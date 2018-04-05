«Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально

Не будем расстраиваться из-за результата, который был предрешен.

ЦСКА проиграл «Арсеналу» со счетом 1:4. Российский клуб ужасно сыграл в обороне и мог пропустить еще больше. Щенников провел худший матч в сезоне, а Кучаев только номинально напоминал крайнего защитника. Опытные центральные не справились со скоростной атакой англичан, Акинфеев просто не выручил. Давайте на этом и остановимся. Армейцев можно ругать за такую игру бесконечно, но в ней были и положительные моменты. Ясно сейчас только то, что даже такой вариант «Арсенала» намного сильнее ЦСКА. Надо отталкиваться от этого.

В предыдущем сезоне Лиги Европы развлекал фанатов «Манчестер Юнайтед». Впервые в своей истории команда Моуринью выиграла этот турнир и пробилась в Лигу чемпионов. Этим сейчас занимается и «Арсенал». Отставание от лидирующей четверки АПЛ так велико, что Венгер ставит Лигу Европы выше Премьер-лиги. Его команде нужно выступать в другом турнире. Поэтому именно тут выходят все сильнейшие, а в чемпионате проявляет себя Обамеянг. Габонец не может играть в еврокубках, потому что заигран за «Боруссию». Но и без него в «Арсенале» все высококлассно.

Один только Ляказетт забил 10 голов в последних 13 матчах Лиги Европы. До этого он творил в «Лионе», а теперь дважды отличился в игре с ЦСКА. Transfermarkt оценивает француза в 55 миллионов евро. Столько сейчас стоит весь состав армейцев. «Арсенал» можно принижать по отношению к великим временам клуба, но для ЦСКА такой гранд пока недостижим. Игроков уровня Озила, Рэмси и Мхитаряна в российской команде нет, а остановить их можно только в игре на низких скоростях. На собственном стадионе футболисты «Арсенала» носились так, будто выпили несколько энергетиков.

Как справляться с такой комбинацией?

twit text — 1хСтавка (@1xstavka) 5 апреля 2018 г.

Как уберечь себя от такой красоты?

twit text — 1хСтавка (@1xstavka) 5 апреля 2018 г.

В 2006 году в английском матче творилось что-то подобное. Тогда «Арсенал» задавил оборону ЦСКА, которая состояла из этих же фамилий. Но Акинфеев выдал лучшую еврокубковую игру в жизни, а защита выглядела гораздо мобильнее и свежее. В 2006 году ЦСКА совершил такое чудо, что только в этом разгромном матче Акинфеев впервые в карьере пропустил от «Арсенала». Хотя тогда провел против команды Венгера две игры. Тот ЦСКА был явно сильнее этого, а «Арсенал» вообще называли великим.

Сейчас другие времена. У ЦСКА едва набирается игроков, чтобы закрыть скамейку запасных. Ротацию проводить сложно, а класс некоторых легионеров вообще сомнителен. 1/4 финала Лиги Европы – большой успех для российского клуба. ЦСКА при этом уже выступил лучше остальных наших команд и все еще борется за победу в чемпионате. Вылет из Лиги Европы никакой трагедии не несет, потому что в следующем году армейцы снова должны играть в Лиге чемпионов. Их задача по попаданию туда даже легче, чем у «Арсенала».

В этой игре было три важных положительных момента для Виктора Гончаренко и его команды:

1) Головин забил сумасшедший гол со штрафного. Талантливый полузащитник занялся делом Бибраса Натхо и выдал красивый удар. Важно, что «Арсенал» до этого следил за Головиным, а теперь смог реально оценить его возможности. Александр сделал важнейший шаг в сторону Англии, куда может уехать уже летом.

2) Ахмед Муса мотивирован и все-таки что-то может. Нигериец показывал себя английской публике и даже отрабатывал в обороне. Летом он вернется в «Лестер», где должен получить новый шанс. Но для ЦСКА Муса – топ-форвард на оставшуюся часть сезона. Кажется, он еще готов забить несколько мячей.

3) У ЦСКА нет проблем с психологией. Даже при счете 1:4 армейцы бежали вперед и создавали опасность у ворот Чеха. Любая другая команда могла успокоиться и держаться только за собственную честь. ЦСКА сыграл раскрепощенно и открыто. Лучше уж так, чем оберегать себя от мифического позора.

Ничего не случилось. Такой результат почти не оставляет ЦСКА реальных шансов на выход в полуфинал, но от этого не нужно грустить. Российские клубы видят уровень игры, к которому необходимо стремиться всему нашему футболу. ЦСКА в этом еврокубковом сезоне уже удивлял, когда обыгрывал на чужом поле крепкий «Лион». Тут неожиданности не произошло.

Самый важный гол в карьере Головина. Ждем в «Арсенале»?