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    Смолов: «Пенальти? Неее… чистая симуляция»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов сфотографировал бутсу после матча 26-го тура РФПЛ против «Арсенала» (3:0). На фото видно, как игрок просунул палец в дырку в обуви.

    «Пенальти? Неее… чистая симуляция», – написал игрок в сторис в инстаграме.

    Вероятно, форвард имеет в виду, что отверстие образовалось после фола защитника «Арсенала» Анри Хагуша. Напомним, что Смолов получил желтую карточку за симуляцию в том эпизоде.

    «Сомневаюсь, что моя дисквалификация перед матчем с ЦСКА – совпадение»

    Источник: Instagram

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    15.04.2018 13:22
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 апреля 2018, 16:30

      сам виноват а теперь заговор везде видит

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen > Garrincha58 15 апреля 2018, 16:57

      Я тоже так считаю. Какого он прется в штрафную соперника и вообще зачем в футбол играет. Сидел бы на диване и дырки бы не было....

      2
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 15 апреля 2018, 15:06

      Слишком чистая бутса после футбольного матча, вам не кажется?
      Или думаете он специально ее мыл и стирал для фотки?))
      Ну правда же как новенькая...видно в запасной паре бутс сам дырку сделал.
      Чтоб с его ногой было бы если шипом такую дырень сделать?
      В общем - одни вопросы))

      5
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 15 апреля 2018, 14:53

      Не надо так падать, бежать и играть!

      1
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 15 апреля 2018, 14:09

      Не знаю, что сказать. Но этой фотки в инсте уже НЕТ.

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      Рейтинг: +3461

      acor94 > АИН-27 15 апреля 2018, 14:25

      все есть, смотри внимательнее

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > acor94 15 апреля 2018, 15:38

      Где? https://www.instagram.com/smolovfedor_10/?hl=en Может я и слепой, ну тогда ткни.

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      Рейтинг: +3461

      acor94 > АИН-27 15 апреля 2018, 16:44

      там же написано сторис, зайди в его истории и увидишь

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 15 апреля 2018, 13:54

      представляю какая у него на месте дырки шышка

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 15 апреля 2018, 13:48

      а что за фирма, подскажите? Nike? чтобы никогда не покупать гавно, которое рвётся от одного наступа

      при этом Смолову не так сильно там и досталось, фол-то был не спорю, но падение было слишком картинное и наигранное в исполнении херового актёра, что судья и подумал про симуляцию

      думаю фото быстро удалят, потому что это прямой позор спонсора, но из инета ведь оно никуда не пропадёт

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Masteralex 15 апреля 2018, 13:53

      Ему на область голеностопного сустава наступили шипами алё, там нет мягких тканей кости и нервы. Картинные у тебя мысли и наигранные такие же как и у остальных глоров.

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > кузнецов артем 15 апреля 2018, 14:22

      наступили?

      во-первым, не наступили, а попали, наступ ушел по касательной в газон, когда также, но реально наступают игрока обычно на носилках уносят

      во-вторых, дикая боль, падение, корчимся, а через 7 секунд уже спорим с арбитром, ну как-то не сходится и слова про картинность только подтверждаются

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Masteralex 15 апреля 2018, 16:02

      Повтор смотри, даже по твоей логике если он идет по касательной в газон так тогда он на эту ногу вес перекладывает что делает его наступ еще больнее, то что Федя не валялся пару минут делает его симулянтом ? Смотри повтор

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 15 апреля 2018, 13:42

      Сохрани бутсу,она пригодится на чемпионате мира!

      2
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 15 апреля 2018, 13:41

      вот эт юморнул!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 апреля 2018, 13:36

      Очень обидно-из за непрофпригодности арбитра ,пропускать столь важную игру.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 15 апреля 2018, 13:33

      Какой силы должен быть удар, чтоб порваб бутцу. Что-то сомнительное доказательство.

      0
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      ...
      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Argon 15 апреля 2018, 13:39

      ну конечно это фуфло, если бы он играл в этих бутсах то на носа следы стертые были бы, а это просто взял купил еще одну пару и порвал, чистое фуфло, только олени и поведутся

      6
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Argon 15 апреля 2018, 13:40

      Там не удар нужен а просто чтоб один из шипов зацепился и по касательной прошел по бутсе , в общем то, что и произошло

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Scuderia Ferrari F1 15 апреля 2018, 13:42

      А ты его личный заведующий по обуви? откуда тебе знать что он в том матче не новые одел ?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > Scuderia Ferrari F1 15 апреля 2018, 13:46

      ох какой детектив - логик пропадает..............Шерлок Холмс в подметки не годится ...........................

      -1
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ > Scuderia Ferrari F1 15 апреля 2018, 13:53

      Ну если судить по твоей логике, то отвечу тебе в твоей манере. Справой стороны бутсы видна потертость, что означает об ударе внешней стороной стопы, а на носке потертости могут отсутствовать по причине того, что игрок просто не бил мяч с носка (пыром).

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      Рейтинг: +102

      Shogun > ТИНКИ-ВИНКИ 15 апреля 2018, 14:01

      Какие потертости? Видно что бутсы новые и порваны вручную, швы видны снаружи, не как бы не слегка задеты и у меня точно такие же, только зеленые и цена их 11500 и там реально уже после первое игры и со внешней и носок был потерт только так. За то шумиху подняли и это как Скрипаля трованули только не знают чем и интересно зачем он хранит порванную обувь

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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ > Shogun 15 апреля 2018, 14:10

      Ага, а ещё у него дома, на всякий случай, лежит порванные шорты и футболка.

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