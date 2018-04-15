Каррера: «Чемпионство в РФПЛ? «Спартак» продолжает гонку»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 26-го тура РФПЛ против «Урала» (2:1).

– Сказал команде перед игрой, что нам предстоит сыграть важный матч. «Урал» является командой, которая играет в хороший футбол, и, чтобы победить, надо сыграть. Заранее матчи не выигрываются.

– Сыграли ли замены так, как хотелось?

– В сегодняшней игре много ошибались в передачах. Матч был не особо удачен для нас. Наши ошибки позволили сопернику контратаковать, и они забили на этом голы. Мы не смогли воспользоваться своими моментами. В этом и есть футбол

– Продолжает ли «Спартак» гонку за чемпионство?

– Конечно же. Матчи остались. Будем максимально отдаваться.

Результат матча «Урал» – «Спартак» может быть пересмотрен. Москвичи подадут протест