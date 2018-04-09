«Динамо» – ужасный соперник для ЦСКА. Только факты

Очередное поражение армейцев в дружественном дерби.

ЦСКА снова проиграл «Динамо». Команда Гончаренко не смогла оторваться от «Зенита» и «Краснодара», а по потерянным очкам уже проигрывает «Спартаку». В этом непростом сезоне, когда армейцам сложно бороться даже за попадание в Лигу чемпионов, «Динамо» снова им мешает. Здесь легкий гол в самом начале матча забил перспективный Ташаев. Во втором тайме он оформил дубль. И это было совсем не везение.

Вторым голом динамовцы поддержали одноклубника Тетте, у которого умер отец. А у Ташаева в этом сезоне уже шесть голов и четыре передачи – так и до просмотра в сборной Черчесова недалеко. Этот дубль стал для него первым в РФПЛ, но во втором тайме он получил спорную желтую карточку. Просто Ташаев слишком сильно хотел заработать пенальти, чтобы потом оформить хет-трик.

«Динамо» все игру провело на контратаках и за счет плотности в обороне останавливало армейское нападение. Муса и Витиньо буднично отыграли слабый матч, а Понтус Вернблум боролся впустую. Такое в играх с «Динамо» происходит постоянно, но тут повлиял и еще один фактор. Из-за ротации с первых минут не вышли Головин и Василий Березуцкий. Потому что устали играть в бесконечно тяжелом графике.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 9 апреля 2018 г.

ЦСКА заявил схему в три центральных защитника, но на самом деле сыграл в два. Миланов постоянно был впереди, а Щенников бегал по левому флангу. Пользы от этого было мало, потому что у Натхо не получалось созидать. Однажды Бибрас вообще без сопротивления пнул мяч за боковую линию. Трибуны и партнеры встретили такое действие с недоумением. Зато игроки «Динамо» все время бегали в контратаки, а Панченко запорол пару убойных моментов.

Атаку ЦСКА можно описать одним этим твитом. Витиньо не показал ничего и заменился на 58-й минуте.

twit text — Армеец (@KuSt1992) 9 апреля 2018 г.

Вышедший на поле Чалов сразу забил, а потом не попал в пустые ворота. Только для него этот вечер можно считать хоть чуть-чуть успешным. До этого Федор забивал за основу ЦСКА в мае 2017 года.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 9 апреля 2018 г.

Последняя крупная победа ЦСКА над «Динамо» случилась в сентябре 2009 года. Тогда армейцы выиграли 3:0 с голами Мамаева, Красича и Гильерме. После этого пошел такой спад в результатах, что становится страшно. В чемпионате России было шесть ничейных результатов, две победы ЦСКА и сразу семь успехов «Динамо». Сегодня добавилась восьмая победа динамовцев, а в первом круге команды сыграли со счетом 0:0. В том матче, кстати, сотрясение мозга получил Фернандес.

Вот где ЦСКА теряет основные очки в борьбе за титул и испытывает главные проблемы. Зато «Динамо» продлило серию без поражений в этом чемпионате до семи матчей. В ноябре их обыгрывал пермский «Амкар».

Текстовый онлайн матча ЦСКА – «Динамо»