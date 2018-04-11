Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гончаренко: «Оштрафован ли Муса? Тогда и меня надо штрафовать»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» рассказал о ситуации с нападающим Ахмедом Мусой.

    Напомним, во время матча 25-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:2) не пожал руку тренеру после замены.

    – Не был ли он оштрафован?

    – Тогда и меня надо штрафовать! Перепалка была взаимная. Это нормальная ситуация, таких вещей нельзя избегать. Иногда надо все выговорить, чтобы пойти дальше. Нет ни обид, ни штрафов.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2018 22:12
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 апреля 2018, 23:50

      гончаренко тыху ло пан вывел нападение ты маза фака мнение болельщика Зенита переживающего за выступление нашего клуба -ты пи да рюга слил матч!врот тебя мотал

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 11 апреля 2018, 23:50

      Два мужика крепко поговорили на повышенных тонах,но тренер точно поступил по-честному,побольше бы таких наставников!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 11 апреля 2018, 22:37

      Черчес в такой ситуации обгадил бы игрока в глазах прессы. Уважение Виктору Гончаренко за то, что не выносит конфликт за пределы клуба.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 апреля 2018, 22:29

      лицемерит белорус, говоря что это штатная ситуация, думаю условный чалов, жема, да тот же щенников, огребли бы в схожей ситуации по полной, в том числе и по финансовой составляющей

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 апреля 2018, 22:17

      А пи*дюли после матча были?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 11 апреля 2018, 22:14

      Молодец.
      Труса не сыграл.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11