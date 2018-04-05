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    Каким же великим был ЦСКА, когда в последний раз играл с «Арсеналом»


    3.3
    Голосов: 9
    05.04.2018 14:30
    В команде еще остаются герои того успеха.

    В 2006 году ЦСКА и «Арсенал» оказались вместе на групповом этапе Лиги чемпионов. Армейцы тогда еще сохранили победный состав Кубка УЕФА-2005, поэтому высоко котировались и в Лиге чемпионов. Команду все еще тренировал Газзаев, а в атаке зажигали Вагнер и Карвальо. Удачно выступить в группе не получилось. ЦСКА набрал только восемь очков и остался на третьем месте. Впереди финишировали «Арсенал» и «Порту», последним – «Гамбург». Но игры с выигравшим группу «Арсеналом» – отдельная история, которую все еще помнят английские болельщики.

    Домашний матч завершился неожиданной победой ЦСКА. На 24-й минуте единственный гол забил Карвальо, отличившийся с передачи Игнашевича. Леманн, Фабрегас, Анри и ван Перси были главными звездами того «Арсенала». В той игре армейцы сыграли так организованно, что в створ ворот Акинфеева англичане нанесли только два удара. «Дома мы победили в равной игре, а в гостях было очень сложно, но мы все равно удержали ничью. Хочется, чтобы сегодня ЦСКА сыграл так, как и мы тогда», – вспомнил те игры Валерий Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

    Матч в Англии сильно отличался от происходящего в Москве. «Арсенал» давил с первых минут и точно наиграл на гол. Но мяч в ворота соперника мистически не шел. Нулевая ничья никак не сочеталась со статистикой. По общему числу ударов «Арсенал» перебил армейцев в четыре раза (24-6). Семь из них прилетели в створ, но Акинфеев справился. Очень долго тот матч оставался последним, когда Игорь отыграл на ноль в Лиге чемпионов. Тогда же говорили о таланте российского вратаря и интересе к Игорю со стороны клубов из Англии. В топ-чемпионат Акинфеев из ЦСКА так и не уехал.

    Акинфеев, братья Березуцкие, Игнашевич – все они продолжают играть в основном составе ЦСКА. Сейчас состав армейцев сильно отличается от того, который был раньше. В команде стало меньше легионеров, а их качество далеко от способностей Вагнера и Карвальо в их лучшие годы. «Арсенал» тоже уже не тот. Вечный Арсен Венгер не справляется даже на четвертое место, а в Лиге чемпионов лондонцы уже не участвуют. Это противостояние может войти в историю новыми матчами. И шансы по-прежнему равны.

    «Наш сектор в России будет полон армян, которые фанатеют от Мхитаряна». Что в Англии говорят о ЦСКА

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Twitter, The Telegraph, AFP
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 9
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 8 апреля 2018, 18:58

      между желанием и умением боооольшая пропасть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 8 апреля 2018, 18:57

      всю свою сознательную жизнь болею за ЦСКА,но тут против правды не попрешь чуда с такой защитой можно не ждать в ближайшие пять лет а с таким тренером ещё десять

      0
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    • ...
      Рейтинг: -12

      sport1801 6 апреля 2018, 12:02

      Прогнозы футбольных мaтчей -> bets-info.ru

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 6 апреля 2018, 10:18

      да, были времена...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 6 апреля 2018, 07:42

      Спартак в своё время бил Арсенал дома 4-1. Почему бы не повторить? А вдруг? А что?

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 5 апреля 2018, 21:48

      надеюсь успею допить первый бокал пива раньше чем ЦСКА пропустит, давайте быть реалистами, чудеса с российскими клубами сейчас редко случаются, Ницца это не уровень английского чемпионата и даже слабый Арсенал накидает в Англии как минимум парочку

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Masteralex 5 апреля 2018, 22:11

      Какой ты глупый а если не накидает, что говорить будешь??

      -1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > _Marqella_ 5 апреля 2018, 22:19

      а если не накидают, то я только рад буду, а глупо и ущербно тут выглядишь сейчас только ты

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 5 апреля 2018, 20:39

      Ждем! Верим! Удачи,ЦСКА!

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 5 апреля 2018, 20:21

      Помню тогда даже сам МЮ Акинфея рассматривал как основного, но не срослось, а жаль - до первых крестов по потенциалу Акинфей был примерно на одном уровне с Нойером...

      2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 5 апреля 2018, 19:50

      здесь все очевидно...Арс!

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 5 апреля 2018, 19:37

      удачи ЦСКА!

      2
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