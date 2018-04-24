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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Материалы

ЦСКА - Краснодар

22.04.2018, Воскресенье, 16:30 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 27 тур ЦСКА - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
13 тур
14 октября, суббота 19:00 Краснодар 0:1 ЦСКА
Товарищеские матчи 2017

9 июля, воскресенье 13:00 ЦСКА 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
9 апреля, воскресенье 16:30 Краснодар 1:1 ЦСКА
8 тур
24 сентября, суббота 17:00 ЦСКА 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
16 мая, понедельник 19:30 ЦСКА 2:0 Краснодар
15 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Краснодар 2:1 ЦСКА
Россия. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
20 апреля, среда 19:30 ЦСКА 3:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
24 тур
19 апреля, воскресенье 13:30 ЦСКА 1:1 Краснодар
14 тур
22 ноября, суббота 16:30 Краснодар 2:1 ЦСКА
Россия. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
16 апреля, среда 19:30 ЦСКА 0:1 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
6 декабря, пятница 17:45 Краснодар 1:0 ЦСКА
14 тур
27 октября, воскресенье 16:00 ЦСКА 5:1 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
17 марта, воскресенье 13:30 ЦСКА 1:0 Краснодар
7 тур
2 сентября, воскресенье 13:30 Краснодар 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
18 тур
31 июля, воскресенье 20:00 Краснодар 1:1 ЦСКА
3 тур
3 апреля, воскресенье 18:30 ЦСКА 1:1 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 22 апреля 2018, 18:33

    спасибо обеим командам за интересную игру!!!

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА 22 апреля 2018, 18:23

    ай да муса,ай да молодца.
    ЦСКА молодцы

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 22 апреля 2018, 18:17

    после игры надо к судье применять все те удары, которые он в игре не заметил и не наказал, вот тогда он будет всё видеть и чувствовать на своей попе

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    Рейтинг: +2231

    river31 22 апреля 2018, 18:15

    Муся красавчеГ!!!!

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    Рейтинг: +374

    ninja1945 22 апреля 2018, 18:15

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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 22 апреля 2018, 18:07

    ещё одно судейское тупое чмо, то угловой не увидело, теперь удар шипами в лицо и ничего, писец, где они берут таких пидоров в судейский корпус, видеоповторы нужны как воздух

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    Рейтинг: +57

    Jdkwjx58 22 апреля 2018, 18:03

    НачалА Перейра

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    Рейтинг: +57

    Jdkwjx58 22 апреля 2018, 18:03

    Какой-то гон.дон комментирует тут:
    72' Опять на убойной позиции Классон! Все начала Перейра, разделавшись с Фернандесом. Затем прошел пас в центр на Классона, который с 17 метров мощно выстрелил! Рядом со штангой!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 22 апреля 2018, 16:51

    я за хороший футбол! сегодня Арсенал и Зенит показали, что есть еще порох у них в пороховницах!!! покажите и ВЫ!!! удачи армейцам и быкам!!!

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    Рейтинг: +2231

    river31 22 апреля 2018, 16:34

    Понеслась! Удачи армейцам!!!

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