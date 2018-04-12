Набабкин, Бистрович, Чалов – в основе ЦСКА на матч с «Арсеналом»; Озил и Лаказетт сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между московским ЦСКА и английским «Арсеналом».

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Эль-Ненни, Рэмси, Уилшер, Озил, Лаказетт, Уэлбек.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 22:05 по Москве на столичной «ВЭБ Арене».

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