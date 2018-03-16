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    «Наш сектор в России будет полон армян, которые фанатеют от Мхитаряна». Что в Англии говорят о ЦСКА


    3.3
    Голосов: 7
    16.03.2018 19:25
    Подборка мнений с двух фанатских форумов лондонского «Арсенала».

    Легко победим. Ставьте квартиры на это.

    Furious (arsenal-mania.com)

    Смотрю состав ЦСКА. У них много игроков сборной, в том числе опытные центральные защитники.

    yousif_arsenal (arsenal-mania.com)

    Их центрбеки и вратарь играли против нас еще в 2006-м.

    reed (arsenal-mania.com)

    А я думал, что ты шутишь. Ну надо же. Двое из тех защитников – близнецы.

    Furious (arsenal-mania.com)

    Боже, сколько ж им лет – 35-40?

    yousif_arsenal (arsenal-mania.com)

    Помню, как хотел видеть Акинфеева в «Арсенале», когда он был крутым в Fifa. Было б неплохо сыграть против него снова, когда ему будет 76, а его серия с пропущенными мячами будет длиться с 40 лет.

    dashsnow17 (arsenal-mania.com)

    Учитывая наше везение, мы станем первой командой, с которой он эту серию прервет.

    asukru (arsenal-mania.com)

    Их центрбеки уже на грани окончания карьеры, и «МЮ» обыграл их 6:2 по сумме двух встреч. Проблем быть не должно.

    Penn_ (arsenal-mania.com)

    Хотел «Спортинг», но следующим в списке предпочтений был ЦСКА. Видел их матч с «Лионом». Проходимая команда.

    carlito'sway (arsenal-mania.com)

    Легкий жребий. Трудности будут вне стадиона, не на поле. Ну и это апрельские матчи, так что не должно быть очень холодно. А так, я рад.

    c00lguy (arsenal-mania.com)

    А сколько фанатов «Атлетико» вчера было в России?

    NieThePiet (arsenal-mania.com)

    112

    reed (arsenal-mania.com)

    007 – столько будет фанатов «Арсенала».

    Rimaal (arsenal-mania.com)

    Наш сектор в России будет полон армян, фанатеющих от Мхитаряна. Тут никаких сомнений.

    reed (arsenal-mania.com)

    Надеюсь, что Головин сыграет на «Эмирэйтс» и сыграет хорошо. И тогда мы его купим.

    dashsnow17 (arsenal-mania.com)

    Думал, что если получим ЦСКА, то в гостях будет непросто. Но раз «Лион» их обыграл, то и мы можем.

    KrissKringle (arsenal-mania.com)

    А кто помнит, как мы играли с ними, когда создали 30 моментов и сгоняли 0:0? Или это был другой матч? Одна из лучших игр в нашей истории.

    HollandGooner (arsenal-mania.com)

    Вот бы мы и сейчас так играли.

    Marsbar100 (goonersworld.co.uk)

    Надо быть аккуратными – их оба форварда Думбия и Вагнер Лав могут создать нам проблемы.

    BobP (arsenal-mania.com)

    Черт, и первый матч дома, и еще отличное путешествие в Москву, чтоб отравиться.

    Будет сложно. Не обыгрывали их, не забивали им. В целом, наша статистика в матче Москве какая-то отстойная.

    Надо выиграть первый матч и молиться, что не «провенгерим» ответку.

    Ach (goonersworld.co.uk)

    ЦСКА – сложный соперник. Главное – не пропустить. Отправляться в Россию за результатом будет очень непросто, учитывая атмосферу на их стадионе.

    Newchange (arsenal-mania.com)

    Я не разочарован. ЦСКА плоховат в этом сезоне. Они третьи и в восьми очках от чемпионства, за которое все равно бьются. А мы только на ЛЕ и сосредоточены. 2:0 и 3:0 дома.

    SuperJackyWilshere (goonersworld.co.uk)

    Такое ощущение, что УЕФА сознательно сталкивает английские и русские клубы. Даже не знаю, что сказать по жребию. Надо выигрывать крупно на «Эмирэйтс».

    Angelito (goonersworld.co.uk)

    Лучше не ехать туда. Они всех подряд ненавидят сейчас.

    yousif_arsenal (arsenal-mania.com)

    Даже если в ближайшие несколько недель ситуация сильно ухудшится, все равно не будет никакой проблемы с получением визы и поездкой в Россию. Люди обожают рассуждать о том, как опасно в России, и выглядит это как «смотрите, какой я смелый». Извиняюсь, конечно.

    dashsnow17 (arsenal-mania.com)

    Да это по-современному – доверять не фактам, а ощущениям.

    Steps (arsenal-mania.com)

    Думаю, ты не в курсе. Фанаты «Кельна» чуть наш стадион не раздолбали, и персонал ничего не смог сделать. Можешь себе представить, что сделают злые русские? Надеюсь, тогда наши работники уже извлекли уроки.

    c00lguy (arsenal-mania.com)

    Москва совсем не плоха. На самом деле, она очень красива. Но футбольные стадионы – это уже другая история.

