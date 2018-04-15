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    Результат матча «Урал» – «Спартак» может быть пересмотрен. Москвичи подадут протест

    «Спартак» намерен подать протест на результат матча 26-го тура РФПЛ против «Урала» (1:2).

    Причиной послужил выход на поле полузащитника Андрея Егорычева на 85-й минуте встречи. В текущем сезоне игрок получил три желтые карточки во время выступлений за «Носту» в ПФЛ, еще одну карточку он получил уже в составе «Урала» в матче с «Тосно» 8 апреля.

    Таким образом, у Егорычева четыре желтые карточки в текущем сезоне.

    Пресс-служба «Урала»: «Протест «Спартака»? Лига разрешила играть Егорычеву»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.04.2018 16:30
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 16 апреля 2018, 07:31

      какая интересная многоходовочка.. с известным окончанием только внутри этого клубка змей...

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 апреля 2018, 03:14

      А что появление Егорычева на 85 минуте как-то сказалось на результате? Спартак, не смешите людей...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +47

      Gory One 15 апреля 2018, 21:05

      Профедунивать надо уметь...

      1
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 15 апреля 2018, 20:22

      УРАЛ! Красава! А зажравшийся спартачек с подстроенным ему расписанием второго круга, желаю не попадания в ЛЧ...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий > lexa2154 15 апреля 2018, 20:52

      Каким подстроенным? Все играют со всеми. 2 раза. Иди матчасть учи.

      3
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 15 апреля 2018, 19:53

      Слабое утешение и не надо за это цепляться.

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 апреля 2018, 19:43

      Да какой на фиг протест ?
      Пусть журналисты лучше свою работу делают, а не раздувают из мухи слона.
      Был подан запрос в КДК по поводу Егорычева.Там очень мутный регламент.Получив ответ, Спартак успокоился и ни кто ни каких протестов не подавал.Урал выиграл абсолютно по делу, реализовав свои возможности , а Спартак нет.В этом и весь ответ.

      3
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 15 апреля 2018, 19:11

      А Где спортивный принцип!?
      Как-то не по спартаковски. А по ГАН..........СКИ

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 апреля 2018, 18:54

      А ещё в раздевалке гостей не работал кондиционер...! Уборщица тётя Маша как-то странно на Промеса посмотрела, а вдруг - это расизм...? И главное... А главное - поле! Оно для России было подозрительно хорошим! Вдруг его мельдонием удобряли? Или... даже боюсь себе это представить... - "Новичком"...?!
      Короче. Результат отменить! "Уралу" - техническое поражение 0:3. За всё вышеизложенное... Стадион на реконструкцию с заменой газона, уборщицу тётю Машу уволить... :-)))

      6
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      Рейтинг: +17971

      арейская > cska-62 16 апреля 2018, 03:15

      Браво, cska-62 , аплодирую...

      2
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 15 апреля 2018, 18:44

      А вообще - это типичная Россия!Есть факт преступления,но если нет заявления,то и виновного не накажут!Так и тут. Есть факт нарушения регламента,но если не будет протеста,то никого и наказывать не надо!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 апреля 2018, 18:39

      да ну нафиг, проигрывать нужно уметь, раз не получилось на поле и соперник был лучше нужно это признать а не искать какие-то странные способы.

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