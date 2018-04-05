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    «Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально


    4
    Голосов: 10
    05.04.2018 23:55
    Не будем расстраиваться из-за результата, который был предрешен.

    ЦСКА проиграл «Арсеналу» со счетом 1:4. Российский клуб ужасно сыграл в обороне и мог пропустить еще больше. Щенников провел худший матч в сезоне, а Кучаев только номинально напоминал крайнего защитника. Опытные центральные не справились со скоростной атакой англичан, Акинфеев просто не выручил. Давайте на этом и остановимся. Армейцев можно ругать за такую игру бесконечно, но в ней были и положительные моменты. Ясно сейчас только то, что даже такой вариант «Арсенала» намного сильнее ЦСКА. Надо отталкиваться от этого.

    В предыдущем сезоне Лиги Европы развлекал фанатов «Манчестер Юнайтед». Впервые в своей истории команда Моуринью выиграла этот турнир и пробилась в Лигу чемпионов. Этим сейчас занимается и «Арсенал». Отставание от лидирующей четверки АПЛ так велико, что Венгер ставит Лигу Европы выше Премьер-лиги. Его команде нужно выступать в другом турнире. Поэтому именно тут выходят все сильнейшие, а в чемпионате проявляет себя Обамеянг. Габонец не может играть в еврокубках, потому что заигран за «Боруссию». Но и без него в «Арсенале» все высококлассно.

    Один только Ляказетт забил 10 голов в последних 13 матчах Лиги Европы. До этого он творил в «Лионе», а теперь дважды отличился в игре с ЦСКА. Transfermarkt оценивает француза в 55 миллионов евро. Столько сейчас стоит весь состав армейцев. «Арсенал» можно принижать по отношению к великим временам клуба, но для ЦСКА такой гранд пока недостижим. Игроков уровня Озила, Рэмси и Мхитаряна в российской команде нет, а остановить их можно только в игре на низких скоростях. На собственном стадионе футболисты «Арсенала» носились так, будто выпили несколько энергетиков.

    Как справляться с такой комбинацией?

    Как уберечь себя от такой красоты?

    В 2006 году в английском матче творилось что-то подобное. Тогда «Арсенал» задавил оборону ЦСКА, которая состояла из этих же фамилий. Но Акинфеев выдал лучшую еврокубковую игру в жизни, а защита выглядела гораздо мобильнее и свежее. В 2006 году ЦСКА совершил такое чудо, что только в этом разгромном матче Акинфеев впервые в карьере пропустил от «Арсенала». Хотя тогда провел против команды Венгера две игры. Тот ЦСКА был явно сильнее этого, а «Арсенал» вообще называли великим.

    Сейчас другие времена. У ЦСКА едва набирается игроков, чтобы закрыть скамейку запасных. Ротацию проводить сложно, а класс некоторых легионеров вообще сомнителен. 1/4 финала Лиги Европы – большой успех для российского клуба. ЦСКА при этом уже выступил лучше остальных наших команд и все еще борется за победу в чемпионате. Вылет из Лиги Европы никакой трагедии не несет, потому что в следующем году армейцы снова должны играть в Лиге чемпионов. Их задача по попаданию туда даже легче, чем у «Арсенала».

    В этой игре было три важных положительных момента для Виктора Гончаренко и его команды:

    1) Головин забил сумасшедший гол со штрафного. Талантливый полузащитник занялся делом Бибраса Натхо и выдал красивый удар. Важно, что «Арсенал» до этого следил за Головиным, а теперь смог реально оценить его возможности. Александр сделал важнейший шаг в сторону Англии, куда может уехать уже летом.

    2) Ахмед Муса мотивирован и все-таки что-то может. Нигериец показывал себя английской публике и даже отрабатывал в обороне. Летом он вернется в «Лестер», где должен получить новый шанс. Но для ЦСКА Муса – топ-форвард на оставшуюся часть сезона. Кажется, он еще готов забить несколько мячей.

    3) У ЦСКА нет проблем с психологией. Даже при счете 1:4 армейцы бежали вперед и создавали опасность у ворот Чеха. Любая другая команда могла успокоиться и держаться только за собственную честь. ЦСКА сыграл раскрепощенно и открыто. Лучше уж так, чем оберегать себя от мифического позора.

    Ничего не случилось. Такой результат почти не оставляет ЦСКА реальных шансов на выход в полуфинал, но от этого не нужно грустить. Российские клубы видят уровень игры, к которому необходимо стремиться всему нашему футболу. ЦСКА в этом еврокубковом сезоне уже удивлял, когда обыгрывал на чужом поле крепкий «Лион». Тут неожиданности не произошло.

    Самый важный гол в карьере Головина. Ждем в «Арсенале»?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 8 апреля 2018, 13:28

      С этим составом ЦСКА сыграл не хуже чем Спартак с Ливерпулем, так что не будем особо наседать на команду. Ребята просто молодцы. В команде наступил период которого все ждали -смена поколений, она ни когда не проходит без проблем в игре. Я лично радуюсь что держимся в верхней части таблицы. Другие команды в ФНЛ вылетают.

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 7 апреля 2018, 08:31

      Плеханов ,тебе только сказки в стиле трагикомедии сочинять,прогресс налицо!

      0
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      Рейтинг: +143

      Legion-o 6 апреля 2018, 21:49

      Арсенал ничего не показал, если бы не ужасная защита ЦСКА...

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 6 апреля 2018, 21:11

      только слепой не видит который год что у них ни защиты ни рисунка игры нет,бей гони, радовался что березуцкого убрали жалко клуб было но видно свято место пусто не бывает на место одного де***ла пришёл другой и ни чего не изменилось

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 6 апреля 2018, 18:11

      Одно радует что получили от Арсенала не больше чем свиньи от Ливерпуля!

      -1
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 6 апреля 2018, 17:57

      А все кричали что цска сейчас сильнее арсенала.даже кристал пэлас сильнее цска.как можно было сравнивать эти команды.

      0
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      Рейтинг: +152

      sampos 6 апреля 2018, 14:51

      Ничего неожиданного не произошло,- по игре армейцев и англичан был показан уровень футбола у нас и в Англии. Можно и от предстоящего матча через неделю не ожидать ничего хорошего. У армейцев большинство игроков просто заваливают игру, особенно Витиньо, Дзагоев, Щенников, Кучаев... И почти у всех нет физики на два тайма.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 апреля 2018, 13:08

      дочитал до "Акинфеев просто не выручил. " - автор матч смотрел или только нарезки голов?

      Если бы Акинфеев не выручил бы, там счет был 7-1.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > FanatSerj 7 апреля 2018, 12:47

      8-1

      0
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      Рейтинг: +263

      Джавел. 6 апреля 2018, 12:05

      в футболе все возможно...

      1
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      Рейтинг: -12

      sport1801 6 апреля 2018, 12:01

      Прогнозы футбольных матчей -> bets-info.ru

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