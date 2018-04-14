Смолов: «Если мою желтую не отменят, то мне все ясно с нашим судейским корпусом»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал свою желтую карточку из матча 26 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0). Футболист считает, что ее судья предъявил несправедливо.

«Я хотел бы сказать по судейству. Ни разу за свою карьеру не комментировал его, но то, что было сегодня в первом тайме в эпизоде с моим участием, когда судья стоит в трeх метрах и вместо того, чтобы поставить очевидный пенальти, даeт мне четвeртую жeлтую карточку в преддверии матча с ЦСКА…

Я не знаю. Если еe не отменят, то мне всe понятно с нашим чемпионатом и нашим судейским корпусом», – сказал игрок.

Встреча с ЦСКА состоится 22 апреля.