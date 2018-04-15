Смолов: «Сомневаюсь, что моя дисквалификация перед матчем с ЦСКА – совпадение»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов после матча 26-го тура РФПЛ против «Арсенала» (3:0) отметил, что судья намеренно показал ему желтую карточку перед игрой с ЦСКА.

Из-за перебора предупреждений форвард пропустит встречу с московским клубом в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

– Вы считаете вам умышленно дали желтую карточку?

– Ну а вы как думаете? ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше дадут денег и у нас сейчас ровное количество очков с ними. Совпадение? Я сомневаюсь.