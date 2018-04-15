Будогосский: «Регламент не предусматривает отмены карточки Смолова, но может, есть какие-то нюансы»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокмментировал решение арбитра Атрема Чистякова показать желтую карточку форварду «Краснодара» Федору Смолову в матче 26-го тура РФПЛ против «Арсенала» (3:0).

«Судья, к сожалению, допустил ошибку и вместо назначения пенальти усмотрел в действиях Смолова симуляцию. С большим сожалением мы должны признать, что это было ошибочное решение. Что касается каких-то изменений в будущем, то это касается КДК РФС, потому что это уже не компетенция департамента судейства. Ситуация будет рассмотрена на заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС, чтобы окончательно поставить все точки над i

Что касается того, может ли быть отменена карточка, то регламент этого не предусматривает, но может, есть какие-то нюансы. Это не компетенция департамента, это вне поля нашего влияния, это только КДК РФС», – сказал Будогосский.

Смолов: «Если мою желтую не отменят, то мне все ясно с нашим судейским корпусом»