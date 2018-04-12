Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Набабкин, Бистрович, Чалов – в основе ЦСКА на матч с «Арсеналом»; Озил и Лаказетт сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между московским ЦСКА и английским «Арсеналом».

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Кучаев, Бистрович, Головин, Дзагоев, Чалов, Муса.

    «Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Эль-Ненни, Рэмси, Уилшер, Озил, Лаказетт, Уэлбек.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 22:05 по Москве на столичной «ВЭБ Арене».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    С ЦСКА происходит что-то странное. У нас есть вопросы

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2018 21:07
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 12:46

      Дебют Бистровича.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 13 апреля 2018, 00:18

      Не сдюжили.
      Но блин, это было круто!
      Спасибо, родные!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      soltik09 12 апреля 2018, 21:59

      А где Вернблум?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 апреля 2018, 21:47

      муса икру сегодня метать будет во всех линиях после воспитательной беседы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 12 апреля 2018, 21:38

      Армейцам удачи!!! Верим Надеемся Ждём Результат!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 12 апреля 2018, 21:36

      Вперёд Витя Гончаренко! Если обыграешь Арсенал, то болельщики весь неудачный сезон простят!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > BRO_football 12 апреля 2018, 21:39

      Вы этот сезон с пенсионерами в составе еще и считаете неудачным, он вас до четвертьфинала ле вывел. Лесом гнать таких болел надо, прощатели фиговы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17848

      ilichkadr 12 апреля 2018, 21:34

      Муса должен сегодня реабилитироваться, прыгнуть выше головы, и хотя бы 1 гол забить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      splint1989 12 апреля 2018, 21:25

      Неужели Натхо посадили на лавку...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 12 апреля 2018, 21:22

      Рассияне!!!!!
      Верьте Армия Русская уделает сегодня ,,армию аглицкую,,
      Верую! Ставки сделали ,но только у себя дома....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 12 апреля 2018, 21:14

      проиграют

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11