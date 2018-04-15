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Смолов: «Пенальти? Неее… чистая симуляция»

15 апреля 2018, 13:22
25

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов сфотографировал бутсу после матча 26-го тура РФПЛ против «Арсенала» (3:0). На фото видно, как игрок просунул палец в дырку в обуви.

«Пенальти? Неее… чистая симуляция», – написал игрок в сторис в инстаграме.

Вероятно, форвард имеет в виду, что отверстие образовалось после фола защитника «Арсенала» Анри Хагуша. Напомним, что Смолов получил желтую карточку за симуляцию в том эпизоде.

«Сомневаюсь, что моя дисквалификация перед матчем с ЦСКА – совпадение»

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал
Комментарии (25)
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alexivanof197
1523788049
обидно из-за такой ошибки пропускать важный матч
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Диктор
1523788567
Очень обидно-из за непрофпригодности арбитра ,пропускать столь важную игру.
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Etiainen
1523788887
вот эт юморнул!
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upiter622
1523788933
Сохрани бутсу,она пригодится на чемпионате мира!
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Masteralex
1523789305
а что за фирма, подскажите? Nike? чтобы никогда не покупать гавно, которое рвётся от одного наступа при этом Смолову не так сильно там и досталось, фол-то был не спорю, но падение было слишком картинное и наигранное в исполнении херового актёра, что судья и подумал про симуляцию думаю фото быстро удалят, потому что это прямой позор спонсора, но из инета ведь оно никуда не пропадёт
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swot1205
1523789674
представляю какая у него на месте дырки шышка
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АИН-27
1523790554
Не знаю, что сказать. Но этой фотки в инсте уже НЕТ.
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Par Mezan
1523793231
Не надо так падать, бежать и играть!
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Артурка32
1523793971
Слишком чистая бутса после футбольного матча, вам не кажется? Или думаете он специально ее мыл и стирал для фотки?)) Ну правда же как новенькая...видно в запасной паре бутс сам дырку сделал. Чтоб с его ногой было бы если шипом такую дырень сделать? В общем - одни вопросы))
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Garrincha58
1523799006
сам виноват а теперь заговор везде видит
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