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    ФНЛ. Лидер турнира «Енисей» в меньшинстве проиграл «Крыльям Советов»; «Оренбург» не смог победить «Шинник»

    В матче 33-го тура ФНЛ «Енисей» в гостях уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:1.

    «Енисей» остался на первой строчке в турнирной таблице с 71 очком, «Крылья Советов» набрали 70 очков и остались третьими.

    В другом матче «Оренбург» в гостях не смог обыграть «Шинник». Матч закончился вничью 0:0. «Оренбург» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 71 очком.

    Первенство ФНЛ. 33-й тур

    Шинник (Ярославль) – Оренбург – 0:0

    Крылья Советов (Самара) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Соболев, 52.

    Удаление: нет – Жиров, 73.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2018 15:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +452

      denzillo 16 апреля 2018, 14:08

      Алень андрюху поддержал-100%. Молодцы)

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      Рейтинг: +1710

      Sviro 15 апреля 2018, 16:08

      Так держать!!! Надо выходить из лиги напрямую!!! Есть всё для этого, только желания побольше и самоотдачи!! Спасибо игрокам и Тихонову!

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