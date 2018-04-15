Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • КДК не станет рассматривать отмену желтой карточки Смолову 

КДК не станет рассматривать отмену желтой карточки Смолову 

15 апреля 2018, 14:05
10

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал информацию о возможной отмене желтой карточки, которую получил форвард «Краснодара» Федор Смолов в матче 26-го тура РФПЛ против «Арсенала».

«КДК РФС не будет рассматривать отмену желтой карточки Смолову, так как это не относится к особой юрисдикции комитета.

Единственная норма, по которой комитет рассматривает и может отменить желтую карточку, это ошибочное применение предупреждений игроку вместо другого игрока. Эта норма прописана как в дисциплинарном регламенте РФС в пункте два части один статьи 52, так и в регламентах УЕФА и ФИФА, другой нормы по желтой карточке нет», – сказал Григорьянц.

Смолов: «Пенальти? Неее… чистая симуляция»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал Смолов Федор Григорьянц Артур
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MURAD F. A.
1523792237
Мутко – о желтой карточке Смолову: Есть кому разобраться, не волнуйтесь. И они разобрались.......................
Ответить
Гуус
1523793332
ну понятно цска же заплатил из премиальных за ле, чтобы соперника ослабили.. СУ** не навижу кабинетные эти команды цска и зенит!
Ответить
Диктор
1523796538
Все правильно-будем и дальше поддерживать неумелых судей а как же иначе.
Ответить
anatolich72
1523797946
Что карточка будет и её не отменят нужные люди знали ещё до начала игры.
Ответить
Федя Кабак
1523799621
Ничего не отменят. Хватит ныть.
Ответить
retiremen
1523802223
Ну так все правильно. Судья должен был карточку нарушителю впаять и пеналь поставить, а он ошибся и Феде влупил. Можно смело отменять.
Ответить
OfaZavr
1523805630
так в итоге и окажется что этот вопрос не входит ни в чью компетенцию, вот и оставят все без изменений.
Ответить
Mr Green
1523805884
Перед тем как на судей наезжать, вы попробуйте посудите обычную, хотя бы дворовую лигу футбола. 100% даю, что много о себе узнаете нового из уст игроков разных команд. Нужно просто разработать систему видеоповторов по запросу тренеров, например по 3 запроса на игру каждой из команд.
Ответить
zigbert
1523809961
КДК признает ошибку судьи, но отменить желтую карточку они просто не в силах.
Ответить
Главные новости
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
4
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
5
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
5
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
2
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
6
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
14
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
8
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Все новости
Все новости
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
13
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
8
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
7
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+