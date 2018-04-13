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    Пирло – об удалении Буффона: «Я понимаю его. Если тебя грабят, ты будешь злиться»

    Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мнением об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между туринским клубом и «Реалом».

    «Мне очень, очень жаль «Ювентус», жаль Джанлуиджи, всех парней. Проигрывать за десять секунд до конца такой хорошей игры – это ужасно.

    Буффон был зол, и в такой момент можно сказать что угодно. Он думал о том, что это его последний шанс выиграть Лигу чемпионов. Если тебе в ворота назначают пенальти из неоткуда, ты будешь злиться.

    Может быть он немного перегнул палку, но я понимаю его. Это может произойти, если тебя грабят», – сказал Пирло.

    «Реал» сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией». «Рома» – с «Ливерпулем».

    Источник: Football Italia

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    13.04.2018 19:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 13 апреля 2018, 23:09

      Да там так ограбили что сразу на несколько поколений в крепостные записали. Это нонсенс. Судья гей по ориентации. Дракон грёбаный. Вместо того что бы чувствовать игру поступил как робот. Тупее развязки не придумаешь. Надо новый термин вводить в футболе ну или на худой конец мем. Преимущество имела такая-то команда, но случился "Оливер" и всё пошло к бесам хвостатым.

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 13 апреля 2018, 20:19

      и все так уверены, что ювентус бы прошел дальше. Будто у юве прямо победу отобрали, а не шанс в доп время. Это так , к слову.

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      Рейтинг: +171

      Ливepпуль > DeStar 13 апреля 2018, 22:35

      в том то и дело, что судья мог дать решить все в доп время, а он поставил очень сомнительный пенальти, который уже не давал шанса ювентусу

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Ливepпуль 13 апреля 2018, 23:24

      я с тобой согласен. Что пенальти в целом сомнительный, вот как фану реала хочется сказать, что 100% был, но хз, но и не так, что его типа там даже не консулись а он упал. ТАм был контакт... так что хз, просто все вокруг трещат, что юве вылетел из -за ошибки. Он не вылетел, он не получил еще шанса, это разные вещи. С баварией было доп время 4-2 реал, с атлетико, по итогу 4-1. Не намекаю. Просто победа юве в доп время была даже не 50% как по мне. А кричат все будто юве должен быть в полуфинале

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