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  • Результат матча «Урал» – «Спартак» может быть пересмотрен. Москвичи подадут протест

Результат матча «Урал» – «Спартак» может быть пересмотрен. Москвичи подадут протест

15 апреля 2018, 16:30
74

«Спартак» намерен подать протест на результат матча 26-го тура РФПЛ против «Урала» (1:2).

Причиной послужил выход на поле полузащитника Андрея Егорычева на 85-й минуте встречи. В текущем сезоне игрок получил три желтые карточки во время выступлений за «Носту» в ПФЛ, еще одну карточку он получил уже в составе «Урала» в матче с «Тосно» 8 апреля.

Таким образом, у Егорычева четыре желтые карточки в текущем сезоне.

Пресс-служба «Урала»: «Протест «Спартака»? Лига разрешила играть Егорычеву»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал
Комментарии (74)
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anjaneri
1523799141
Плохому танцору помешали яйца Егорычева... РФПЛ не вправе отменять результат данного мачо
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belrus21
1523799218
Достойно надо проигравать...
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Боцман59rus
1523799444
не позорьтесь
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Eddyson
1523799506
Лучше все-таки выигрывать на поле, а не в кабинетах.
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пряник929
1523799561
Недостойный протест
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Мультибановый хрякозавр
1523801057
Как же это всё знакомо - чисто свинячий стиль ! Не удаётся взять нахрапом, значит будем плакать, работать с судьями и РФС
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raritet
1523801296
Скорее всего карточки Разных лиг ПФЛ и РФПЛ не суммируются. Поэтому можно было бы предложить Москвичам другой ход. Поскольку чемпионат не настоящий , нужно переиграть все проигранные игры этого года как и полагается в таких случаях для отличников претендующих на золотые медали. В школах бывают же такие случаи. Почему бы такой подход не организовать для Отличника и претендента на Золотые медали Спартаку.
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Kollljan
1523802141
Вонь из свинарника так и прёт.
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OfaZavr
1523806769
да ну нафиг, проигрывать нужно уметь, раз не получилось на поле и соперник был лучше нужно это признать а не искать какие-то странные способы.
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cska-62
1523807652
А ещё в раздевалке гостей не работал кондиционер...! Уборщица тётя Маша как-то странно на Промеса посмотрела, а вдруг - это расизм...? И главное... А главное - поле! Оно для России было подозрительно хорошим! Вдруг его мельдонием удобряли? Или... даже боюсь себе это представить... - "Новичком"...?! Короче. Результат отменить! "Уралу" - техническое поражение 0:3. За всё вышеизложенное... Стадион на реконструкцию с заменой газона, уборщицу тётю Машу уволить... :-)))
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