Смолов: «Сомневаюсь, что моя дисквалификация перед матчем с ЦСКА – совпадение»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов после матча 26-го тура РФПЛ против «Арсенала» (3:0) отметил, что судья намеренно показал ему желтую карточку перед игрой с ЦСКА.
Из-за перебора предупреждений форвард пропустит встречу с московским клубом в рамках 27-го тура Премьер-лиги.
– Вы считаете вам умышленно дали желтую карточку?
– Ну а вы как думаете? ЦСКА испытывает финансовые проблемы, борется за попадание в Лигу чемпионов, где больше дадут денег и у нас сейчас ровное количество очков с ними. Совпадение? Я сомневаюсь.
Источник: Rusfootball.info