В этом и есть футбол

    – Продолжает ли «Спартак» гонку за чемпионство?

    – Конечно же. Матчи остались. Будем максимально отдаваться.

    Результат матча «Урал» – «Спартак» может быть пересмотрен. Москвичи подадут протест

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.04.2018 16:56
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 15 апреля 2018, 20:54

      Спартак проиграл в РФПЛ первый раз с августа прошлого года. Первое поражение за 18 туров. Сегодня мяч не летел в ворота соперника. Пусть это случилось именно сегодня, а со следующей встречи Промес и Ко продолжат клепать голы!

      0
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр > Павелий 15 апреля 2018, 22:01

      Если только с помощью судей

      -1
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      Рейтинг: +5882

      Павелий > Мультибановый хрякозавр 16 апреля 2018, 01:38

      Примеры в студию. А так это желчь завистника команды с самым большим числом болельщиков в стране.

      1
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 15 апреля 2018, 20:00

      Каррера сказал правильные слова.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 апреля 2018, 19:46

      Конечно хорошо, что Каррера готов биться до последнего, но к сожалению у нас и до матча с Уралом шансов было мало, а после матча в принципе думается вообще нет.Локомотив к сожалению помахал нам ручкой.
      С чемпионством паровозов !

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 апреля 2018, 18:43

      ну а почему бы нет, если сохраняются хотя бы теоретические шансы нужно бороться до конца.

      5
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > OfaZavr 15 апреля 2018, 18:51

      бороться нужно теперь чтоб и второе место не отдать никому

      5
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > alexivanof197 15 апреля 2018, 18:56

      это точно, больше оступаться никак нельзя.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 апреля 2018, 17:43

      Надо бороться до талого.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 апреля 2018, 17:40

      В принципе сегодня Спартачи подарили Локо чемпионство.....

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 15 апреля 2018, 17:35

      Он Манчини не земляк?

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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 апреля 2018, 17:31

      Ну Вы там боритесь.

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 апреля 2018, 17:11

      Конечно продолжается борьба. Только пока Локомотив ближе к чемпионству

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      Рейтинг: +2075

      upiter622 15 апреля 2018, 17:07

      Аэропорт,чемодан,матрешки!Вслед за Манчини!)))

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