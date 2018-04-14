Беляев хочет сотворить для Тулы историю

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев поговорил о перспективах команды на конец сезона. Коллектив, по словам игрока, не думает о попадании в Лигу Европы.

«Впереди еще пять туров. Можем как укрепить свои позиции, так и утратить. Конечно, лучше их укрепить. Мы даже не о еврокубках думаем – просто хочется залезть как можно выше. Куда «Арсенал» еще не забирался. Хочется сотворить для Тулы историю. А Лига Европы – это привходящее», – сказал игрок.

Туляки сейчас идут на позиции, которая в случае победы «Спартака» в Кубке России станет еврокубковой.