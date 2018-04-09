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    «Динамо» – ужасный соперник для ЦСКА. Только факты


    3
    Голосов: 11
    09.04.2018 21:25
    Очередное поражение армейцев в дружественном дерби.

    ЦСКА снова проиграл «Динамо». Команда Гончаренко не смогла оторваться от «Зенита» и «Краснодара», а по потерянным очкам уже проигрывает «Спартаку». В этом непростом сезоне, когда армейцам сложно бороться даже за попадание в Лигу чемпионов, «Динамо» снова им мешает. Здесь легкий гол в самом начале матча забил перспективный Ташаев. Во втором тайме он оформил дубль. И это было совсем не везение.

    Вторым голом динамовцы поддержали одноклубника Тетте, у которого умер отец. А у Ташаева в этом сезоне уже шесть голов и четыре передачи – так и до просмотра в сборной Черчесова недалеко. Этот дубль стал для него первым в РФПЛ, но во втором тайме он получил спорную желтую карточку. Просто Ташаев слишком сильно хотел заработать пенальти, чтобы потом оформить хет-трик.

    «Динамо» все игру провело на контратаках и за счет плотности в обороне останавливало армейское нападение. Муса и Витиньо буднично отыграли слабый матч, а Понтус Вернблум боролся впустую. Такое в играх с «Динамо» происходит постоянно, но тут повлиял и еще один фактор. Из-за ротации с первых минут не вышли Головин и Василий Березуцкий. Потому что устали играть в бесконечно тяжелом графике.

    ЦСКА заявил схему в три центральных защитника, но на самом деле сыграл в два. Миланов постоянно был впереди, а Щенников бегал по левому флангу. Пользы от этого было мало, потому что у Натхо не получалось созидать. Однажды Бибрас вообще без сопротивления пнул мяч за боковую линию. Трибуны и партнеры встретили такое действие с недоумением. Зато игроки «Динамо» все время бегали в контратаки, а Панченко запорол пару убойных моментов.

    Атаку ЦСКА можно описать одним этим твитом. Витиньо не показал ничего и заменился на 58-й минуте.

    Вышедший на поле Чалов сразу забил, а потом не попал в пустые ворота. Только для него этот вечер можно считать хоть чуть-чуть успешным. До этого Федор забивал за основу ЦСКА в мае 2017 года.

    Последняя крупная победа ЦСКА над «Динамо» случилась в сентябре 2009 года. Тогда армейцы выиграли 3:0 с голами Мамаева, Красича и Гильерме. После этого пошел такой спад в результатах, что становится страшно. В чемпионате России было шесть ничейных результатов, две победы ЦСКА и сразу семь успехов «Динамо». Сегодня добавилась восьмая победа динамовцев, а в первом круге команды сыграли со счетом 0:0. В том матче, кстати, сотрясение мозга получил Фернандес.

    Вот где ЦСКА теряет основные очки в борьбе за титул и испытывает главные проблемы. Зато «Динамо» продлило серию без поражений в этом чемпионате до семи матчей. В ноябре их обыгрывал пермский «Амкар».

    Текстовый онлайн матча ЦСКА – «Динамо»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм ФК «Динамо»
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +28706

      silver29 10 апреля 2018, 08:24

      Минус еще один конкурент, будем разбираться в одиночестве с машинистами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 10 апреля 2018, 07:46

      ЦСКА устал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > чемпион мира1 10 апреля 2018, 12:24

      Пусть поспит и всё пройдёт...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 10 апреля 2018, 07:17

      игра Динамо хорошая, вот судейство чисто тухлого карася, т.е. тухлое, с первых минут начал подсвистывать в пользу цска, две грубые "ошибки" за умышленную игру рукой не показана вторая ЖК, и затем автоматом КК и показание ЖК Ташаеву, чистое нарушение правил Березуцким, хотя мне показалось что нарушение было не штрафной цска, вот основные "ошибки" причем такие "ошибки" происходят регулярно в течении десятка лет, вообще-то ожидал 11_метровый в пользу цска, не ПОСМЕЛ СВОЛОЧЬ.

      0
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      ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич > юрий николаевич 10 апреля 2018, 07:18

      вторая ЖК вернблуму.

      0
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      Рейтинг: +305

      Strig 10 апреля 2018, 07:04

      Дело было не в бабине...

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 10 апреля 2018, 06:44

      цска покатилось вниз

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 10 апреля 2018, 05:00

      Мне Ташаев как играл понравилось. к Феде в пару надо в сборную..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 10 апреля 2018, 00:42

      С таким раскладом в ЛЧ не попадут армейцы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 9 апреля 2018, 23:57

      У меня одного негативное мнение о Мусе сложилось после такого матча и такого поведения после замены...???

      2
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 9 апреля 2018, 23:23

      Важнейшая победа для Динамо..

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 9 апреля 2018, 22:09

      Слезы радости брызнули из моих глаз!
      Наконец то!
      Болелы заждались!
      Никак пошло на пользу динамовцам своевременная смена
      преступного гнезда ,заменив свежим воздухом победы!
      Так держать,мы с вами!

      2
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