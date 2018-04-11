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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Материалы

ЦСКА - Динамо

09.04.2018, Понедельник, 19:30 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 25 тур ЦСКА - Динамо Молодежные команды: 3 - 0
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
11 тур
23 сентября, суббота 16:30 Динамо 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 ЦСКА 1:0 Динамо
11 тур
4 октября, воскресенье 13:30 Динамо 0:2 ЦСКА
Товарищеские матчи 2016

18 февраля, четверг 18:00 Динамо 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
8 апреля, среда 20:30 ЦСКА 1:2 Динамо
13 тур
9 ноября, воскресенье 13:30 Динамо 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
9 марта, воскресенье 13:30 Динамо 4:2 ЦСКА
12 тур
6 октября, воскресенье 13:30 ЦСКА 0:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
12 апреля, пятница 20:00 Динамо 0:0 ЦСКА
10 тур
30 сентября, воскресенье 13:30 ЦСКА 0:2 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
40 тур
21 апреля, суббота 16:30 Динамо 1:0 ЦСКА
34 тур
9 марта, пятница 14:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 14:00 ЦСКА 0:4 Динамо
8 тур
8 мая, воскресенье 14:00 Динамо 2:2 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
27 октября, среда 18:15 Динамо 0:0 ЦСКА
2 тур
21 марта, воскресенье 16:15 ЦСКА 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
20 сентября, воскресенье 14:00 ЦСКА 3:0 Динамо
8 тур
10 мая, воскресенье 14:00 Динамо 1:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
13 мая, среда 19:30 Динамо 2:2
(5:6)п		 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
27 октября, понедельник 19:00 Динамо 1:3 ЦСКА
12 тур
6 июля, воскресенье 16:00 ЦСКА 0:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
16 тур
14 июля, суббота 14:00 ЦСКА 0:1 Динамо
2 тур
18 марта, воскресенье 14:00 Динамо 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:2 Динамо
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Динамо 1:2 ЦСКА
14 тур
2 июля, суббота 14:00 ЦСКА 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 ЦСКА 0:0 Динамо
2 тур
20 марта, суббота 00:00 Динамо 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
27 тур
4 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
4 тур
12 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
11 сентября, среда 00:00 ЦСКА 2:3 Динамо
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Динамо 1:2 ЦСКА
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Динамо 3:1 ЦСКА
15 тур
30 июня, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Динамо
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 ЦСКА
15 тур
27 июня, вторник 00:00 ЦСКА 2:2 Динамо
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 4:1 Динамо
15 тур
7 июля, среда 00:00 Динамо 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Динамо 0:3 ЦСКА
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Чемпионат России 1997
18 тур
16 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
26 тур
5 сентября, четверг 00:00 Динамо 2:3 ЦСКА
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
Чемпионат России 1995
17 тур
22 июля, суббота 00:00 Динамо 0:1 ЦСКА
8 тур
24 мая, среда 00:00 ЦСКА 1:3 Динамо
Чемпионат России 1994
23 тур
9 сентября, пятница 00:00 ЦСКА 2:3 Динамо
15 тур
24 июля, воскресенье 00:00 Динамо 2:4 ЦСКА
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Динамо
18 тур
1 июля, четверг 00:00 Динамо 2:1 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 15 тур
17 июля, пятница 00:00 ЦСКА 4:1 Динамо
Первый этап, 7 тур
3 мая, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 10 апреля 2018, 10:12

    облом для цска, неожиданчик

    0
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    Рейтинг: +168

    DQ1 10 апреля 2018, 05:39

    Мда... нет слов

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 9 апреля 2018, 21:40

    матч скучный, ЦСКА отскочил от гонки преследования очень глупо, но и ничего выдающегося в матче не показал...

    0
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 9 апреля 2018, 21:37

    Дома проигрывать - армейцам - это ужасно!

    0
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    Рейтинг: +2231

    river31 9 апреля 2018, 21:29

    Позорищо!

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > river31 9 апреля 2018, 21:39

    Да орфография не айс

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    Рейтинг: +2231

    river31 > ufos73 9 апреля 2018, 21:43

    Так и задумывалось.))) По другому не обозвать.

    0
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    Рейтинг: +18428

    ilichkadr 9 апреля 2018, 21:28

    Динамики продинамили............

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    Рейтинг: +18428

    ilichkadr 9 апреля 2018, 20:53

    Установка Акинфеева пропустить 3 гола близка к материализации.

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    Рейтинг: +380

    Гуус 9 апреля 2018, 20:52

    АуУУУ Армейцы это вы????
    вы играете против ДНОнамовцов команды уровня фнл как можете 2-0 лететь!

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    Рейтинг: +13

    Pauk5 9 апреля 2018, 20:34

    скачиваете Тор браузер, заходите на лайв тв, скачивайте SopCast. и смотрите !!!

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    Рейтинг: +2231

    river31 > Pauk5 9 апреля 2018, 21:29

    Тор не обязателен.

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 9 апреля 2018, 20:12

    Увы сегодня ЦСКА проиграет!

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