С ЦСКА происходит что-то странное. У нас есть вопросы

Сегодня самое время для аналитики без ответов.

Все, что в последние недели случается с ЦСКА, странно не сочетается с манерой работы Виктора Гончаренко и его клуба. Мы привыкли считать его спокойным и рассудительным тренером, но сам Гончаренко опровергает то, что о нем пишут. А еще допускает слишком много ошибок.

Дерби ЦСКА – «Динамо» вместило в себя все показательные промахи, которые дополняют сложный для армейцев сезон. После проигрыша «Арсеналу» со счетом 1:4 Гончаренко неожиданно устроил ротацию. ЦСКА сыграл в четыре защитника, а Головин и Василий Березуцкий начинали игру на скамейке. По словам Гончаренко, он принял такое решение из-за плотного графика.

ЦСКА проиграл «Динамо», добавив себе проблем в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Матчей остается все меньше, а отставание от «Локомотива» возвращается к мартовским отметкам. Что нужно клубу в ситуации, где под вопросом даже попадание в главный еврокубок? Это не единственный вопрос, который хочется спросить у руководства ЦСКА и Виктора Гончаренко прямо сейчас.

Их уже достаточно:

1) Для клуба важнее РФПЛ или Лига Европы? По всей логике это должен быть чемпионат, на что настраивает и результат первого матча в Лондоне. Гончаренко решил иначе. Сложно поверить в то, что Головин не мог выйти с первых минут на игру с «Динамо» и свободно управлять игрой команды. Особенно после его бодрого появления во втором тайме. Венгеру он себя уже показал – можно было отдыхать и в еврокубках.

2) Как теперь поступить с Мусой? И дело здесь не в раздутом скандале с отсутствием рукопожатия после замены. Гончаренко обматерил нигерийца на эмоциях, но сам потом признался, что высказал все накопившееся. После возвращения в ЦСКА Муса сыграл уже девять матчей, а забил в них только один раз. Из-за его наличия в запасе сидит Чалов, который отличился в игре с «Динамо». От подобной аренды явно ждали другого.

3) Что происходит с Витиньо? Весной он забил только проблемному «Ахмату», а все остальное время больше портил, чем создавал. «Реал», например, в важнейшем матче с «Ювентусом» легко оставил на скамейке Карима Бензема. Вот грамотный пример того, как игроку с проблемами дают возможность прийти в себя и что-то исправить в голове. Витиньо не может набрать кондиции, но все равно играет и получает бесконечные шансы. Пока это идет только во вред.

4) Летом будут качественные покупки? Покупка Бистровича – ход на будущее. Такими темпами это будущее наступит лет через пять, когда здесь не будет даже Гончаренко. Талантливого полузащитника купили зимой, но он не играет. Тренер объясняет просто: чтобы выходить на таком уровне, нужно набираться опыта. Опыта у Кристиана нет, поэтому он сидит даже с хорошими тренировками. Получается какой-то замкнутый круг. Если ЦСКА не попадет в Лигу чемпионов, то потеряет в деньгах. Если летом не будет покупок, то где искать усиление для улучшения результата?

5) Как убрать ненужные эмоции? То, что у Виктора Гончаренко они имеются, мы видели еще осенью. Тогда ЦСКА проиграл «Ахмату», а мяч в моменте с решающим голом вышел за лицевую линию. Гончаренко выдал, что об армейский клуб вытирают ноги. Потом он был недоволен удалением Хосонова в матче с «Локомотивом». Когда результаты снова под вопросом, он переключился на собственных игроков. Перепалка с Вернблумом во время игры с «Ростовом», история с Мусой – все это лишь показывает, что в ЦСКА существует какой-то надлом.

6) Уйдет ли Головин? Бабаев стандартно объясняет, что заменить можно любого лидера. Он же отрицает, что клубу поступают конкретные предложения. Мнения могут быть разными, но российскую Премьер-лигу прямо сейчас игрок уже перерастает. В 21 год универсальный Головин управляет игрой ЦСКА и может выходить на нескольких позициях. Лично ему нужно только прибавить в результативности, а ЦСКА придется искать замену. Говорят, Александр Головин стоит от 20 миллионов евро. Сейчас такие деньги платят. Не «Арсенал», так «Ньюкасл».

Мы бы хотели вас обрадовать, но летом все будет еще сложнее. Заканчиваются контракты у Натхо и Вернблума, стареют братья Березуцкие и Игнашевич. Определенные расклады грозят ЦСКА тем, что из команды уйдет половина основного состава. И уйдет вообще без денежных компенсаций. Армейцы к такой масштабной перестройке точно не готовы, а возвращение из аренды Никиты Чернова и ставка на молодежь не решат всех накопившихся проблем.

Весной пошли настойчивые слухи, что Евгений Гинер ищет для ЦСКА покупателя. Клуб вообще может стать государственным. Возможно, прямо сейчас мы наблюдаем закат той победной эпохи, когда ЦСКА стал рекламой российского футбола. Если из клуба уйдет Гинер, нельзя прогнозировать исчезновение побед. Но если все накопившееся выльется одним комом, как эмоции Гончаренко на Мусу, то рухнет все созданное до этого. И это будет уже не тот ЦСКА, каким мы привыкли его видеть.

«Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально