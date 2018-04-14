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Беляев хочет сотворить для Тулы историю

14 апреля 2018, 10:06
3

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев поговорил о перспективах команды на конец сезона. Коллектив, по словам игрока, не думает о попадании в Лигу Европы.

«Впереди еще пять туров. Можем как укрепить свои позиции, так и утратить. Конечно, лучше их укрепить. Мы даже не о еврокубках думаем – просто хочется залезть как можно выше. Куда «Арсенал» еще не забирался. Хочется сотворить для Тулы историю. А Лига Европы – это привходящее», – сказал игрок.

Туляки сейчас идут на позиции, которая в случае победы «Спартака» в Кубке России станет еврокубковой.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Арсенал Беляев Максим
Комментарии (3)
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Федя Кабак
1523690347
Это пока из разряда если бы да кабы)
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Бухбух
1523695152
Историю для Тулы уже сотворил Божович, даже если проиграет все оставшиеся матчи
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пряник929
1523699121
Первый тест уже сегодня - Краснодар.... У туляков самый сложный финиш чемпионата - четыре встречи из пяти с лидерами из первой пятерки.....
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