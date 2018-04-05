Каким же великим был ЦСКА, когда в последний раз играл с «Арсеналом»

В команде еще остаются герои того успеха.

В 2006 году ЦСКА и «Арсенал» оказались вместе на групповом этапе Лиги чемпионов. Армейцы тогда еще сохранили победный состав Кубка УЕФА-2005, поэтому высоко котировались и в Лиге чемпионов. Команду все еще тренировал Газзаев, а в атаке зажигали Вагнер и Карвальо. Удачно выступить в группе не получилось. ЦСКА набрал только восемь очков и остался на третьем месте. Впереди финишировали «Арсенал» и «Порту», последним – «Гамбург». Но игры с выигравшим группу «Арсеналом» – отдельная история, которую все еще помнят английские болельщики.

Домашний матч завершился неожиданной победой ЦСКА. На 24-й минуте единственный гол забил Карвальо, отличившийся с передачи Игнашевича. Леманн, Фабрегас, Анри и ван Перси были главными звездами того «Арсенала». В той игре армейцы сыграли так организованно, что в створ ворот Акинфеева англичане нанесли только два удара. «Дома мы победили в равной игре, а в гостях было очень сложно, но мы все равно удержали ничью. Хочется, чтобы сегодня ЦСКА сыграл так, как и мы тогда», – вспомнил те игры Валерий Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Матч в Англии сильно отличался от происходящего в Москве. «Арсенал» давил с первых минут и точно наиграл на гол. Но мяч в ворота соперника мистически не шел. Нулевая ничья никак не сочеталась со статистикой. По общему числу ударов «Арсенал» перебил армейцев в четыре раза (24-6). Семь из них прилетели в створ, но Акинфеев справился. Очень долго тот матч оставался последним, когда Игорь отыграл на ноль в Лиге чемпионов. Тогда же говорили о таланте российского вратаря и интересе к Игорю со стороны клубов из Англии. В топ-чемпионат Акинфеев из ЦСКА так и не уехал.

Акинфеев, братья Березуцкие, Игнашевич – все они продолжают играть в основном составе ЦСКА. Сейчас состав армейцев сильно отличается от того, который был раньше. В команде стало меньше легионеров, а их качество далеко от способностей Вагнера и Карвальо в их лучшие годы. «Арсенал» тоже уже не тот. Вечный Арсен Венгер не справляется даже на четвертое место, а в Лиге чемпионов лондонцы уже не участвуют. Это противостояние может войти в историю новыми матчами. И шансы по-прежнему равны.

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