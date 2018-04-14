Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов: «Если мою желтую не отменят, то мне все ясно с нашим судейским корпусом»

Смолов: «Если мою желтую не отменят, то мне все ясно с нашим судейским корпусом»

14 апреля 2018, 22:10
29

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал свою желтую карточку из матча 26 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (3:0). Футболист считает, что ее судья предъявил несправедливо.

«Я хотел бы сказать по судейству. Ни разу за свою карьеру не комментировал его, но то, что было сегодня в первом тайме в эпизоде с моим участием, когда судья стоит в трeх метрах и вместо того, чтобы поставить очевидный пенальти, даeт мне четвeртую жeлтую карточку в преддверии матча с ЦСКА

Я не знаю. Если еe не отменят, то мне всe понятно с нашим чемпионатом и нашим судейским корпусом», – сказал игрок.

Встреча с ЦСКА состоится 22 апреля.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал ЦСКА Смолов Федор
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1523735624
а кто ее по мнению смолова должен отменять, те же люди, кто дал установку выключить его из матча с ЦСКА ?
Ответить
Федя Кабак
1523736427
Молчал бы лучше! Прям невинная овечка
Ответить
GIN-kun
1523737609
Чего такой особенный что по тебе отменять, так давай будем после игры всем туром обсуждать кому дали справедливо а кому нет.
Ответить
Dominator777
1523740240
"Горчичник" не отменят, а судьи почти в каждом матче совершают ошибки, которые влияют как на исход игры, так и на участие игрока в последующем матче. Жаль только, что Смолову стало понятно по поводу судейского корпуса сейчас, а не гораздо ранее, когда судьи совершали много ошибок в отношении других игроков.
Ответить
кузнецов артем
1523741289
Там был 100% пенальти и еще желтая игроку Арсенала за игру открытыми шипами. Судья стоял в 3х метрах от эпизода шел шагом и смотрел, я в шоке с этого больше всего. По регламенту нельзя отменять жк, так что можете только добиваться перевода этого судьи в фнл
Ответить
777+
1523742818
Все все видели на повторах и судья тоже все видел, а в итоге "увидел то, что захотел увидеть" - с этим все понятно. Выводы делайте сами.... Хочу сказать о другом. За 40 лет игры в футбол(начиная с ДЮСШ и заканчивая игрой в ветеранской команде) - всего один раз в отношении себя и своей команды слышал извинения главного арбитра!!! Сколько раз повторялась одна и та же ситуация - знаешь, что команду будут "сплавлять", даже знаешь сколько денег под тебя дали! И начинается цирк - придумываются пенальти, соперник забивает из "вне игры", наши голы отменяются и т. д. Сначала терпишь, потом не выдерживаешь и называешь судью шлюхой( ничего плохого к девушкам легкого поведения не имею) или пидо..сом(этих просто не люблю) - ну т.е. тем кто он и есть на самом деле по жизни. И вот здесь то и происходит удивительная вещь - честный пидо...с "повесил бы гриву" и пошел бы дальше делать свое черное дело, а этот нет - он "включает Калину" или какого другого Хусаинова и дает тебе справедливую красную карточку! Полный беспредел - за одно "спорное" решение - двойное наказание! И при этом этот "редиска"(нехороший человек) получает после матча конверт с деньгами....))))
Ответить
Nerlinger
1523747667
Фиг тебе Федя! ЦСКА ЧЕМПИОН!!!
Ответить
Полная Канистра
1523750575
у нас лучшие судьи в мире а самый самый это будагоский
Ответить
OfaZavr
1523777905
желтую к сожалению не отменят а с нашим судейством давно все понятно, так что Федор зря не нервничай и готовься к следующим играм.
Ответить
Антимат
1523799470
А судьи - кто? Сто лет назад сказано.
Ответить
Главные новости
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
2
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
4
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
4
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
2
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
6
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
12
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
8
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Все новости
Все новости
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
11
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
8
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
7
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+