Самый важный гол в карьере Головина. Ждем в «Арсенале»?

Он не зря родился в год назначения Венгера.

В 1996 году Арсен Венгер возглавил лондонский «Арсенал». В это же время родился и полузащитник ЦСКА Александр Головин. Венгер все еще в Лондоне, а Головин готовится стать новым игроком «Арсенала». Скауты английского клуба уже просматривали Александра в матчах российской Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Теперь Головин приехал показывать сам себя.

При счете 1:0 в пользу «Арсенала» ЦСКА получил возможность реализовать опасный штрафной. Обычно такие удары исполняет Натхо, но тут к мячу подошел Головин. Кажется, это стало неожиданным для всех. Головин четко попал в створ, а Чех не справился. Получилось красиво!

twit text — 1хСтавка (@1xstavka) 5 апреля 2018 г.

Агенты говорят, что стоимость Головина должна начинаться от 20 миллионов евро. Такими голами он повышает свою цену и приближает себя к Англии. Даже если Венгера здесь больше не будет, шансы Головина на отъезд в «Арсенал» теперь еще выше. И общий результат этого матча уже не так важен.

twit text — Michele Foggetti (@MicheleFoggetti) 5 апреля 2018 г.

«Отличный гол Головина. Он уже силен и может стать великим чемпионом», – реакция одного из европейских зрителей. Надеемся, что прогноз оправдается.

Головин забил гол, который точно заметят в Европе. Шедевр!