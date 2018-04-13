Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между туринским клубом и «Реалом».

«Мне очень, очень жаль «Ювентус», жаль Джанлуиджи, всех парней. Проигрывать за десять секунд до конца такой хорошей игры – это ужасно.

Буффон был зол, и в такой момент можно сказать что угодно. Он думал о том, что это его последний шанс выиграть Лигу чемпионов. Если тебе в ворота назначают пенальти из неоткуда, ты будешь злиться.

Может быть он немного перегнул палку, но я понимаю его. Это может произойти, если тебя грабят», – сказал Пирло.

«Реал» сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией». «Рома» – с «Ливерпулем».