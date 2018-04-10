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Бабаев спокойно отнесется к уходу Головина из ЦСКА

10 апреля 2018, 10:31
6

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев спокойно относится к разговорам о возможном уходе из команды полузащитника Александра Головина будущим летом.

«Про слухи о его переходе в «Арсенал» вообще не думаем. Понятно, что Саша заслуживает внимания ведущих европейских клубов, но убежден, что у него не этим забита голова, а тем, как добиться победы в каждом следующем матче в составе ЦСКА.

Что, если он уйдет летом? Мне кажется, переживать на эту тему не совсем разумно, потому что это футбол: не мы первые и не мы последние, ведь и из нашей команды уходили лидеры, затем находились новые, которые занимали их места, а мы шли дальше – это есть в любой команде, поэтому к этому нужно относиться спокойно», – заявил Бабаев.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля, в 22:05 по московскому времени. Результат первой игры – 1:4.

Источник: ТАСС
Лига Европы ЦСКА Арсенал Головин Александр Бабаев Роман
Комментарии (6)
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bset
1523346619
Все-таки тут другая ситуация. Тут кроме ухода лидера еще будет повод для гордости за своего воспитанника, если он в серьезной команде заиграет. Ну и сборной от этого сплошные плюсы.
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Федя Кабак
1523350922
Что они с таким составом вообще делать собираются?!
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_Kesh_Suntar_
1523396814
Ой проблему нашли, ша за главное за тройку зацепится!
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Чикомас
1523456165
А кто такой Бабаев ? Решать будет один человек, и это точно не Бабаев. А он уже, я думаю, решил..
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