    Rimaal (arsenal-mania.com)

    Русские воспользуются атмосферой на «Эмирэйтс», чтобы отравить кого-нибудь.

    rich 1990 (arsenal-mania.com)

    120 фунтов только на визы за долгий перелет и еще риск быть убитым хулиганами со взирающей на это коррумпированной полицией? Нет уж, спасибо!

    Royal Gooner (goonersworld.co.uk)

    Фанатам надо просто вести себя спокойно за пределами стадиона и не делать глупостей. И все сложится нормально.

    yousif_arsenal (arsenal-mania.com)

    Понимаю все насчет нынешней политической ситуации, но давайте будем реалистами – для наших фанатов столь же опасным был бы выезд в Марсель или Рим. Вы их фанатов видели? Уж лучше быть отравленным, чем получить ножом в живот.

    razörist (arsenal-mania.com)

    Фанатские проблемы жутко преувеличены. Спросите фанатов «МЮ» и «Ливерпуля», которые уже приезжали в Россию в этом сезоне. Русских хулс видно только тогда, когда проходят матчи с участием трех топ-команд. В остальном им пофиг. Они в основном даже на стадионы не ходят, а уж тем более на еврокубки. На стадионах полным-полно женщин и детей. Больше тревоги за холодную погоду, которая грозит остаться таковой еще на несколько недель.

    Alessandro78 (arsenal-mania.com)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, football365.com
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 7
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    Комментарии42
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 марта 2018, 00:00

      Надеюсь они «провенгерят» оба матча и вылетят...))))

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 марта 2018, 16:51

      вагнер лав в цска все еще... улыбнуло)))

      3
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 17 марта 2018, 15:23

      же в ближайшие дни "Арсенал" намерен обратиться в УЕФА с просьбой исключения ЦСКА из числа участников четвертьфинальной стадии Лиги Европы по политическим причинам

      эТО че за херь?

      0
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > ФанатОтБога 17 марта 2018, 18:31

      Такой большой, а в сказки веришь.

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 17 марта 2018, 10:01

      цска-атлетико финал лиги европы.

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > mihail1980 17 марта 2018, 18:34

      То что Атлетико претендент на финал я не сомневаюсь. А вот ЦСКА Нужен сумасшедший фарт и такая же самоотдача.

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 17 марта 2018, 08:14

      Какие то дебилы пишут!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +444

      vshter76 > igormaddog 17 марта 2018, 14:46

      как и везде

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > igormaddog 17 марта 2018, 18:36

      Пишу тебе медленно потому, как знаю, быстро ты читать не умеешь. Развлекайтесь господа товарищи, развлекайтесь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 17 марта 2018, 07:27

      ЦСКА уже совершил подвиг, уровень наших клубов и их ментальня неуверенность противоречит выходу армейцев в 1/4, трудно представить, что ЦСКА будет преградой для Арсенала, хотя матч с Леоном показал, что ЦСКА может классно сыграть...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 17 марта 2018, 03:13

      Арсенал? ха-ха.. порвем Лондон, как Тулу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +108

      fosterwow 17 марта 2018, 02:46

      Наш сектор в России будет полон армян, a Англии Россиян)

      5
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 17 марта 2018, 00:40

      у многих неготив из-за кучки полоумных мнимых болел

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 марта 2018, 23:43

      Не будем судить англичан. Они судят о России по своей продажной с потрохами прессе, которая судит о России по уже нашей такой же продажной с потрохами прессе. Или у нас есть другая? Не смешите мои тапочки! Она вся одинаковая: от центрального ТВ до "Уха Мацы". Просто задачи выполняет разные. И поняли это давно уже даже обычные работяги с мозгами и твёрдым школьным образованием.

      8
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      ...
      Рейтинг: +600

      dimar > cska-62 17 марта 2018, 00:03

      вы слишком оптимистично оцениваете количество понявших это) большинство с удовольствием кушает то, что им преподносят(

      1
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      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > dimar 17 марта 2018, 03:15

      думаешь одни дебилы , котрые и один плюс один не сосчитают?

      1
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > dimar 17 марта 2018, 11:39

      Да нет... Публика на "бомбардире" куда приличнее, чем на "соккере". Здесь нет толп безмозглой школоты! Это точно! И не я это первым заметил, кстати. Что же касается вопросов понимания, то половина моих друзей детства - обычные работяги (друзей не меняют!!!). Поэтому имею представление о думах и чаяниях обычных русских мужиков!

      2
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > dimar 17 марта 2018, 18:46

      Большинство это какая категория граждан? Школьники,студенты,пенсионеры? О количестве речи не было. Поймай крокодила и промывай ему мозг.)))

      0
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