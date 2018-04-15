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    КДК не станет рассматривать отмену желтой карточки Смолову 

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал информацию о возможной отмене желтой карточки, которую получил форвард «Краснодара» Федор Смолов в матче 26-го тура РФПЛ против «Арсенала».

    «КДК РФС не будет рассматривать отмену желтой карточки Смолову, так как это не относится к особой юрисдикции комитета.

    Единственная норма, по которой комитет рассматривает и может отменить желтую карточку, это ошибочное применение предупреждений игроку вместо другого игрока. Эта норма прописана как в дисциплинарном регламенте РФС в пункте два части один статьи 52, так и в регламентах УЕФА и ФИФА, другой нормы по желтой карточке нет», – сказал Григорьянц.

    Смолов: «Пенальти? Неее… чистая симуляция»

    Источник: ТАСС

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    15.04.2018 14:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 15 апреля 2018, 19:32

      КДК признает ошибку судьи, но отменить желтую карточку они просто не в силах.

      1
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      Рейтинг: +961

      Mr Green 15 апреля 2018, 18:24

      Перед тем как на судей наезжать, вы попробуйте посудите обычную, хотя бы дворовую лигу футбола. 100% даю, что много о себе узнаете нового из уст игроков разных команд. Нужно просто разработать систему видеоповторов по запросу тренеров, например по 3 запроса на игру каждой из команд.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 апреля 2018, 18:20

      так в итоге и окажется что этот вопрос не входит ни в чью компетенцию, вот и оставят все без изменений.

      1
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      Рейтинг: +691

      retiremen 15 апреля 2018, 17:23

      Ну так все правильно. Судья должен был карточку нарушителю впаять и пеналь поставить, а он ошибся и Феде влупил. Можно смело отменять.

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 апреля 2018, 16:40

      Ничего не отменят. Хватит ныть.

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 15 апреля 2018, 16:12

      Что карточка будет и её не отменят нужные люди знали ещё до начала игры.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > anatolich72 16 апреля 2018, 07:57

      режиссер рулит!!!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 апреля 2018, 15:48

      Все правильно-будем и дальше поддерживать неумелых судей а как же иначе.

      1
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      Рейтинг: +380

      Гуус 15 апреля 2018, 14:55

      ну понятно цска же заплатил из премиальных за ле, чтобы соперника ослабили.. СУ** не навижу кабинетные эти команды цска и зенит!

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 15 апреля 2018, 14:37

      Мутко – о желтой карточке Смолову: Есть кому разобраться, не волнуйтесь. И они разобрались.......................

      3
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 15 апреля 2018, 14:36

      По совести всё должно быть, а не по вашим непонятным законам.. А у вас её нет..., и уже не будет...

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