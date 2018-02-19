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    Кажется, ЦСКА скоро будет государственным клубом. Что об этом известно


    3.3
    Голосов: 12
    19.02.2018 14:30
    Это Гинер все продаст?

    Что говорят сейчас

    Информация о возможной сделке между клубом и «Россетями» появилась у издания «Коммерсантъ». Согласно ей, «Россети» рассчитывают на покупку блокпакета акций, то есть, той доли, которая позволит владельцам накладывать вето на решения совета директоров акционерного общества (обычно блокпакет составляет более четверти (25%) всех акций). Сейчас стороны проводят переговоры, а детали сделки будут выяснены до конца февраля. Сообщается, что решение правительства можно считать положительным, а вот у Минэнерго пока есть сомнения, поскольку сейчас стоит другая задача – реализовать проект по цифровизации сетей, который требует затрат на сумму более триллиона рублей.

    Кто инициатор

    Это действующий президент ЦСКА Евгений Гинер. Цель – снизить долги клуба. Помимо всех основных расходов, клубу нужно оплачивать кредит, который был взят на строительство стадиона, поскольку даже смена названия (теперь он называется именем государственного банка – «ВЭБ Арена») на график его погашения не повлияла, да и весь бизнес вокруг самой арены (аренды офисов, гостиничные номера) идет не слишком успешно. И это несмотря на вполне удобное расположение рядом сразу с четырьмя станциями метро и большим торговым центром.

    Как «Россети» связаны с ЦСКА

    Еще в мае 2013 года ЦСКА заключил спонсорский контракт с ОАО «Российские сети». До этого генеральным спонсором клуба была компания «Аэрофлот». Предполагалось, что пятилетний контракт с «Россетями» принесет доход ЦСКА в размере $57 миллионов: по меркам российского футбола это очень серьезная сумма, но уже через год (весной 2014-го) стороны пересмотрели контракт в сторону его уменьшения. Подробности не раскрывались.

    Кто еще мог серьезно проспонсировать ЦСКА

    Примерно шесть лет назад, когда клуб неожиданно вылетел от шведского АИКа из квалификации Лиги Европы, ходили слухи о том, что контрольный пакет акций ЦСКА уже принадлежит другому человеку, даже называлось имя – Искандер Махмудов (российский предприниматель, один из богатейших людей страны), но Гинер и Бабаев дали опровержения. Следующей весной клуб выиграл чемпионат России впервые с сезона-2006. А вот на помощь известного бизнесмена Алишера Усманова намекал и сам Гинер, но подчеркивал, что у клуба все равно только один владелец.

    Осенью прошлого года возник еще один слух. Сообщалось, что покупкой контрольного пакета ЦСКА интересуется сын Романа Абрамовича – Аркадий. У того, кстати, еще в 17-летнем возрасте была встреча на предмет покупки датского «Копенгагена», но все это осталось на уровне переговоров. В случае с ЦСКА дальше сплетен дело пока что не пошло.

    Проблемы ЦСКА с усилением всем известны

    Зимний трансфер хорвата Бистровича стал первым для ЦСКА за три года – за это время в команду брали либо свободных агентов, либо футболистов в аренду. Любимый прием Гинера – продать подороже, а затем вернуть игроков на правах аренды – прошел дважды: так было с Думбией, так происходит и с Мусой. Ивуариец, кстати, вернувшись, помог ЦСКА выйти в групповой этап Лиги чемпионов в 2015-м. Тратить больше полумиллиона евро на покупку игрока (именно столько заплатили за Бистровича) красно-синие не могут.

    Долги ЦСКА

    Год назад картина была более печальной – ЦСКА находился на седьмом месте в «долговом» рейтинге УЕФА. В начале 2018-го ассоциация опубликовала новый список. По нему у ЦСКА сократились долги (с 224 до 195 миллионов евро), и клуб переместился за пределы топ-10 (на 12-е место).

    «Россети» – государственная компания

    В отчете за 2013 год сказано, что «крупнейший акционер ПАО «Россети» – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом — 86,32% обыкновенных акций». Сейчас на сайте компании написано следующее: «Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Zimbio
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 12
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 февраля 2018, 18:04

      А зачем Россети покупать клуб с 190 миллионов долгов и в котором скоро смена поколений пойдет и надо будет еще игроков? Не обижайтесь фанаты цска, но это правда. Ну говорили что, сын Абрамовича фанат цска , вот ему и надо как то продать или попросить помощь в обмен на что то. Пока долги уменьшаются в основном от дохода за еврокубки, а это плачевно с учетом того сколько лет основным игрокам.Слухи эти пишутся каждый год, но с учетом состава и амбиций фанатов , они становятся и актуальней с каждым годом

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 21 февраля 2018, 19:28

      2009 год: Гинер: пока акционеры не собираются продавать ЦСКА
      2012 год: Президент Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов (№16 в списке Forbes, состояние - $8,2 млрд) купил контрольный пакет акций московского футбольного клуба ЦСКА.
      2016 год: «Советский спорт» сообщил, что президент ЦСКА Евгений Гинер может продать клуб. Об этом изданию поведал источник, близкий к руководству «армейцев».
      2017 год: Слухи о том, что Евгений Гинер может продать ЦСКА из-за финансовых сложностей, гуляют уже не первый месяц.
      2018 год: ПФК ЦСКА готовится продать блокпакет акций госкомпании «Россети»

      И каждый раз после таких новостей стоны людей с одним байтом памяти.

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM 21 февраля 2018, 18:55

      И словно мухи тут и там, ходят слухи по домам...
      С 2014 года всё продают и продают ЦСКА наши ленивые журналисты, готовые новости только из пальца высасывать, да копипейстить друг у друга...

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      Рейтинг: +100743

      zigbert 20 февраля 2018, 11:55

      Настораживает то что руководство клубом возглавит"Россети" и как они будут заниматься футболом не в ущерб команде?Возможно это только слухи.

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      Рейтинг: +979

      TUMS 20 февраля 2018, 00:15

      Откуда такая информация?

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 19 февраля 2018, 21:54

      Масло масленое

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 19 февраля 2018, 19:51

      дай бог чтоб цска выкупил абрамович

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 февраля 2018, 19:16

      не первый год ходят подобные слухи может и в этот раз они ничего под собой не имеют, хотя конечно проблемы есть определенные но в прошлые разы ведь справлялись.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 февраля 2018, 19:07

      Предлагаю, ещё раз, дождаться достоверного сообщения Е.Л. Гинера.
      Ранее он сообщал, что с деньгами по долгам, в основном, всё в порядке.
      Поэтому, Бомбардир- поджигатель финансовой ситуации в ПФК ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 февраля 2018, 17:09

      не верю.... гинер не отдаст свое детище...сам говорил... если продать,то другу абрамовичу...

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