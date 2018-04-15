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  • Смолов: «Сомневаюсь, что моя дисквалификация перед матчем с ЦСКА – совпадение»

Смолов: «Сомневаюсь, что моя дисквалификация перед матчем с ЦСКА – совпадение»

15 апреля 2018, 11:00
36

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов после матча 26-го тура РФПЛ против «Арсенала» (3:0) отметил, что судья намеренно показал ему желтую карточку перед игрой с ЦСКА.

Из-за перебора предупреждений форвард пропустит встречу с московским клубом в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

– Вы считаете вам умышленно дали желтую карточку?

– Ну а вы как думаете? ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше дадут денег и у нас сейчас ровное количество очков с ними. Совпадение? Я сомневаюсь.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Смолов Федор
Комментарии (36)
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NIK32RUS
1523779598
Проще было удалить тебя Федя во время матча, а так выйдет молодой и сыграет лучше Смолова
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rostik-100
1523779899
Уже надоели высказывания этих лузеров. Не получай 4 желтые карточки и будешь играть. Суперзвезда Смолов, работай не языком, а ногами с головой, с Лиги Европы вылетел Краснодар, где ты был? Что с тобой, что без тебя, ЦСКА все равно на порядок сильнее вас, лучше уроки игры у Головина возьми, человек научит не только Тульскому Арсеналу забивать.
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Боцман59rus
1523781848
я вот не уверен, что без смолова краснодар сыграет хуже, однозначно продавать, в своем нынешнем положении, не способствует развитию комады, незнаю какой там у него авторитет в раздевалке, но на мой взгляд в команде есть парни и посильнее, да и на отсутствие харизмы ряд игроков пожаловаться точно не смогут
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Федя Кабак
1523781904
болтун и высокого мнения о себе. Если бы забивал в каждом матче, это одно
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Shogun
1523782650
Ну конечно это Гинер всех купил, а сам то весь матч где был то, не видно было и не слышно и первую игру вроде ЦСКА выиграл как бы, а тут они дома должны проиграть, наивный, а ЦСКА и так в ЛЧ попадет, а от вас толку и в ЛЕ не было, даже отбор не прошли игрочишки
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subbotaspartak
1523783577
Наши судьи на такие сложные манёвры не способны, А Краснодар и без Феди работоспособны.
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BRO_football
1523785962
Да пусть хоть Смолова, хоть Месси выпускают! ЦСКА всё равно Краснодар размажет!
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Юрий Крутько
1523786619
Карточки не было,однозначно.Надо найти в регламенте лазейку,чтобы её отменить.Страдает спортивная составляющая футбола,много на кону,Федя прав...
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VOLK83
1523788519
Все правильно он сказал, судьи только и тащат московские команды. Что Спартак, что Локомотив и ЦСКА до кучи! Как только концовка чемпионата из кожи вон лезут, все куплено и проплаченно! Чтобы тут не говорили!
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eleas1997
1523788813
Оо старая песня: Гинер все купил
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