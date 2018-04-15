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    Будогосский: «Регламент не предусматривает отмены карточки Смолова, но может, есть какие-то нюансы»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокмментировал решение арбитра Атрема Чистякова показать желтую карточку форварду «Краснодара» Федору Смолову в матче 26-го тура РФПЛ против «Арсенала» (3:0).

    «Судья, к сожалению, допустил ошибку и вместо назначения пенальти усмотрел в действиях Смолова симуляцию. С большим сожалением мы должны признать, что это было ошибочное решение. Что касается каких-то изменений в будущем, то это касается КДК РФС, потому что это уже не компетенция департамента судейства. Ситуация будет рассмотрена на заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС, чтобы окончательно поставить все точки над i

    Что касается того, может ли быть отменена карточка, то регламент этого не предусматривает, но может, есть какие-то нюансы. Это не компетенция департамента, это вне поля нашего влияния, это только КДК РФС», – сказал Будогосский.

    Смолов: «Если мою желтую не отменят, то мне все ясно с нашим судейским корпусом»

    Источник: Р-Спорт

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    15.04.2018 12:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +691

      retiremen 15 апреля 2018, 17:19

      Очень правильное правило. Хочешь , что хочешь то и творишь на поле. Суй карточки кому нравится, ну или кому просят и пофг. Максимум поставят не пятерку а четверку за матч. А то, что от этого решается судьба пьедестала, ну извините, так бывает, все мы ошибаемся....

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 апреля 2018, 13:44

      С нашем уровнем компетентности судей надо сделать поправку в регламенте, что и жк можно отменить

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 15 апреля 2018, 13:05

      Надо изловчиться и отменить карточку...

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 15 апреля 2018, 13:05

      Это Трамп во всём виноват.
      Гад.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 апреля 2018, 13:04

      Сергей Николаевич из последних..
      сил..ЗАНЁС..по делу.
      Евгений Леннорович ..!Эй!..Алё!?
      пасуете?

      -1
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