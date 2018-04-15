Результат матча «Урал» – «Спартак» может быть пересмотрен. Москвичи подадут протест

«Спартак» намерен подать протест на результат матча 26-го тура РФПЛ против «Урала» (1:2).

Причиной послужил выход на поле полузащитника Андрея Егорычева на 85-й минуте встречи. В текущем сезоне игрок получил три желтые карточки во время выступлений за «Носту» в ПФЛ, еще одну карточку он получил уже в составе «Урала» в матче с «Тосно» 8 апреля.

Таким образом, у Егорычева четыре желтые карточки в текущем сезоне.

Пресс-служба «Урала»: «Протест «Спартака»? Лига разрешила играть Егорычеву»