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    Самый важный гол в карьере Головина. Ждем в «Арсенале»?


    3.7
    Голосов: 6
    05.04.2018 22:40
    Он не зря родился в год назначения Венгера.

    В 1996 году Арсен Венгер возглавил лондонский «Арсенал». В это же время родился и полузащитник ЦСКА Александр Головин. Венгер все еще в Лондоне, а Головин готовится стать новым игроком «Арсенала». Скауты английского клуба уже просматривали Александра в матчах российской Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Теперь Головин приехал показывать сам себя.

    При счете 1:0 в пользу «Арсенала» ЦСКА получил возможность реализовать опасный штрафной. Обычно такие удары исполняет Натхо, но тут к мячу подошел Головин. Кажется, это стало неожиданным для всех. Головин четко попал в створ, а Чех не справился. Получилось красиво!

    Агенты говорят, что стоимость Головина должна начинаться от 20 миллионов евро. Такими голами он повышает свою цену и приближает себя к Англии. Даже если Венгера здесь больше не будет, шансы Головина на отъезд в «Арсенал» теперь еще выше. И общий результат этого матча уже не так важен.

    «Отличный гол Головина. Он уже силен и может стать великим чемпионом», – реакция одного из европейских зрителей. Надеемся, что прогноз оправдается.

    Головин забил гол, который точно заметят в Европе. Шедевр!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 6
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 7 апреля 2018, 15:06

      венгер скоро уйдет, а другой тренер его точно не возьмет

      0
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    • ...
      Рейтинг: -12

      sport1801 6 апреля 2018, 12:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прогнoзы футбольных матчей -> bets-info.ru

      -4
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 6 апреля 2018, 10:52

      Не очень понимаю, почему его сватают именно в «Арсенал», как будто других сильных зарубежных клубов не существует. Даже в той же АПЛ их предостаточно.

      6
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      Рейтинг: +846

      sined1951 6 апреля 2018, 09:54

      Не надо выдавать желаемое за действительное. Даже если случится чудо, у него будет твердое место на скамейке запасных или будут отдавать в аренду в слабые клубы, тот же ЦСКА.

      3
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 6 апреля 2018, 09:25

      Просто его агент хочет заработать хорошие деньги на нем, от сюда такие разговоры, пиар. Может его и купили бы, но не дороже 10 млн!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 6 апреля 2018, 09:14

      Э писари, вы матч то смотрели? Головин возил и обострял каждую атаку армейцев, и в защите как бобик пахал! Муса тоже хорошо, скорость его все. Кто пишет бред, посмотрите матч, все действия через Сашу. А то пишите бред всякий, диванные эксперты! Идите в зал сходите, а то пузо от пива уже думать мешает!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 6 апреля 2018, 08:09

      да хорош бред нести. после аршавина русских ни кто не будет покупать. это уже давно всем ясно

      2
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 6 апреля 2018, 07:52

      многовато конечно в 1-м тайме схватили. Головин был хорош, грамотно действовал, парочка красивых отборов и перехватов, шикарный гол, да и обыгрывал соперников красиво. Муса порой от хваленого своей скоростью Бельерина убегал как от стоячего

      4
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      Рейтинг: +8

      elsa 6 апреля 2018, 06:25

      сейчас бы россиянина за 1 штрафной гол к анонирам за 20+ сватать

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > elsa 6 апреля 2018, 10:25

      Согласен. Всего лишь штрафной, с которым повезло. Лиону-то не забил, в РФПЛ ни одного гола нет. И вообще он в запасе сидит постоянно. Это тут его зачем-то выпустили. Да даже не в запасе - в дубле.

      -1
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > bset 6 апреля 2018, 13:20

      Кто в дубле??? Ты больной что ли? Он игрок основы!!! Даже не лавочник, он давно застолбил себе место в старте

      2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 6 апреля 2018, 06:13

      Гол со штрафного конечно получился красивым , но это не повод, для Арсенала , брать Головина. Его общие статистические показатели , как и всей команды , удручающие. Думаю , Арсенал убедился ещё раз в своей правоте , что не стал покупать никого из российских игроков- полный отстой для топ чемпионатов. а 20 миллионов со слов агента- это его работа, втюхать неликвид втридорого и ржать от махинации

      0
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