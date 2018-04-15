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    Смолов: «Сомневаюсь, что моя дисквалификация перед матчем с ЦСКА – совпадение»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов после матча 26-го тура РФПЛ против «Арсенала» (3:0) отметил, что судья намеренно показал ему желтую карточку перед игрой с ЦСКА.

    Из-за перебора предупреждений форвард пропустит встречу с московским клубом в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

    – Вы считаете вам умышленно дали желтую карточку?

    – Ну а вы как думаете? ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше дадут денег и у нас сейчас ровное количество очков с ними. Совпадение? Я сомневаюсь.

    Источник: Rusfootball.info

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    15.04.2018 11:00
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 апреля 2018, 16:07

      Согласен, так оно и есть. Карточка вообще удивительная. Все наоборот.

      1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 15 апреля 2018, 15:51

      И Спартак сегодня Безбородов в первом тайме опускал как хотел. ****, ******* эти мухлевщики, убивать пора за такое. А то привыкли к полной безнаказанности, и сливают главный чемпионат страны из за своих сраных финансовых интересов - кучка людей деньгу зашибает, а вся страна на нервах.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 15 апреля 2018, 15:32

      Очередной заговор мирового империализма!

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 15 апреля 2018, 15:24

      Ё. Ба на е кони. Пи да ры кон чем ные

      -1
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      Рейтинг: +288

      NotFound 15 апреля 2018, 13:56

      Возможно даже это хорошо, что Фёдор пропустит этот матч. После зимней паузы он забивает немного. Зато есть другие игроки в Краснодаре, которые стали показывать лучший футбол. Например, Классон. А Лаборде и Жо уже давно пора выпускать в основе.

      1
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      Рейтинг: +23

      eleas1997 15 апреля 2018, 13:40

      Оо старая песня: Гинер все купил

      5
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 15 апреля 2018, 13:35

      Все правильно он сказал, судьи только и тащат московские команды. Что Спартак, что Локомотив и ЦСКА до кучи! Как только концовка чемпионата из кожи вон лезут, все куплено и проплаченно! Чтобы тут не говорили!

      1
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 15 апреля 2018, 13:34

      Отмотать время назад уже нельзя.

      2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 15 апреля 2018, 13:03

      Карточки не было,однозначно.Надо найти в регламенте лазейку,чтобы её отменить.Страдает спортивная составляющая футбола,много на кону,Федя прав...

      5
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      Рейтинг: +532

      Бан 15 апреля 2018, 12:53

      Зазнайка.
      Сколько такое было, что ведущие игроки пропускали важные матчи из-за перебора желтых, но только Федя придумал так выпендриться.

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