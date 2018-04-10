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    Бабаев спокойно отнесется к уходу Головина из ЦСКА

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев спокойно относится к разговорам о возможном уходе из команды полузащитника Александра Головина будущим летом.

    «Про слухи о его переходе в «Арсенал» вообще не думаем. Понятно, что Саша заслуживает внимания ведущих европейских клубов, но убежден, что у него не этим забита голова, а тем, как добиться победы в каждом следующем матче в составе ЦСКА.

    Что, если он уйдет летом? Мне кажется, переживать на эту тему не совсем разумно, потому что это футбол: не мы первые и не мы последние, ведь и из нашей команды уходили лидеры, затем находились новые, которые занимали их места, а мы шли дальше – это есть в любой команде, поэтому к этому нужно относиться спокойно», – заявил Бабаев.

    Ответная встреча 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля, в 22:05 по московскому времени. Результат первой игры – 1:4.

    Источник: ТАСС

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    10.04.2018 10:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 11 апреля 2018, 17:16

      А кто такой Бабаев ? Решать будет один человек, и это точно не Бабаев. А он уже, я думаю, решил..

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 11 апреля 2018, 00:46

      Ой проблему нашли, ша за главное за тройку зацепится!

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 10 апреля 2018, 12:02

      Что они с таким составом вообще делать собираются?!

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 апреля 2018, 10:50

      Все-таки тут другая ситуация. Тут кроме ухода лидера еще будет повод для гордости за своего воспитанника, если он в серьезной команде заиграет. Ну и сборной от этого сплошные плюсы.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 10 апреля 2018, 11:40

      Да и ЦСКА получит не малые деньги от этого перехода. Но решение
      вопроса о переходе, при поступлении предложений, останется за А.Головиным.

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      Рейтинг: +24996

      bset > vladimir-7 10 апреля 2018, 20:26

      Я думаю, не только за Головиным. Есть, кому дать совет в этой ситуации. Стремно, что тут чисто как повезет. Рано уедешь - не потянешь. Поздно соберешься - уже перестанут приглашать. Да и в какой клуб. Сразу в именитый идти или начать с топового чемпионата, но не самой сильной команды. Короче не завидую ему. Такой период, от которого зависит вся карьера.

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