КДК не станет рассматривать отмену желтой карточки Смолову 

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал информацию о возможной отмене желтой карточки, которую получил форвард «Краснодара» Федор Смолов в матче 26-го тура РФПЛ против «Арсенала».

«КДК РФС не будет рассматривать отмену желтой карточки Смолову, так как это не относится к особой юрисдикции комитета.

Единственная норма, по которой комитет рассматривает и может отменить желтую карточку, это ошибочное применение предупреждений игроку вместо другого игрока. Эта норма прописана как в дисциплинарном регламенте РФС в пункте два части один статьи 52, так и в регламентах УЕФА и ФИФА, другой нормы по желтой карточке нет», – сказал Григорьянц.

Смолов: «Пенальти? Неее… чистая симуляция»