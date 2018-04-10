Бабаев спокойно отнесется к уходу Головина из ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев спокойно относится к разговорам о возможном уходе из команды полузащитника Александра Головина будущим летом.

«Про слухи о его переходе в «Арсенал» вообще не думаем. Понятно, что Саша заслуживает внимания ведущих европейских клубов, но убежден, что у него не этим забита голова, а тем, как добиться победы в каждом следующем матче в составе ЦСКА.

Что, если он уйдет летом? Мне кажется, переживать на эту тему не совсем разумно, потому что это футбол: не мы первые и не мы последние, ведь и из нашей команды уходили лидеры, затем находились новые, которые занимали их места, а мы шли дальше – это есть в любой команде, поэтому к этому нужно относиться спокойно», – заявил Бабаев.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля, в 22:05 по московскому времени. Результат первой игры – 1:4.