«Наш сектор в России будет полон армян, которые фанатеют от Мхитаряна». Что в Англии говорят о ЦСКА

Подборка мнений с двух фанатских форумов лондонского «Арсенала».

Легко победим. Ставьте квартиры на это.

Furious (arsenal-mania.com)

Смотрю состав ЦСКА. У них много игроков сборной, в том числе опытные центральные защитники.

yousif_arsenal (arsenal-mania.com)

Их центрбеки и вратарь играли против нас еще в 2006-м.

reed (arsenal-mania.com)

А я думал, что ты шутишь. Ну надо же. Двое из тех защитников – близнецы.

Furious (arsenal-mania.com)

Боже, сколько ж им лет – 35-40?

yousif_arsenal (arsenal-mania.com)

Помню, как хотел видеть Акинфеева в «Арсенале», когда он был крутым в Fifa. Было б неплохо сыграть против него снова, когда ему будет 76, а его серия с пропущенными мячами будет длиться с 40 лет.

dashsnow17 (arsenal-mania.com)

Учитывая наше везение, мы станем первой командой, с которой он эту серию прервет.

asukru (arsenal-mania.com)

Их центрбеки уже на грани окончания карьеры, и «МЮ» обыграл их 6:2 по сумме двух встреч. Проблем быть не должно.

Penn_ (arsenal-mania.com)

Хотел «Спортинг», но следующим в списке предпочтений был ЦСКА. Видел их матч с «Лионом». Проходимая команда.

carlito'sway (arsenal-mania.com)

Легкий жребий. Трудности будут вне стадиона, не на поле. Ну и это апрельские матчи, так что не должно быть очень холодно. А так, я рад.

c00lguy (arsenal-mania.com)

А сколько фанатов «Атлетико» вчера было в России?

NieThePiet (arsenal-mania.com)

112

reed (arsenal-mania.com)

007 – столько будет фанатов «Арсенала».

Rimaal (arsenal-mania.com)

Наш сектор в России будет полон армян, фанатеющих от Мхитаряна. Тут никаких сомнений.

reed (arsenal-mania.com)

Надеюсь, что Головин сыграет на «Эмирэйтс» и сыграет хорошо. И тогда мы его купим.

dashsnow17 (arsenal-mania.com)

Думал, что если получим ЦСКА, то в гостях будет непросто. Но раз «Лион» их обыграл, то и мы можем.

KrissKringle (arsenal-mania.com)

А кто помнит, как мы играли с ними, когда создали 30 моментов и сгоняли 0:0? Или это был другой матч? Одна из лучших игр в нашей истории.

HollandGooner (arsenal-mania.com)

Вот бы мы и сейчас так играли.

Marsbar100 (goonersworld.co.uk)

Надо быть аккуратными – их оба форварда Думбия и Вагнер Лав могут создать нам проблемы.

BobP (arsenal-mania.com)

Черт, и первый матч дома, и еще отличное путешествие в Москву, чтоб отравиться.

Будет сложно. Не обыгрывали их, не забивали им. В целом, наша статистика в матче Москве какая-то отстойная.

Надо выиграть первый матч и молиться, что не «провенгерим» ответку.

Ach (goonersworld.co.uk)

ЦСКА – сложный соперник. Главное – не пропустить. Отправляться в Россию за результатом будет очень непросто, учитывая атмосферу на их стадионе.

Newchange (arsenal-mania.com)

Я не разочарован. ЦСКА плоховат в этом сезоне. Они третьи и в восьми очках от чемпионства, за которое все равно бьются. А мы только на ЛЕ и сосредоточены. 2:0 и 3:0 дома.

SuperJackyWilshere (goonersworld.co.uk)

Такое ощущение, что УЕФА сознательно сталкивает английские и русские клубы. Даже не знаю, что сказать по жребию. Надо выигрывать крупно на «Эмирэйтс».

Angelito (goonersworld.co.uk)

Лучше не ехать туда. Они всех подряд ненавидят сейчас.

yousif_arsenal (arsenal-mania.com)

Даже если в ближайшие несколько недель ситуация сильно ухудшится, все равно не будет никакой проблемы с получением визы и поездкой в Россию. Люди обожают рассуждать о том, как опасно в России, и выглядит это как «смотрите, какой я смелый». Извиняюсь, конечно.

dashsnow17 (arsenal-mania.com)

Да это по-современному – доверять не фактам, а ощущениям.

Steps (arsenal-mania.com)

Думаю, ты не в курсе. Фанаты «Кельна» чуть наш стадион не раздолбали, и персонал ничего не смог сделать. Можешь себе представить, что сделают злые русские? Надеюсь, тогда наши работники уже извлекли уроки.

c00lguy (arsenal-mania.com)

Москва совсем не плоха. На самом деле, она очень красива. Но футбольные стадионы – это уже другая история.

Rimaal (arsenal-mania.com)

Русские воспользуются атмосферой на «Эмирэйтс», чтобы отравить кого-нибудь.

rich 1990 (arsenal-mania.com)

120 фунтов только на визы за долгий перелет и еще риск быть убитым хулиганами со взирающей на это коррумпированной полицией? Нет уж, спасибо!

Royal Gooner (goonersworld.co.uk)

Фанатам надо просто вести себя спокойно за пределами стадиона и не делать глупостей. И все сложится нормально.

yousif_arsenal (arsenal-mania.com)

Понимаю все насчет нынешней политической ситуации, но давайте будем реалистами – для наших фанатов столь же опасным был бы выезд в Марсель или Рим. Вы их фанатов видели? Уж лучше быть отравленным, чем получить ножом в живот.

razörist (arsenal-mania.com)

Фанатские проблемы жутко преувеличены. Спросите фанатов «МЮ» и «Ливерпуля», которые уже приезжали в Россию в этом сезоне. Русских хулс видно только тогда, когда проходят матчи с участием трех топ-команд. В остальном им пофиг. Они в основном даже на стадионы не ходят, а уж тем более на еврокубки. На стадионах полным-полно женщин и детей. Больше тревоги за холодную погоду, которая грозит остаться таковой еще на несколько недель.

Alessandro78 (arsenal-mania.com)