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    Беляев хочет сотворить для Тулы историю

    Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев поговорил о перспективах команды на конец сезона. Коллектив, по словам игрока, не думает о попадании в Лигу Европы.

    «Впереди еще пять туров. Можем как укрепить свои позиции, так и утратить. Конечно, лучше их укрепить. Мы даже не о еврокубках думаем – просто хочется залезть как можно выше. Куда «Арсенал» еще не забирался. Хочется сотворить для Тулы историю. А Лига Европы – это привходящее», – сказал игрок.

    Туляки сейчас идут на позиции, которая в случае победы «Спартака» в Кубке России станет еврокубковой.

    Источник: Известия

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    14.04.2018 10:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 апреля 2018, 12:45

      Первый тест уже сегодня - Краснодар.... У туляков самый сложный финиш чемпионата - четыре встречи из пяти с лидерами из первой пятерки.....

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 апреля 2018, 11:39

      Историю для Тулы уже сотворил Божович, даже если проиграет все оставшиеся матчи

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 14 апреля 2018, 10:19

      Это пока из разряда если бы да кабы)

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