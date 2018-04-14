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    Смолов: «Если мою желтую не отменят, то мне все ясно с нашим судейским корпусом»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал свою желтую карточку из матча 26 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0). Футболист считает, что ее судья предъявил несправедливо.

    «Я хотел бы сказать по судейству. Ни разу за свою карьеру не комментировал его, но то, что было сегодня в первом тайме в эпизоде с моим участием, когда судья стоит в трeх метрах и вместо того, чтобы поставить очевидный пенальти, даeт мне четвeртую жeлтую карточку в преддверии матча с ЦСКА

    Я не знаю. Если еe не отменят, то мне всe понятно с нашим чемпионатом и нашим судейским корпусом», – сказал игрок.

    Встреча с ЦСКА состоится 22 апреля.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.04.2018 22:10
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 15 апреля 2018, 16:52

      Федя, дуй в Гейропу, там все по чесноку.

      0
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      Рейтинг: +718

      Антимат 15 апреля 2018, 16:37

      А судьи - кто? Сто лет назад сказано.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 апреля 2018, 10:38

      желтую к сожалению не отменят а с нашим судейством давно все понятно, так что Федор зря не нервничай и готовься к следующим играм.

      3
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 15 апреля 2018, 09:52

      Да судья реально не прав, чистейший пенальти.
      Но не нужно винить в косяках судьи - ЦСКА, как это сделал Смолов......противно слушать, вроде нормальный мужик
      Да и матч с Краснодаром был бы интереснее со Смоловым

      1
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 15 апреля 2018, 09:12

      Нужно конечно отменить ошибка явная

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 апреля 2018, 03:02

      у нас лучшие судьи в мире а самый самый это будагоский

      4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 апреля 2018, 02:29

      Какой смысл воевать с ветряными мельницами, так что Федя успокойся и готовь злость на другие матчи

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 апреля 2018, 02:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Фиг тебе Федя! ЦСКА ЧЕМПИОН!!!

      -4
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      Рейтинг: +1501

      777+ 15 апреля 2018, 00:53

      Все все видели на повторах и судья тоже все видел, а в итоге "увидел то, что захотел увидеть" - с этим все понятно. Выводы делайте сами....
      Хочу сказать о другом. За 40 лет игры в футбол(начиная с ДЮСШ и заканчивая игрой в ветеранской команде) - всего один раз в отношении себя и своей команды слышал извинения главного арбитра!!! Сколько раз повторялась одна и та же ситуация - знаешь, что команду будут "сплавлять", даже знаешь сколько денег под тебя дали! И начинается цирк - придумываются пенальти, соперник забивает из "вне игры", наши голы отменяются и т. д. Сначала терпишь, потом не выдерживаешь и называешь судью шлюхой( ничего плохого к девушкам легкого поведения не имею) или пидо..сом(этих просто не люблю) - ну т.е. тем кто он и есть на самом деле по жизни. И вот здесь то и происходит удивительная вещь - честный пидо...с "повесил бы гриву" и пошел бы дальше делать свое черное дело, а этот нет - он "включает Калину" или какого другого Хусаинова и дает тебе справедливую красную карточку! Полный беспредел - за одно "спорное" решение - двойное наказание! И при этом этот "редиска"(нехороший человек) получает после матча конверт с деньгами....))))

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      Рейтинг: +324

      hellkid 15 апреля 2018, 00:30

      Федя, по регламенту отменить можно только красную..

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