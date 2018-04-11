Гончаренко: «Оштрафован ли Муса? Тогда и меня надо штрафовать»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» рассказал о ситуации с нападающим Ахмедом Мусой.

Напомним, во время матча 25-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:2) не пожал руку тренеру после замены.

– Не был ли он оштрафован?

– Тогда и меня надо штрафовать! Перепалка была взаимная. Это нормальная ситуация, таких вещей нельзя избегать. Иногда надо все выговорить, чтобы пойти дальше. Нет ни обид, ни штрафов.