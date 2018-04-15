Смолов: «Пенальти? Неее… чистая симуляция»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов сфотографировал бутсу после матча 26-го тура РФПЛ против «Арсенала» (3:0). На фото видно, как игрок просунул палец в дырку в обуви.

«Пенальти? Неее… чистая симуляция», – написал игрок в сторис в инстаграме.

Вероятно, форвард имеет в виду, что отверстие образовалось после фола защитника «Арсенала» Анри Хагуша. Напомним, что Смолов получил желтую карточку за симуляцию в том эпизоде.

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