Кажется, ЦСКА скоро будет государственным клубом. Что об этом известно

Это Гинер все продаст?

Что говорят сейчас

Информация о возможной сделке между клубом и «Россетями» появилась у издания «Коммерсантъ». Согласно ей, «Россети» рассчитывают на покупку блокпакета акций, то есть, той доли, которая позволит владельцам накладывать вето на решения совета директоров акционерного общества (обычно блокпакет составляет более четверти (25%) всех акций). Сейчас стороны проводят переговоры, а детали сделки будут выяснены до конца февраля. Сообщается, что решение правительства можно считать положительным, а вот у Минэнерго пока есть сомнения, поскольку сейчас стоит другая задача – реализовать проект по цифровизации сетей, который требует затрат на сумму более триллиона рублей.

Кто инициатор

Это действующий президент ЦСКА Евгений Гинер. Цель – снизить долги клуба. Помимо всех основных расходов, клубу нужно оплачивать кредит, который был взят на строительство стадиона, поскольку даже смена названия (теперь он называется именем государственного банка – «ВЭБ Арена») на график его погашения не повлияла, да и весь бизнес вокруг самой арены (аренды офисов, гостиничные номера) идет не слишком успешно. И это несмотря на вполне удобное расположение рядом сразу с четырьмя станциями метро и большим торговым центром.

Как «Россети» связаны с ЦСКА

Еще в мае 2013 года ЦСКА заключил спонсорский контракт с ОАО «Российские сети». До этого генеральным спонсором клуба была компания «Аэрофлот». Предполагалось, что пятилетний контракт с «Россетями» принесет доход ЦСКА в размере $57 миллионов: по меркам российского футбола это очень серьезная сумма, но уже через год (весной 2014-го) стороны пересмотрели контракт в сторону его уменьшения. Подробности не раскрывались.

Кто еще мог серьезно проспонсировать ЦСКА

Примерно шесть лет назад, когда клуб неожиданно вылетел от шведского АИКа из квалификации Лиги Европы, ходили слухи о том, что контрольный пакет акций ЦСКА уже принадлежит другому человеку, даже называлось имя – Искандер Махмудов (российский предприниматель, один из богатейших людей страны), но Гинер и Бабаев дали опровержения. Следующей весной клуб выиграл чемпионат России впервые с сезона-2006. А вот на помощь известного бизнесмена Алишера Усманова намекал и сам Гинер, но подчеркивал, что у клуба все равно только один владелец.

Осенью прошлого года возник еще один слух. Сообщалось, что покупкой контрольного пакета ЦСКА интересуется сын Романа Абрамовича – Аркадий. У того, кстати, еще в 17-летнем возрасте была встреча на предмет покупки датского «Копенгагена», но все это осталось на уровне переговоров. В случае с ЦСКА дальше сплетен дело пока что не пошло.

Проблемы ЦСКА с усилением всем известны

Зимний трансфер хорвата Бистровича стал первым для ЦСКА за три года – за это время в команду брали либо свободных агентов, либо футболистов в аренду. Любимый прием Гинера – продать подороже, а затем вернуть игроков на правах аренды – прошел дважды: так было с Думбией, так происходит и с Мусой. Ивуариец, кстати, вернувшись, помог ЦСКА выйти в групповой этап Лиги чемпионов в 2015-м. Тратить больше полумиллиона евро на покупку игрока (именно столько заплатили за Бистровича) красно-синие не могут.

Долги ЦСКА

Год назад картина была более печальной – ЦСКА находился на седьмом месте в «долговом» рейтинге УЕФА. В начале 2018-го ассоциация опубликовала новый список. По нему у ЦСКА сократились долги (с 224 до 195 миллионов евро), и клуб переместился за пределы топ-10 (на 12-е место).

«Россети» – государственная компания

В отчете за 2013 год сказано, что «крупнейший акционер ПАО «Россети» – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом — 86,32% обыкновенных акций». Сейчас на сайте компании написано следующее: «Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале».