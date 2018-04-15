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Каррера: «Чемпионство в РФПЛ? «Спартак» продолжает гонку»

15 апреля 2018, 16:56
18

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 26-го тура РФПЛ против «Урала» (2:1).

– Сказал команде перед игрой, что нам предстоит сыграть важный матч. «Урал» является командой, которая играет в хороший футбол, и, чтобы победить, надо сыграть. Заранее матчи не выигрываются.

– Сыграли ли замены так, как хотелось?

– В сегодняшней игре много ошибались в передачах. Матч был не особо удачен для нас. Наши ошибки позволили сопернику контратаковать, и они забили на этом голы. Мы не смогли воспользоваться своими моментами. В этом и есть футбол

– Продолжает ли «Спартак» гонку за чемпионство?

– Конечно же. Матчи остались. Будем максимально отдаваться.

Результат матча «Урал» – «Спартак» может быть пересмотрен. Москвичи подадут протест

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал
Комментарии (18)
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ZAITZEFF2011
1523800672
Сегодня максимально отдались Уралу.
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Мультибановый хрякозавр
1523800941
Действительно, гонят все, где же санитары, дайте наконец Глушаку самогона ради праздника, Карреру за пивом пошлите
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Shogun
1523801128
Борьба за ЛЧ, какое чемпионство, все просрано в ЕКБ
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upiter622
1523801242
Аэропорт,чемодан,матрешки!Вслед за Манчини!)))
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Zeff
1523802708
Ну Вы там боритесь.
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a-rakhmatov
1523803231
В принципе сегодня Спартачи подарили Локо чемпионство.....
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Диктор
1523803391
Надо бороться до талого.
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OfaZavr
1523807009
ну а почему бы нет, если сохраняются хотя бы теоретические шансы нужно бороться до конца.
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Мары
1523810767
Конечно хорошо, что Каррера готов биться до последнего, но к сожалению у нас и до матча с Уралом шансов было мало, а после матча в принципе думается вообще нет.Локомотив к сожалению помахал нам ручкой. С чемпионством паровозов !
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zigbert
1523811623
Каррера сказал правильные слова.
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