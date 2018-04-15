ФНЛ. Лидер турнира «Енисей» в меньшинстве проиграл «Крыльям Советов»; «Оренбург» не смог победить «Шинник»

В матче 33-го тура ФНЛ «Енисей» в гостях уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:1.

«Енисей» остался на первой строчке в турнирной таблице с 71 очком, «Крылья Советов» набрали 70 очков и остались третьими.

В другом матче «Оренбург» в гостях не смог обыграть «Шинник». Матч закончился вничью 0:0. «Оренбург» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 71 очком.

Первенство ФНЛ. 33-й тур

Шинник (Ярославль) – Оренбург – 0:0

Крылья Советов (Самара) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Соболев, 52.

Удаление: нет – Жиров, 73.

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