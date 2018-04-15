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  • Будогосский: «Регламент не предусматривает отмены карточки Смолова, но может, есть какие-то нюансы»

Будогосский: «Регламент не предусматривает отмены карточки Смолова, но может, есть какие-то нюансы»

15 апреля 2018, 12:29
5

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокмментировал решение арбитра Атрема Чистякова показать желтую карточку форварду «Краснодара» Федору Смолову в матче 26-го тура РФПЛ против «Арсенала» (3:0).

«Судья, к сожалению, допустил ошибку и вместо назначения пенальти усмотрел в действиях Смолова симуляцию. С большим сожалением мы должны признать, что это было ошибочное решение. Что касается каких-то изменений в будущем, то это касается КДК РФС, потому что это уже не компетенция департамента судейства. Ситуация будет рассмотрена на заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС, чтобы окончательно поставить все точки над i

Что касается того, может ли быть отменена карточка, то регламент этого не предусматривает, но может, есть какие-то нюансы. Это не компетенция департамента, это вне поля нашего влияния, это только КДК РФС», – сказал Будогосский.

Смолов: «Если мою желтую не отменят, то мне все ясно с нашим судейским корпусом»

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал Смолов Федор Будогосский Андрей
Комментарии (5)
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shinnik
1523786688
Сергей Николаевич из последних.. сил..ЗАНЁС..по делу. Евгений Леннорович ..!Эй!..Алё!? пасуете?
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subbotaspartak
1523786703
Это Трамп во всём виноват. Гад.
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Юрий Крутько
1523786747
Надо изловчиться и отменить карточку...
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кузнецов артем
1523789097
С нашем уровнем компетентности судей надо сделать поправку в регламенте, что и жк можно отменить
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retiremen
1523801953
Очень правильное правило. Хочешь , что хочешь то и творишь на поле. Суй карточки кому нравится, ну или кому просят и пофг. Максимум поставят не пятерку а четверку за матч. А то, что от этого решается судьба пьедестала, ну извините, так бывает, все мы ошибаемся....
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